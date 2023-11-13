Есть ли у электрохэтчбека Ora 03 шансы на российском авторынке

Корреспондент "Российской газеты" провел два дня в Сочи в компании нового электрокара Ora 03, который оказался на удивление бойким, высокотехнологичным и стильным. У этого компактного хэчтбека есть все шансы занять пустующую на сегодня нишу имиджевых машин, несмотря на цену в 4 млн рублей.

© Пресс-служба Ora

На фасаде новичка российского рынка, "пятидверки" Ora 03, красуется эмблема с восклицательным знаком, а само название модели вызывает ворох ассоциаций - от номера телефона Скорой помощи до объема стеклотары 0,3. Но в гораздо большей степени этот китайский автомобиль интригует внешностью. Тут и отсылки к культовым ретрокарам 20 века, типа Volkswagen Beetle, Fiat 500 и Mini Cooper, и современная эстетика, перекликающаяся со стилем новинок Jaguar Land Rover, Ford, Mazda и Mini. В довершение всего это электрокар, можно сказать, со спортивным уклоном.

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Заводное неоретро с премиальными замашками

Пресс-служба Ora

Заводное неоретро с премиальными замашками

Хвалить или ругать внешность той или иной новинки нет смысла - сколько людей, столько и мнений. Однако в случае с новым детищем концерна Great Wall Motor (GWM) ситуация особая. Машину позиционируют - цитирую - как "электрический хэтчбек в стиле ретро-футуризм". И это не преувеличение. В разных ракурсах этот "китаец" напоминает то немецкого "Жука", то Mini Cooper, то Fiat 500 как в оригинальных, так и осовремененных дизайнерами 20 века вариантах.

Поскольку у молодого китайского бренда Ora пока нет глубоких корней, дизайнеры залезли в портфолио европейских грандов. О плагиате, разумеется, речь не идет. Скорее тут - тонкие намеки, нюансы, настроение. В любом случае, работа сделана мастерская. Дизайн Ora 03, как и ее инженерию, кроили серьезные спецы, имена и даже национальность которых в компании раскрывать не особо хотят. Ответ один - работы проводили специалисты собственного офиса GWM.

Пресс-служба Ora

Даже расцветка салонов машин дана с акцентом в ретроностальгию. При этом, скажем, серо-зеленый выглядит очень по-британски, а бордово-серый - по-немецки, напоминая об упомянутых выше "иконах" неоретро. Электроника же - самая передовая. Кластер из двух ЖК-дисплеев диагональю по 10,25 дюйма отображает ключевую информацию и отвечает за львиную долю бортовых настроек. Но первостепенные команды (например, включение режима антизапотевания системы климат-контроля) все-таки даются кнопками, точнее - клавишами в авиационном стиле на центральной консоли.

Пресс-служба Ora

Для доступа к онлайн-навигации и другим приложениям легко синхронизировать медиасистему со смартфоном по протоколу Apple CarPlay. С весны 2024 года это можно будет сделать также через Android Auto. Анонсировано, но пока не доступно к скачиванию и фирменное приложение для смартфона, через которое можно управлять некоторыми функциями авто и контролировать важную бортинформацию, например, уровень заряда батареи.

Компоновка салона скрупулезно продумана. Центральная консоль как бы утоплена, а потому имеет огромную нишу для мелочевки, тоннель, на котором возвышается шайба 1-ступенчатой автоматической трансмиссии, похож на палубу корабля. Пространства над головой в избытке, а в панорамную крышу врезан люк с электроприводом. Отсюда - домашняя атмосфера и ощущение простора, как в минивэнах.

Пресс-служба Ora

Передние сиденья по-немецки или скандинавски жестковаты, с развитой поддержкой и выверенным положением подголовников. Сидеть очень удобно, у водительского кресла есть множество электрорегулировок и функция памяти положений. Есть даже некоторые премиальные решения, такие как двухпрограммный массаж и вентиляция. Но в то же время опытный глаз заметит моменты, на которых сэкономили.

Пресс-служба Ora

Не понравилось, например, что на галерку не выведены дефлекторы вентиляции, спинка дивана не настраивается по наклону, а пластик на дверях жесткий, в отличие от податливых полимеров передних створок. Да и в оснащения имеются прорехи. Например, "зимний пакет" подразумевает подогрев лишь подушек передних сидений (но не спинок). Нет также подогрева лобового стекла. Тем не менее, здесь можно сделать теплым руль (тепло подается включается клавишей на руле), а, во-вторых, по словам руководителя департамента развития продукта Александра Зубика, российский офис работает над расширением списка "теплых опций", так что это лишь вопрос времени.

Пресс-служба Ora

Минимальный объем багажника составляет всего 228 л, но увеличивается до 858 л при сложенных спинках задних сидений. Не хоромы, но сумки и небольшие чемоданы влезут. Открыть пятую дверь можно в том числе, пнув ступней под задним бампером - датчики довольно чуткие.

Китайский "дальнобойщик"

Пресс-служба Ora

Элетрохэтчбек мал, да удал. Его автономность заявлена на высоком для компактных массовых электрокаров уровне - 500 км. Мои двухдневные эксперименты показали, что в режиме реальной эксплуатации автомобиль способен проехать как минимум 300 км. Если же стоит задача приблизиться к паспортным значениям, придется настраиваться на неспешную езду по шоссе. Батарея на 63,1 кВт·ч с активной терморегуляцией быстро разряжается, если загонять "стрелку" спидометра к отметкам выше 100 км/ч. Для сравнения: при скорости 80 км/ч потребление составило в моем случае примерно 12 кВт·ч, но если держать крейсерские 100 - 110 км/ч, расход составит уже порядка 22 - 25 кВт·ч. А это значит, что такой динамичной езды хватит всего на 3 часа, или - упомянутые 300 км.

