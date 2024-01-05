Семь китайских машин 2023 года, на которые стоит обратить внимание
За 2023 год на китайские автомобили вытеснили почти всех конкурентов с российского рынка. Появились как сравнительно дешевые, так и очень дорогие модели. С дорогими вы разберетесь самостоятельно, а по условно бюджетным и средним мы сделали выборку самых интересных предложений на наш взгляд. Все машины из списка ниже - современные, хорошо оснащеные и их можно купить официально с гарантией.
Chery Arrizo 8
Начнем с седана Chery Arrizo 8, который начал продаваться летом 2023 года. Многие сравнивают его с Toyota Camry и Kia K5 из-за визуального сходства. Китайский автомобиль действительно имеет небольшие отсылки в своем дизайн-коде к указанным машинам, и в этом нет ничего страшного. Длина автомобиля составляет 4,75 метра, а ширина – 1,83. Несмотря на средние габариты, благодаря относительно коротким капоту и багажнику, салон крайне просторный и комфортный даже для крупных пассажиров.
Под капотом - двигатель объемом 1,6 литра, который выжимает 185 л.с. при помощи турбины. Коробка передач - роботизированная с двумя сцеплениями, а разгоняется до сотни машина всего за 7,9 секунды. Внутри вы найдете хорошее оснащение всевозможными опциями, электроприводы, подогревы, камеры, панораму и многое другое. За все это с вас попросят чуть больше 3 млн в топовой комплектации.
Haval M6
Если вы хотите недорогой (относительно рынка) кроссовер от бренда, который пришел на рынок не вчера, стоит присмотреться к Haval M6. Бренд Haval обосновался в России еще в 2014 году. Новая модель М6 продается с конца лета 2023 года по цене от 2 079 000 рублей. Даже в самой простой комплектации вы получите полный электропакет всех стекол и зеркал, регулировку рулевой колонки по вылету и высоте, камеру заднего вида, бесключевой доступ, сенсорный дисплей с диагональю 10,25 дюйма, подогрев передних кресел и многое другое.
В этой машине хочется отметить наличие гидроусилителя, который намного лучше передает ощущения от дороги, нежели популярный электроусилитель. Объем двигателя составляет 1,5 литра, а мощность – 143 л.с. Длина у машины - 4,66 метра, что делает Haval M6 полноценным среднеразмерным кроссовером. За сравнительно небольшие деньги вы получите вместительную машину с клиренсом от 17 см на самых маленьких колесах.
Chery Tiggo 7 Pro Max AWD
Автомобиль с интересным смартфонным названием Chery Tiggo 7 Pro Max AWD тоже начал продаваться этим летом. Многие могут возразить и сказать, что машина начала продаваться в начале 2023 года, но то была переднеприводная версия, а мы рекомендуем обратить внимание на модель AWD с полным приводом, разработанным совместно с немецким концерном ZF, который в представлении не нуждается. Автомобиль обладает интеллектуальным управлением системой 4х4, но если вы хотите решать все самостоятельно, то режимы «снег», «грунт» и другие подобные присутствуют.
Производитель заявляет, что новый Tiggo 7 Pro Max AWD способен въехать на подъем с уклоном до 45 градусов. Мы не рекомендуем заниматься на этой машине экстримом, но до дачи после снегопада довезти она должна. Под капотом у полноприводной версии уже не 1,5 литра, а 1,6 мощностью 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Также есть шесть подушек безопасности, что радует. Самая простая переднеприводная версия под названием Elite стоит 2 455 000 рублей, а топовая полноприводная Ultimate AWD - от 3 195 000. Кстати, дорожный просвет у полноприводной версии начинается с 19 см – хороший показатель.
Jetour X90 Plus
Если вы хотите автомобиль повышенной вместительности с неплохой проходимостью, стоит присмотреться к Jetour X90 Plus. Его длина составляет 4,86 метра, что делает его очень вместительным. Есть вариант с семиместным салоном, в который влезет вся семья, собака и канарейка. На текущий момент продается только переднеприводная версия, но уже заявлено появление полноприводной, которую мы рекомендуем дождаться. Минимальный клиренс составляет 21 см, что с системой полного привода подарит хорошую проходимость.
Но если у вас нет серьезных внедорожных задач, то и на переднем вполне можно передвигаться даже по заснеженным трассам. Самая дешевая комплектация Comfort стоит от 3 399 900 рублей, а максимальная Luxury – от 3 889 900. В дешевых комплектация установлен двигатель объемом 1,6 литра мощностью 140 л.с., а в более дорогих доступен двухлитровый агрегат мощностью 245 сил, что намного лучше для большого и тяжелого кроссовера весом чуть более двух тонн. Младший двигатель разгоняет авто за 11 секунд, а двухлитровый – за 8,5 секунды. Нужно отметить, что машина красивая и «китаец» в ней даже не читается, пока не увидишь название, что тоже плюс.
Geely Coolray
Осенью 2023 года Geely Coolray сильно обновился, стал более ярким и спортивным. Эта машина и до рестайлинга пользовалась большим спросом благодаря хорошему дизайну, богатой комплектации и цене. Даже в базовой комплектации за 2 594 990 будет вся необходимая для комфортного управления электроника, подушки безопасности, светодиодная оптика, электроусилитель руля, кондиционер, подогрев кресел, обогрев форсунок, складные спинки второго ряда, камера заднего вида и многое другое.
В комплектации Flagship за 2 934 990 сюда добавится кожаная отделка салона, панорамная крыша, светодиодные противотуманки, спойлер на задней двери, подсветка салона, подогрев всех кресел и рулевого колеса, электрорегулировка кресел, камеры на 360 градусов, система автоматической парковки и еще куча опций.
Exeed RX
Если вы ищете что-то необычное – присмотритесь к новому Exeed RX, лицом которого в России стала известная певица Полина Гагарина. Автомобиль выделяется ярким современным дизайном, который выглядит дороже, чем стоит. Силуэт у кузова «купеобразный», на манер BMW X6. Машину нельзя назвать дешевой, так как просят за нее от 5 450 000 рублей. Но за эти деньги вы получаете невероятно красивый и функциональный салон, полный привод, двигатель мощностью 249 л.с. и невероятное количество опций.
Говорить о комплектации смысла нет, так как в машине есть буквально все, включая большое количество ассистентов, что является прерогативой дорогих автомобилей. Динамика тоже неплохая: 7,6 секунды от нуля до первой сотни. Да, за эту стоимость есть много других вариантов, но Exeed RX с огромной долей вероятности понравится вам с первого взгляда. А если с первого не получится, то загляните в салон.
Kaiyi E5
Вот мы и добрались до седьмого автомобиля, на который стоит обратить внимание. Kaiyi E5 интересен ценой, которая немногим больше, чем у отечественной Lada Vesta. Китайский автомобиль можно купить примерно от 1,8 млн новым, а если воспользоваться опциями кредита и трейд-ина, то цену можно сбить примерно до 1,5 млн рублей.
Но за эти деньги вы получаете более современный салон с хорошей мультимедией, шесть подушек безопасности, турбированный двигатель мощностью 147 л.с. и автоматическую коробку передач (CVT). Также за эти деньги будет люк в крыше, отделка салона кожзамом, вся необходимая для стабильной езды электроника, камеры на 360 градусов, электроприводы зеркал и крышки багажника и многое другое. К сожалению, Lada Vesta не предлагает даже половину от этих опций, поэтому выбор здесь очевиден.
Заключение
Китайские автомобили появляются как грибы после дождя, но не каждый из них достоин покупки. Мы отобрали для вас самые интересные варианты новинок 2023 года, которые точно стоит рассмотреть.