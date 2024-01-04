Самые дешевые китайские автомобили 2023 года на отечественном рынке
Российский автомобильный рынок за 2023 год сильно насытился китайским автопромом, который оказался не таким дешевым, как нам рассказывали. Однако, если вы все же не готовы покупать отечественные машины, а денег не так уж много, то китайцам есть что предложить вам. Ну а мы отобрали самые дешевые китайские машины, которые начали продаваться в 2023 году. Сразу укажем, что цены указаны на новые машины, а не БУ, а также без скидок и других бонусов, которые часто предлагаются у дилеров.
Changan Alsvin - 1 750 000
Самая дешевая машина в нашем списке – это Changan Alsvin, ценник на которую начинается с 1,75 млн рублей. За эти деньги вы получаете компактный седан длиной 4,39 метра с двигателем 1,5 литра мощностью 98 л.с. и 145 Нм крутящего. Двигатель, конечно, откровенно слаб, но зато коробка передач – автоматическая (CVT 5), чего точно пока не может предложить отечественный автопром.
Привод передний, две подушки безопасности, вся необходимая электроника, вроде ABS, круиз-контроль, кондиционер, дисплей, камера заднего вида, камера бокового вида, система старт-стоп и многое другое вам доступно в самой простой комплектации. За свои деньги – более чем достойный вариант в текущих условиях.
Livan X3 Pro - 1 879 900
Второе место уходит компактному кроссоверу Livan X3 Pro, за который с вас попросят от 1,88 млн рублей. Главная проблема опять в низкой мощности: всего 103 лошадиные силы. С другой стороны, все же больше, чем у предыдущего Changan Alsvin.
Каких-то других преимуществ Livan X3 Pro также не предлагает: все опции максимально простые, да еще и вариатор вместо робота. Да, есть камера заднего вида, мультируль, люк в крыше, но все это с очень большим трудом тянет на почти два миллиона рублей. Не торопитесь покупать эту машину.
Baic U5 Plus - 2 045 000
На третьем месте расположился седан Baic U5 Plus, который крупнее, чем Changan Alsvin. Длина U5 Plus составляет уже 4,66 метра, что делает его среднеразмерным, но и цена выше на несколько сотен тысяч рублей – 2,045 млн рублей. Двигатель такой же полуторалитровый, но мощность чуть выше – 105 л.с. Хотя, что уж тут говорить, прибавка мощности смешная, конечно же.
Привод только передний, а дорожный просвет составляет 15,5 см, что является нормой для авто такого класса. В самой простой комплектации вы получите кресла обитые экокожей, дисплей с диагональю 12,3 дюйма, две подушки безопасности, электростеклоподъемники, парктроники, камеру заднего вида, полный набор активной безопасности и далее по списку. Хочется отметить весьма приятный внешний вид, который не кажется максимально дешевым, как у предыдущих авто из списка.
Haval M6 - 2 179 000
Haval – бренд более солидный, поэтому мы сразу прыгаем за черту в 2 млн рублей за модель М6. Причем за эти деньги вы получите автомобиль на механической коробке передач, а за автомат нужно доплатить 130 тысяч рублей, что мы и рекомендуем вам сделать. Это тоже переднеприводный автомобиль с двигателем объемом 1,5 литра, но мощностью уже на 143 л.с., что дает хоть какую-то уверенность на дороге.
Комплектация здесь чуть богаче: светодиодная оптика по кругу, неплохая аудиосистема с четырьмя динамиками, климат-контроль, бесключевой доступ, переключатель режимов движения, подогрев кресел, складывающиеся задние сиденья и все остальное, что есть в других китайских машинах. Клиренс составляет 17,5 см, так что можно спокойно совершать вылазки за черту города. Этот автомобиль уже можно рекомендовать к покупке.
Kaiyi E5 – 2 195 000
Kaiyi E5 – это сравнительно дорогой седан, который продается за 2,195 млн. Нужно признать, что машина красивая, а задняя часть вообще похоже на таковую у Alfa Romeo. Двигатель тоже неплохой: 1,5 литра с турбиной мощностью 147 л.с. Привод передний, а коробка – вариатор. У этой машины лучше с безопасностью, чем у предыдущих из списка, так как есть подушки безопасности не только фронтальные, но еще и боковые.
Также радует наличие электрорегулировки передних кресел, люк в крыше, система камер 360 градусов, электропривод крышки багажника и боковых зеркал и других опций, которых нет в более дешевых машинах. Да, эту машину тоже не стыдно рекомендовать к покупке.
Baic X35 - 2 200 000
Изначально цена на эту машину была выше, но сегодня рынок дешевых китайских автомобилей наполнился, так что новенькие Baic X35 отдают за 2,2 миллиона рублей в младшей комплектации. Это уже не седан, а кроссовер, хоть и компактный. Его длина 4,33 метра, так что много вещей в багажник не положишь, если не скалывать задний ряд.
Под капотом полтора литра на 136 л.с., и также с вариатором. Привод передний, но дорожный просвет составляет 18 см, так что можно и до дачи доехать. Двигатель турбированный, поэтому какой-никакой подхват на высоких оборотах будет, но заливать вроде как разрешенное 92 топливо мы не рекомендуем. В любой турбированный мотор не стоит лить бензин ниже 95 октана. Главный плюс этой машины в том, что она - кроссовер с высоким клиренсом.
Changan CS35 Plus New - 2 339 000
Замыкает список автомобиль Changan CS35 Plus New, за который придется выложить уже 2,339 млн рублей в минималке. Это будет комплектация Advance с двигателем 1,5 литра мощностью 150 л.с., передним приводом и семиступенчатым вариатором. Длина машины составляет 4,33 метра, так что просторной назвать ее трудно. По габаритам машина точно такая же, как и Baic X35, который стоит чуть дешевле.
На стороне Changan CS35 Plus более дорогая внешность и хорошая комплектация, потому что в Baic X35 есть только самое необходимое и отсутствуют даже боковые подушки безопасности. Но здесь нужно понимать, что мы уже подобрались максимально близко к сумме в 2,5 миллиона рублей, а значит до более интересных вариантов осталось «рукой подать».
Заключение
Мы подобрали для вас самые недорогие китайские автомобили, которые можно купить, если у вас немного денег. Что хорошо в китайских машинах, так это наполненность опциями даже в самых простых моделях и самых дешевых комплектациях. Когда-то европейские производители приучили нас, что камера заднего виде должна стоить несколько тысяч долларов, но эти времена прошли. Сегодня подобные опции для потребителей стоят копеек и это очень хорошо. Но мы призываем вас смотреть на покупку новой машины рационально. Если вы нашли 2,3 млн рублей, то может имеет смысл поискать еще несколько сотен тысяч рублей и купить Chery Arrizo 8, которую отдают дешевле 3 млн? Иногда стоит найти еще несколько сотен тысяч, чтобы совершить огромный скачек. Чем дороже машину вы покупаете, тем больше к ней должно быть требований.