Российский автомобильный рынок за 2023 год сильно насытился китайским автопромом, который оказался не таким дешевым, как нам рассказывали. Однако, если вы все же не готовы покупать отечественные машины, а денег не так уж много, то китайцам есть что предложить вам. Ну а мы отобрали самые дешевые китайские машины, которые начали продаваться в 2023 году. Сразу укажем, что цены указаны на новые машины, а не БУ, а также без скидок и других бонусов, которые часто предлагаются у дилеров.

Changan Alsvin - 1 750 000

Самая дешевая машина в нашем списке – это Changan Alsvin, ценник на которую начинается с 1,75 млн рублей. За эти деньги вы получаете компактный седан длиной 4,39 метра с двигателем 1,5 литра мощностью 98 л.с. и 145 Нм крутящего. Двигатель, конечно, откровенно слаб, но зато коробка передач – автоматическая (CVT 5), чего точно пока не может предложить отечественный автопром.

Changan

Привод передний, две подушки безопасности, вся необходимая электроника, вроде ABS, круиз-контроль, кондиционер, дисплей, камера заднего вида, камера бокового вида, система старт-стоп и многое другое вам доступно в самой простой комплектации. За свои деньги – более чем достойный вариант в текущих условиях.

Livan X3 Pro - 1 879 900

Второе место уходит компактному кроссоверу Livan X3 Pro, за который с вас попросят от 1,88 млн рублей. Главная проблема опять в низкой мощности: всего 103 лошадиные силы. С другой стороны, все же больше, чем у предыдущего Changan Alsvin.

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Каких-то других преимуществ Livan X3 Pro также не предлагает: все опции максимально простые, да еще и вариатор вместо робота. Да, есть камера заднего вида, мультируль, люк в крыше, но все это с очень большим трудом тянет на почти два миллиона рублей. Не торопитесь покупать эту машину.

Baic U5 Plus - 2 045 000

На третьем месте расположился седан Baic U5 Plus, который крупнее, чем Changan Alsvin. Длина U5 Plus составляет уже 4,66 метра, что делает его среднеразмерным, но и цена выше на несколько сотен тысяч рублей – 2,045 млн рублей. Двигатель такой же полуторалитровый, но мощность чуть выше – 105 л.с. Хотя, что уж тут говорить, прибавка мощности смешная, конечно же.

Baic

Привод только передний, а дорожный просвет составляет 15,5 см, что является нормой для авто такого класса. В самой простой комплектации вы получите кресла обитые экокожей, дисплей с диагональю 12,3 дюйма, две подушки безопасности, электростеклоподъемники, парктроники, камеру заднего вида, полный набор активной безопасности и далее по списку. Хочется отметить весьма приятный внешний вид, который не кажется максимально дешевым, как у предыдущих авто из списка.

Haval M6 - 2 179 000

Haval – бренд более солидный, поэтому мы сразу прыгаем за черту в 2 млн рублей за модель М6. Причем за эти деньги вы получите автомобиль на механической коробке передач, а за автомат нужно доплатить 130 тысяч рублей, что мы и рекомендуем вам сделать. Это тоже переднеприводный автомобиль с двигателем объемом 1,5 литра, но мощностью уже на 143 л.с., что дает хоть какую-то уверенность на дороге.

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Комплектация здесь чуть богаче: светодиодная оптика по кругу, неплохая аудиосистема с четырьмя динамиками, климат-контроль, бесключевой доступ, переключатель режимов движения, подогрев кресел, складывающиеся задние сиденья и все остальное, что есть в других китайских машинах. Клиренс составляет 17,5 см, так что можно спокойно совершать вылазки за черту города. Этот автомобиль уже можно рекомендовать к покупке.

Kaiyi E5 – 2 195 000

Kaiyi E5 – это сравнительно дорогой седан, который продается за 2,195 млн. Нужно признать, что машина красивая, а задняя часть вообще похоже на таковую у Alfa Romeo. Двигатель тоже неплохой: 1,5 литра с турбиной мощностью 147 л.с. Привод передний, а коробка – вариатор. У этой машины лучше с безопасностью, чем у предыдущих из списка, так как есть подушки безопасности не только фронтальные, но еще и боковые.

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Также радует наличие электрорегулировки передних кресел, люк в крыше, система камер 360 градусов, электропривод крышки багажника и боковых зеркал и других опций, которых нет в более дешевых машинах. Да, эту машину тоже не стыдно рекомендовать к покупке.

Baic X35 - 2 200 000

Изначально цена на эту машину была выше, но сегодня рынок дешевых китайских автомобилей наполнился, так что новенькие Baic X35 отдают за 2,2 миллиона рублей в младшей комплектации. Это уже не седан, а кроссовер, хоть и компактный. Его длина 4,33 метра, так что много вещей в багажник не положишь, если не скалывать задний ряд.

Baic X35

Под капотом полтора литра на 136 л.с., и также с вариатором. Привод передний, но дорожный просвет составляет 18 см, так что можно и до дачи доехать. Двигатель турбированный, поэтому какой-никакой подхват на высоких оборотах будет, но заливать вроде как разрешенное 92 топливо мы не рекомендуем. В любой турбированный мотор не стоит лить бензин ниже 95 октана. Главный плюс этой машины в том, что она - кроссовер с высоким клиренсом.

Changan CS35 Plus New - 2 339 000

Замыкает список автомобиль Changan CS35 Plus New, за который придется выложить уже 2,339 млн рублей в минималке. Это будет комплектация Advance с двигателем 1,5 литра мощностью 150 л.с., передним приводом и семиступенчатым вариатором. Длина машины составляет 4,33 метра, так что просторной назвать ее трудно. По габаритам машина точно такая же, как и Baic X35, который стоит чуть дешевле.

Wikimedia Commons

На стороне Changan CS35 Plus более дорогая внешность и хорошая комплектация, потому что в Baic X35 есть только самое необходимое и отсутствуют даже боковые подушки безопасности. Но здесь нужно понимать, что мы уже подобрались максимально близко к сумме в 2,5 миллиона рублей, а значит до более интересных вариантов осталось «рукой подать».

Заключение