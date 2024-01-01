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Самые интересные кроссоверы 2023 года

Кроссоверы – это самые популярные машины на сегодняшний день. Раньше таковыми были седаны, но постепенно потребитель понял, что иметь большой багажник и повышенную проходимость не так уж плохо. Поэтому мы изучили, что интересного вышло за 2023 год, и подобрали для вас семь самых интересных для приобретения кроссоверов.

BMW XM

Начнем список с самого неоднозначного баварского кроссовера под названием BMW XM. Это автомобиль с дизайном нового поколения, который сильно отличается от предыдущих. Настолько сильно, что, если поменять значок BMW на корейский или японский, то легко поверится в азиатское происхождение авто. Но, скорее всего, к этому нужно просто привыкать, так как все BMW сильно изменились стилистически и ушли от корней. Новый ХМ – это большой кроссовер весом 2,7 тонны. Главная фишка машины - она самостоятельна и не основана на глубоком тюнинге обычной гражданской версии.

Wikimedia Commons

Со времен М1, вышедшей в конце 70-х, это второй полностью оригинальный продукт BMW Motorsport. Под капотом живет гибридная установка из двигателя V8 и трансмиссии с интегрированным 48-вольтовым мотором. Суммарная отдача составляет 653 л.с. при 800 Нм крутящего момента. Но скоро выйдет в продажу версия Label Red, мощность которой составит уже 748 л.с. и 1000 Нм крутящего. Обычная версия разгоняется до сотни за 4,3 секунды, а Label Red – за 3,8. За машину в России просят ориентировочно от 18 млн рублей, но все зависит от комплектации.

Mazda CX-60

Если немного снизить планку и вернуться к более народным машинам, то стоит выделить новую Mazda CX-60, за которую просят от 6 млн рублей. В России на текущий момент продается версия только с двигателем 2,5 литра на 188 л.с., которая разгоняется до сотни за 9,9 секунды. Есть более объемные двигатели и даже гибридные решения PHEV, но у нас их купить пока нельзя. Автомобиль комплектуется полным приводом и 8–ступенчатой автоматической коробкой передач, что делает его надежным и проходимым. В Японии эту машину относят к премиальному классу, но в России Mazda никогда не относилась к премиальным маркам вообще.

Wikimedia Commons

Визуально Mazda CX-60 создает впечатление большого взрослого автомобиля с высокой крышей. Длина новинки составляет 4,75 метра, так что в салоне места достаточно. Но сам по себе он весьма скучный и проигрывает почти всем китайским машинам в ценовом сегменте «от 6 млн рублей». Он не плохой, но гораздо ближе к классическому: с кнопками в центральной консоли и монитором над ними. Любители классических салонов будут в восторге, но если вам подавай сенсоры и подсветку, то здесь японские машины беспросветно отстают.

BMW X5 и X6 M Competition

В 2023 году вышло обновление автомобилей X5M и Х6М, которые получили слово Competition в названии, а двигатель теперь стал мягким гибридом. Основной ДВС не изменился – это тот же V8 объемом 4,4 литра с двумя турбинами, но дополненный 48-вольтовым электромотором, встроенным в трансмиссию. Но в BMW здесь пошли необычным путем и не стали увеличивать мощность, относительно моделей со стандартной трансмиссией. Мощность осталась такой же, зато электромотор активно помогает при разгоне и поддержании скорости, что положительно сказывается на потреблении топлива.

Wikimedia Commons

Решение весьма спорное, потому как от этих машин ждут не топливной эффективности, а максимальной производительности. Весьма странно покупать дорогущий спортивный автомобиль с двигателем V8, если есть желание сэкономить чуточку денег на топливе. Наоборот, большинство таких BMW на вторичном рынке продаются шитыми с увеличенной мощностью, что явно показывает истинные желания владельцев этих авто. Но, как ни крути, на сегодняшний день - это самый новый и самый эффективный двигатель BMW, который устанавливается в свежие X6M и Х5М линейки Competition. В России за эту машину просят от 23 млн рублей.

