Семь китайских машин 2023 года, на которые стоит обратить внимание

За 2023 год на китайские автомобили вытеснили почти всех конкурентов с российского рынка. Появились как сравнительно дешевые, так и очень дорогие модели. С дорогими вы разберетесь самостоятельно, а по условно бюджетным и средним мы сделали выборку самых интересных предложений на наш взгляд. Все машины из списка ниже - современные, хорошо оснащеные и их можно купить официально с гарантией.

Chery Arrizo 8

Начнем с седана Chery Arrizo 8, который начал продаваться летом 2023 года. Многие сравнивают его с Toyota Camry и Kia K5 из-за визуального сходства. Китайский автомобиль действительно имеет небольшие отсылки в своем дизайн-коде к указанным машинам, и в этом нет ничего страшного. Длина автомобиля составляет 4,75 метра, а ширина – 1,83. Несмотря на средние габариты, благодаря относительно коротким капоту и багажнику, салон крайне просторный и комфортный даже для крупных пассажиров.

Chery

Под капотом - двигатель объемом 1,6 литра, который выжимает 185 л.с. при помощи турбины. Коробка передач - роботизированная с двумя сцеплениями, а разгоняется до сотни машина всего за 7,9 секунды. Внутри вы найдете хорошее оснащение всевозможными опциями, электроприводы, подогревы, камеры, панораму и многое другое. За все это с вас попросят чуть больше 3 млн в топовой комплектации.

Haval M6

Если вы хотите недорогой (относительно рынка) кроссовер от бренда, который пришел на рынок не вчера, стоит присмотреться к Haval M6. Бренд Haval обосновался в России еще в 2014 году. Новая модель М6 продается с конца лета 2023 года по цене от 2 079 000 рублей. Даже в самой простой комплектации вы получите полный электропакет всех стекол и зеркал, регулировку рулевой колонки по вылету и высоте, камеру заднего вида, бесключевой доступ, сенсорный дисплей с диагональю 10,25 дюйма, подогрев передних кресел и многое другое.

Wikimedia Commons

В этой машине хочется отметить наличие гидроусилителя, который намного лучше передает ощущения от дороги, нежели популярный электроусилитель. Объем двигателя составляет 1,5 литра, а мощность – 143 л.с. Длина у машины - 4,66 метра, что делает Haval M6 полноценным среднеразмерным кроссовером. За сравнительно небольшие деньги вы получите вместительную машину с клиренсом от 17 см на самых маленьких колесах.

Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Автомобиль с интересным смартфонным названием Chery Tiggo 7 Pro Max AWD тоже начал продаваться этим летом. Многие могут возразить и сказать, что машина начала продаваться в начале 2023 года, но то была переднеприводная версия, а мы рекомендуем обратить внимание на модель AWD с полным приводом, разработанным совместно с немецким концерном ZF, который в представлении не нуждается. Автомобиль обладает интеллектуальным управлением системой 4х4, но если вы хотите решать все самостоятельно, то режимы «снег», «грунт» и другие подобные присутствуют.

Chery

Производитель заявляет, что новый Tiggo 7 Pro Max AWD способен въехать на подъем с уклоном до 45 градусов. Мы не рекомендуем заниматься на этой машине экстримом, но до дачи после снегопада довезти она должна. Под капотом у полноприводной версии уже не 1,5 литра, а 1,6 мощностью 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Также есть шесть подушек безопасности, что радует. Самая простая переднеприводная версия под названием Elite стоит 2 455 000 рублей, а топовая полноприводная Ultimate AWD - от 3 195 000. Кстати, дорожный просвет у полноприводной версии начинается с 19 см – хороший показатель.

Jetour X90 Plus

Если вы хотите автомобиль повышенной вместительности с неплохой проходимостью, стоит присмотреться к Jetour X90 Plus. Его длина составляет 4,86 метра, что делает его очень вместительным. Есть вариант с семиместным салоном, в который влезет вся семья, собака и канарейка. На текущий момент продается только переднеприводная версия, но уже заявлено появление полноприводной, которую мы рекомендуем дождаться. Минимальный клиренс составляет 21 см, что с системой полного привода подарит хорошую проходимость.

Wikimedia Commons

Но если у вас нет серьезных внедорожных задач, то и на переднем вполне можно передвигаться даже по заснеженным трассам. Самая дешевая комплектация Comfort стоит от 3 399 900 рублей, а максимальная Luxury – от 3 889 900. В дешевых комплектация установлен двигатель объемом 1,6 литра мощностью 140 л.с., а в более дорогих доступен двухлитровый агрегат мощностью 245 сил, что намного лучше для большого и тяжелого кроссовера весом чуть более двух тонн. Младший двигатель разгоняет авто за 11 секунд, а двухлитровый – за 8,5 секунды. Нужно отметить, что машина красивая и «китаец» в ней даже не читается, пока не увидишь название, что тоже плюс.

Geely Coolray

Осенью 2023 года Geely Coolray сильно обновился, стал более ярким и спортивным. Эта машина и до рестайлинга пользовалась большим спросом благодаря хорошему дизайну, богатой комплектации и цене. Даже в базовой комплектации за 2 594 990 будет вся необходимая для комфортного управления электроника, подушки безопасности, светодиодная оптика, электроусилитель руля, кондиционер, подогрев кресел, обогрев форсунок, складные спинки второго ряда, камера заднего вида и многое другое.

Geely

В комплектации Flagship за 2 934 990 сюда добавится кожаная отделка салона, панорамная крыша, светодиодные противотуманки, спойлер на задней двери, подсветка салона, подогрев всех кресел и рулевого колеса, электрорегулировка кресел, камеры на 360 градусов, система автоматической парковки и еще куча опций.

Exeed RX

Если вы ищете что-то необычное – присмотритесь к новому Exeed RX, лицом которого в России стала известная певица Полина Гагарина. Автомобиль выделяется ярким современным дизайном, который выглядит дороже, чем стоит. Силуэт у кузова «купеобразный», на манер BMW X6. Машину нельзя назвать дешевой, так как просят за нее от 5 450 000 рублей. Но за эти деньги вы получаете невероятно красивый и функциональный салон, полный привод, двигатель мощностью 249 л.с. и невероятное количество опций.

Wikimedia Commons

Говорить о комплектации смысла нет, так как в машине есть буквально все, включая большое количество ассистентов, что является прерогативой дорогих автомобилей. Динамика тоже неплохая: 7,6 секунды от нуля до первой сотни. Да, за эту стоимость есть много других вариантов, но Exeed RX с огромной долей вероятности понравится вам с первого взгляда. А если с первого не получится, то загляните в салон.

Kaiyi E5

Вот мы и добрались до седьмого автомобиля, на который стоит обратить внимание. Kaiyi E5 интересен ценой, которая немногим больше, чем у отечественной Lada Vesta. Китайский автомобиль можно купить примерно от 1,8 млн новым, а если воспользоваться опциями кредита и трейд-ина, то цену можно сбить примерно до 1,5 млн рублей.

Wikimedia Commons

Но за эти деньги вы получаете более современный салон с хорошей мультимедией, шесть подушек безопасности, турбированный двигатель мощностью 147 л.с. и автоматическую коробку передач (CVT). Также за эти деньги будет люк в крыше, отделка салона кожзамом, вся необходимая для стабильной езды электроника, камеры на 360 градусов, электроприводы зеркал и крышки багажника и многое другое. К сожалению, Lada Vesta не предлагает даже половину от этих опций, поэтому выбор здесь очевиден.

Заключение