Впрочем, точный запас хода будет зависеть и от того, какой задействован режим рекуперации. У Ora 03 их три - слабый, средний и высокий. В последнем случае электромотор переходит в режим генератора, стараясь запасти в батарее как можно больше энергии торможения.

Субъективно это ощущается следующим образом. Вы отпускаете педаль газа, а хэтчбек начинает достаточно заметно замедляться, хотя на тормоз вы не нажимали. Как оказалась, такой формат отлично подходит для езды по сочинским серпантинам. Разогнавшись перед виражом, вовсе не обязательно бить по тормозу, загружая фронтальную часть машины. Достаточно просто приотпустить газ или - для пущего эффекта - полностью убрать ногу с педали акселератора.

Пресс-служба Ora

Признаюсь, такой алгоритм не вполне привычен. Для поборников классического управления лучше выбрать режим малой рекуперации, и тогда машина продолжит катиться, если перестать давить на газ. Есть даже и еще более непривычная, если не сказать авангардная настройка педального узла. Нужно "нырнуть" в глубокое меню мультимедиа и поставить галочку перед пунктом "управление одной педалью". После этого левая педаль останется для проформы - газуешь, надавливая на акселератор и тормозишь, отпуская педаль. Приноровиться, в любом случае можно, и, например, в пробках орудовать лишь одной педалью очень даже удобно.

Что же касается восполнения заряда, тут все зависит от возможностей вашего кошелька. В комплекте с машиной идет бортовое зарядное устройство, позволяющее подключиться к бытовой сети 220 В, но накапливать заряд до 100% придется очень долго - аж 24 часа. Зато с помощью терминала быстрой зарядки пополнить запас энергии с 15 до 80% можно всего за 42 минуты. Хорошо тем, у кого есть доступ к таким ресурсам. Ну а промежуточный вариант - это настенное устройство, которое покупается отдельно и стоит несколько сотен тысяч рублей. Система позволит зарядиться до 80% за 6 часов 30 минут.

Тайный гонщик

Пресс-служба Ora

Теперь о самом интересном - как Ora 03 едет. Чтобы было понятнее, поясню, что в хэтчбеке используется архитектура L.E.M.O.N. Е, являющаяся производной от платформы L.E.M.O.N., знакомой, в частности, по кроссоверам Haval Jolion и Dargo. Грубо говоря, инженеры взяли удачную "тележку" и снабдили ее балластом в виде "плиты" батарейного блока, интегрированной в днище. Такая надстройка уменьшила центр масс и увеличила "держак" - "подкованная" Ora очень цепко держится как на скоростной прямой, так и в виражах. Дополнительным подспорьем тут является также внушительная колесная база 2650 мм (при внешних габаритах 4235x1825x1596 мм) и почти по-спортивному плотная и при этом короткоходная подвеска.

От динамики ускорения лично я остался если не в восторге, то, я бы сказал, что в легкой эйфории. 171 л.с. и 250 Нм крутящего момента, которые электромотор готов выдать уже с самых "низов", достаточно, чтобы мчать вверх по серпантину в раллийном режиме, а быстрые обгоны на шоссе эта симпатичная "Скорая" совершает с легкостью спорткара.

Машинам старшей комплектации GT, кстати, здесь выделен режим быстрого старта Launch Control, как у спортивных машин. Да и хэтчбек в базовом исполнении Premium будет шлифовать передними колесами асфальт и демонстрировать легкое силовое подруливание, как разогретые до 250 л.с. переднеприводные хэтчбеки. Эти хулиганские поползновения, впрочем, гасит чуткая система стабилизации, оберегая малоопытных водителей, возомнивших себя "Шумахерами".

Плавность хода на шоссе, к слову, вполне достойная. Но если съехать на разбитый асфальт или грунтовку, комфортной езду уже не назовешь, особенно для пассажиров второго ряда. Чтобы минимизировать неизбежную тряску, придется сбрасывать скорость. Да и о преодолении мало-мальской "пересеченки" можно забыть - во-первых, не хватит ходов подвески, во-вторых, дорожный просвет здесь явно не для внедорожных подвигов - лишь 145 мм, причем самой нижней точкой днища является дорогостоящая батарея, пусть и заключенная в защитный каркас.

Будут покупать?

Как бы то ни было, специалистам концерна GWM удалось создать харизматичный и азартный автомобиль, который, на наш взгляд, могут пользоваться спросом, даже несмотря на не вполне демократичную цену. За машины в начальном исполнении Premium просят 3 899 000 руб. Версия GT, которая, помимо обвеса в кроссоверном стиле имеет расширенный вариант оснащения (например, только для нее предлагается система активного предотвращения фронтальных столкновений), обойдется всего на 100 тысяч дороже. В списке конкурентов - электрический "Москвич 3" и Evolute i-Joy. Однако в отличие от них, для не локализованной Ora 3 не предлагается программа господдержки, дающая скидку, которая должна в ближайшее время вырасти до 925 тысяч рублей.