Infiniti QX60 II

Когда-то очень давно компания Nissan решила сделать бренд для американского и европейского рынков и назвала его Infiniti. В середине нулевых этот бренд стал очень популярным в России, особенно модель FX37. С тех пор много воды утекло, но Infiniti продолжает периодически выпускать новые машины, и в этот раз обновилась модель QX60, которая уже доступна в России по цене от 9 млн рублей в самой простой комплектации. С расширенным количеством опций ценник увеличивается до 10 млн.

Wikimedia Commons

У всех продаваемых на текущий момент машин двигатель объемом 3,5 литра мощностью 299 л.с., который разгоняет кроссовер за 7,6 секунды. Как и в других японских машинах, в QX60 салон современный, но не отягощен обилием подсветки и наличием кучи мониторов, но смотрится, нужно отметить, весьма недурно. Привод бывает полный и передний, но переднего в России на текущий момент не найти, и цены мы указали за полноприводную версию.

Geely Monjaro

Кроссовер Geely Monjaro пользуется большой популярностью в России и не зря, ведь он отлично выглядит, обладает полным приводом, хорошим двигателем от Volvo и не так уж дорого стоит. Изначально компания Geely планировала привезти машину в Россию в феврале 2022 года, но, видимо что-то случилось, из-за чего старт продаж отложили на апрель 2023. Машины сразу появились на дорогах общего пользования, что говорит об их востребованности. Из-за этой задержки со стартом продаж получается так, что машина только начала продаваться, а в Китае уже ездит рестайлинг в камуфляже, что говорит о скором обновлении.

Wikimedia Commons

Стоимость новых машин начинается с 4 млн рублей, что не так уж много по сегодняшним меркам. Двигатель выдает мощность в 238 л.с., то есть прямо под налог, что тоже очень удачно с точки зрения экономичности. Еще одно доказательство популярности Geely Monjaro в России то, что только в Москве их продается около 1600 единиц, из которых примерно 1300 – новые.

Exeed RX

Этот автомобиль попадает в наш список за свою гламурную внешность, которая мало кого оставляет равнодушным. Не зря в России лицом бренда является Полина Гагарина. Exeed RX – это торжество дизайна как снаружи, так и внутри. Мы рекомендуем покупать автомобиль целиком в светлых тонах: только в белых оттенках раскрываются все детали дизайна. Что касается технической начинки, то здесь тоже все хорошо.

Exeed

Автомобиль полноприводный, мощностью 249 л.с. и 385 Нм крутящего, а разгоняется до сотни он за 7,6 секунды. В России стоимость начинается с 5,5 млн рублей, что не так уж много за машину, на которую будет оборачиваться каждый второй. На авто предоставляется полноценная гарантия на 7 лет или 200 000 километров пробега. Сегодня это звучит как фантастика, так как европейские марки приучили нас к двум-трем годам.

Jetour x90 Plus

К Jetour x90 Plus стоит присмотреться, если вы хотите большую машину за сравнительно мало денег, так как цены начинаются от 2,7 млн рублей, а в салон вмещается до 7 человек в расширенной комплектации. На выбор есть два двигателя: 2 и 1,6 литра. У первого мощность 244 л.с. а у второго – 190. Учитывая, что машина большая и весит 1,8 тонны, мы рекомендуем переплатить за более мощную версию, чтобы динамика была интереснее, а двигатель не так сильно напрягался.

Jetour

Двигатель объемом 1,6 литра разгоняется за 11 секунд, а двухлитровый мотор разгоняет Jetour x90 Plus за 8,5 секунды. Кстати, 244 л.с. – это адаптационный вариант под российское налогообложение, так как за границей этот же мотор обладает 254 лошадками. Поэтому, при желании, можно перешить двигатель и получить небольшое увеличение мощности. Автомобиль оснащен всеми современными технологиями, включая автоматическую парковку, камеры на 360 градусов и много датчиков.

Заключение

Мы подобрали для вас семь кроссоверов, каждый из которых интересен какой-нибудь своей фишкой. Конечно, это не единственные достойные машины для выбора, но мы его значительно упростили.

Автоэксперт
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