Самые дальнобойные электрокары 2023 года: кто дальше уедет на одном заряде

Каждый год электрокаров выходит все больше, но есть ли среди них те, на которых можно спокойно отправляться в дальнюю поездку без опасения остаться разряженным посреди глухой трассы? Мы подобрали для вас семь электромобилей, вышедших в 2023 году, с самым большим декларируемым запасом хода.

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Li L9 – 1300 км

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На первом месте в рейтинге по запасу хода, как ни странно, расположился большой внедорожник Li L9. Производитель декларирует запас хода до 1300 км, что очень много. Даже дизельные автомобили, с экономичными двигателями, в режиме поглаживания педали едва ли могут дотянуться до отметки в 1000 км на одном баке в городе. Здесь же мы имеем шестиместный внедорожник премиального класса, который на российском рынке должен заменить ушедший Range Rover.

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Первый секрет такой дальности хода кроется в наличии генератора под капотом в виде обычного полуторалитрового бензинового двигателя, который все время работает и заряжает основной аккумулятор. Второй секрет – это ограничение мощности и максимальной скорости. Максимальная мощность составляет 449 л.с., а скорость – 180 км/ч. Это все сделано для того, чтобы автомобиль мог хоть как-то приближаться к заявленным показателям. Среди фишек можно отметить автоматическую парковку, огромную стеклянную крышу, настоящий холодильник в центре салона и шесть раздельных посадочных мест. Говорить про такие мелочи, как камеры и обогревы мы не будем, потому как автомобиль стоит в России от 8 млн рублей и здесь всего этого в избытке.

Zeekr 001 FR – 1032 км

Zeekr – новый автомобильный суббренд, который живет под одной крышей с Geely, которой принадлежит еще и Volvo. Поэтому нет ничего удивительного в том, что молодая компания, выпустившая свой первой авто лишь в 2021 году, уже показывает такие результаты. Собственно, обновленный Zeekr 001 FR по заявлению создателей способен проехать 1032 км на одном заряде. По цифре 1032 создается ощущение, что тянули, как могли, чтобы выскочить за показатель в 999 км. Zeekr 001 FR – это новый седан мощностью 1265 л.с. и 1280 Нм крутящего момента. Заявлен разгон до сотни за 2,07 секунды, что очень быстро. Скорее всего, по факту там будет около 2,5-2,6, как и с Tesla S Plaid, которая не едет за 2 секунды даже в лучший день, потому как физику не обманешь, но мощность впечатляющая.

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Но и тут есть секрет: пиковая мощность выдается лишь в течение 10 секунд, после чего затухает. Секрет номер два заключается в том, что так можно сделать лишь 12 раз подряд. Среди основных фишек производитель указывает так называемый танковый разворот на месте, который доступен благодаря четырем моторам, установленным на каждое колесо. Смысла в этом особо нет, но выглядит-то эффектно. В остальном - это просто хороший спортивный автомобиль, с большими 10-ти суппортными керамическими тормозами и настроенной подвеской от известной марки KW.

Lucid Air Grand Turing – 830 км

Несколько лет ходили слухи про автомобиль-фантом под названием Lucid Air, пока в 2023 году он не ворвался в инфополе и не заставил страдать всех конкурентов из-за своей дикой мощности в 1234 л.с. И как-то очень тихо и неожиданно за 2023 год вышло еще две модификации, одна из которых называется Lucid Air Grand Turing, способная проехать на одном заряде до 830 км. Мощность этой модификации составляет 1050 л.с., а до сотни она разгоняется за 3 секунды.

Lucid

Компоновка двухмоторная, так что автомобиль полноприводный, что полезно при таких мощностях. Самое интересное, что в Air Grand Turing, в отличие от предыдущих машин, никаких фишек и секретов нет. Это просто красивая машина, которую ждали многие автолюбители, но она настолько же проста, как и Tesla, которая может похвастаться лишь динамическими показателями и неработающим автопилотом нигде, кроме пары штатов в Америке. Только Air Grand Turing – это красивая машина, на которую все будут оборачиваться. Может, в этом ее секрет?

Zeekr 009 – 822 км

А вот и первый минивэн в нашем рейтинге - Zeekr 009, способный проехать до 822 км на одном заряде. Ну а что, путешествовать на минивэнах очень даже комфортно, и можно взять в поездку всю семью. И нужно отметить, что в Zeekr 009 нет дополнительного генератора, который дымил бы в окружающую среду. Секрет в использовании новых аккумуляторов CTP 3.0 Qilin, которые обладают гораздо более высоким КПД. Там и новые материалы, и новая компоновка с системой охлаждения. Если кратко, то CTP 3.0 Qilin относят к автомобильным аккумуляторам нового поколения.

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Производитель заявляет о высокой плавности хода и максимальном комфорте при перемещении в Zeekr 009. По факту – это замена для Mercedes-Benz V-Class, который ранее покупали и сразу отправляли на переделку под свои хотелки. Теперь этим заниматься нет смысла, так как есть Zeekr 009, в котором уже реализовано все, что только можно пожелать.

Xpeng G9 – 706 км

Xpeng G9 – это настолько новая машина, что в России пока еще возится только под заказ gо ценам от 8 млн рублей. Автомобиль визуально очень похож Li L9, но он пяти-, а не шестиместный, а трем пассажирам придется умещаться на задним диване, а не нежиться в отдельных креслах. Салон достаточно аскетичный: мультируль, два дисплея, минимальное количество органов управления и элементов дизайна.

Wikimedia Commons

На текущий момент в продаже есть только полноприводная версия мощностью 551 л.с., но скоро появится менее мощная заднеприводная, на 313 л.с. Версия на 551 л.с. разгоняется до сотки за 3,9 секунды. Есть два варианта аккумуляторов: 78,2 и 98 кВт ч, и вот самая емкая обеспечивает до 706 км пробега на одной зарядке. Новый XPeng G9 также оснащён автопилотом XPilot 4.0, который работает на двух вычислительных платформах Nvidia Drive Orin. Автомобиль новый, так что информации крайне мало, но вариант интересный.

HiPhi Z – 705 км

Вот и дошла очередь до автомобиля из компьютерной игры про будущее - HiPhi Z, который может проехать на одном заряде до 705 км. Эта машина уникальна своей фаталистичной внешностью, которая кому-то понравится с первого взгляда, а кто-то от нее отвернется и более не взглянет. Добрая часть поверхности кузова HiPhi Z – это экраны, на которых что-нибудь показывается, вплоть до смайликов и даже текста. Полезна ли данная функция – покажет время, но уникальность вопросов не вызывает.

Wikimedia Commons

Мощность автомобиля составляет 672 л.с., а разгон до сотни занимает 3,8 секунды. Привод полный, так что в заявленных цифрах сомневаться нет причин. Стоимость новых HiPhi Z в Москве примерно 11-13 млн в зависимости от цвета и комплектации.

BMW iX – 630 км

Завершает наш рейтинг баварский автопром – BMW iX с заявленным пробегом в 630 км. Эта модель является первым полностью электрическим «иксом» и по габаритам практически совпадает с классическим Х5. Внутри много места, так как нет большой центральной консоли с селектором коробки передач.

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Самая слабая модификация обладает мощностью 326 л.с. а самая бодрая – 619 л.с., и она уже продается с заветной буквой М в названии. Новой машина в Москве предлагается за цену от 15 млн рублей, что несколько многовато для нее. И если для топовой версии iX M60 эта цена еще могла бы быть адекватной, то для простенькой iX 40 на 326 лошадок – это явно перебор, особенно на фоне китайских машин, о которых мы рассказали выше.

Заключение