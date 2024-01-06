Семь самых интересных электрокаров 2023 года

Ушедший 2023 год можно смело объявлять годом электрокаров. Кажется, не было ни одной значимой компании, которая бы не представила свой автомобили на батарейках. Расскажем о самых интересных из них.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Автомобили Mercedes-Maybach всегда ассоциировались с высоким уровнем комфорта и роскоши. Теперь же есть полностью электрический «Майбах», который умеет передвигаться почти бесшумно, да еще и в кузове кроссовера. Автомобили линейки Maybach обычно построены на основе других, более простых моделей. Этот случай не исключение: Mercedes-Maybach EQS 680 SUV разработан на базе простого Mercedes-Benz EQS SUV. Длина автомобиля составляет 5,13 метра, что дает большие возможности по кастомизации салона. Нужно ведь не только отдельные «капитанские» кресла на заднем ряду разместить, но еще и холодильник для шампанского куда-то спрятать.

Wikimedia Commons

Даже в базовой комплектации Mercedes-Maybach EQS 680 SUV обладает всеми атрибутами роскоши: матричные фары, колеса 21 радиуса, выдвижные ручки дверей, а в салоне - дорогая отделка без заменителей кожи и материалов из вторсырья. А вот за двухцветную окраску кузова придется доплатить. Запас хода, кстати, заявлен в 600 км.

BMW iX

Баварцы тоже не отстают, а потому предложили свою версию электрического кроссовера BMW iX. Эта машина уже не относится к высокому классу – просто электричка. Если оценивать класс, то это нечто среднее между привычными Х3 и Х5. Производитель на официальной странице много раз повторяет, что новый iX способен пробежать до 630 км без подзарядки. Но мы с вами понимаем, что в городском режиме, когда в одном месте "притопил", а в другом встрял в пробку, таких показателей не получишь. Но километров на 400-450 рассчитывать можно, а это уже хорошо.

Wikimedia Commons

Мощность авто составляет 523 л.с., что позволяет разгоняться до сотни за 4,6 секунды. Не самый лучший результат в классе, но и на нехватку жаловаться грех. Внутри – это все еще машина для водителя - куча экранов и органов управления, а вот сзади ничего интересного, увы, нет.

Zeekr 009

Если вы думали, что мы расскажем вам только про кроссоверы, то вот вам минивэн Zeekr 009 из Поднебесной. Одно время было модно покупать минивэн от Mercedes-Benz и дооснащать его раздельными креслами и прочими опция. Больше этим заниматься не нужно: просто купите Zeekr 009 в котором все это уже есть. Машина продается по цене от 10 млн рублей, но даже за эти деньги вы получите раздельный задний ряд. А если взять комплектацию за 12 млн, то в ней будет все, что можно себе представить из опций. Ну, разве что не будет огромного телевизора, подключенного к Sony PlayStation 5.

Wikimedia Commons

Мощность составляет 544 л.с., так что разгоняется «фургончик» очень даже бодро - за 4,5 секунды. Привод полный - снежных дорог можно не бояться, а запас хода декларируется в 822 километра по системе CLTC. По привычке отнимаем процентов 25 и получаем реальные показатели около 600 километров в городе. А вот что реально важно, так это время зарядки в 28 минут до 80%, если, конечно, найдете мощную станцию.

Voyah Dreamer

Voyah Dreamer – это еще один интересный электрический минивэн, который уже поступил в продажу к дилеру «Авилон» по цене от 8 млн рублей. Он оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 393 л.с. и бензиновым двигателем, который постоянно заряжает аккумулятор. Помните смешные картинки, на которых Tesla возила за собой генератор на прицепе? Вот теперь Voyah Dreamer возит с собой именно такой генератор, только уже под капотом.

Wikimedia Commons

Ездить на бензиновом двигателе можно только в экстренных ситуациях: когда электроустановка сломана или батарея полностью разряжена, так как он соединен с колесами простым одноступенчатым редуктором. Основная его цель – это быть постоянной зарядкой для электромотора. Но есть и чисто электрическая версия, доступная с 15 мая 2023 года в России. Она немного мощнее и обладает 435 л.с. на полном приводе. Какой из вариантов купить – решать вам, но версия с бензиновым генератором под капотом стоит 8 млн, а чисто электрическая – 10 млн рублей.

BYD Song Plus EV

Эта машина выпускается с 2021 года, но в 2023 получила рестайлинг и ее сразу привезли в Россию за 5 млн рублей. Передняя часть сильно напоминает американскую Tesla, но это не страшно. Машина весьма привлекательная и завоевала большую любовь на азиатских рынках. Она полностью электрическая, но мотор один, и он на передней оси. Мощность составляет 184 л.с. а разгон до сотни занимает 8,5 секунды. Летом машина способна проехать до 480 км, а в холодное время года – до 380, о чем дилер честно предупреждает.

Wikimedia Commons

Салон похож на все современные: руль, большой экран на центральной консоли и минимальное количество физических кнопок. Лучше всего салон BYD Song Plus EV выглядит в белом цвете, но он, конечно же, будет особенно марким. Компания BYD активно сотрудничает с Mercedes-Benz, который полностью нарисовал дизайн новой модели Denza N7, но и в других моделях есть много заимствований из немецкого премиума, чем объясняется высокая цена и лаконичная внешностью

HiPhi Z

HiPhi Z – один из самых неоднозначных электромобилей 2023 года, который вызвал много споров. У машины весьма специфичная внешность, которую некоторые оценивают на «вау», а другие как «что это такое?». HiPhi Z и правда выглядит так, будто его рисовали для компьютерной игры Cyberpunk 2077: у него футуристичная внешность, много экранов, на которые можно выводить различные сообщения или эмодзи. HiPhi Z – это дорогая машина-игрушка, которая при этом вваливает как сумасшедшая, разгоняясь до сотни за 3,8 секунды.

Wikimedia Commons

Автомобиль уже начали ввозить и просят за него около 12-13 млн рублей, что, конечно же, очень много. Задние двери открываются на манер Rolls-Royce, крыша полностью стеклянная, а внутри - экран такого размера, что можно устраивать кинотеатр.

Zeekr X

Zeekr X – это новейший кроссовер, который вышел в продажу в середине 2023 года и передвигается он тоже только на электротяге. По классу и габаритам Zeekr X близок к BMW X1 и Volvo XC40. Есть заднеприводная и полноприводные версии, которые различаются еще и мощностью. Заднеприводная обладает один мотором и разгоняется за 5,8 секунды, а полноприводная – двумя и разгоняется до сотни уже за 3,8 секунды.

Wikimedia Commons

Официальный запас хода составляет 560 км, но рассчитывать рекомендуем на 400-450. Интересной фишкой машины являются двери, которые открываются с помощью кнопок, как у Rolls-Royce, только в Zeekr X они вообще заменяют ручки дверей. В России пока продается только полноприводная версия, и за нее просят от 4,5 млн рублей.

Заключение