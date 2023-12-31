Лучшие внедорожники 2023 года

За 2023 год вышло много новых машин и среди них есть внедорожники. Мы изучили все новинки и выбрали для вас семь наиболее интересных.

Tank 300

Первым в нашем рейтинге будет китайский Tank 300, который представили в России в середине 2023 года. Эта машина подозрительно напоминает Jeep Wrangler, который тоже славится своими внедорожными качествами. Самая дешевая версия обойдется вам в 3,6 млн рублей, и она будет укомплектована двухлитровым двигателем мощностью 220 л.с.

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Привод исключительно полный, с многодисковой муфтой в передней оси, а также понижающей передачей. Коробка передач - автоматическая, восьмиступенчатая, с гидротрансформатором. Все это звучит как машина, способная ползать по местам, где другие не проедут. Разгон до сотни, правда, почти 11 секунд, но Tank 300 изначально не про гонки.

Tank 500

Вторым в списке тоже будет Tank, но уже модель 500, которая больше смахивает на Land Cruiser. Это большой массивный внедорожник с рамным кузовом длиной 4,89 метра. Двигатель здесь уже трехлитровый V6 с двумя турбинами мощностью 299 л.с. и 500 Нм крутящего. Коробка передач девятиступенчатая, есть полный привод и понижающий ряд. Основное отличие от «трехсотой» модели заключается в большом современном салоне, более грамурной внешности и чуть большем количестве опций.

Tank

Пятисотый «Танк» тоже не хочет ехать быстро – разгон занимает 9,6 секунды. И даже если вы готовы купить самую дорогую версию за почти 8 миллионов рублей, более мощного двигателя в ней все равно не будет. Это странно, потому что при старте продаж утверждалось, что в будущем они появятся.

Land Rover Range Rover Velar

Автомобили линейки Range Rover всегда славились внедорожными возможностями, одними из лучших в своем классе. Дело в том, что машин, которые умеют отменно лазить по грязи, достаточно много, но которые при этом еще и являются олицетворением статуса и комфорта – практически нет. Range Rover всегда совмещал в себе изысканную отделку деревом и кожей несколькими цветами и возможность активировать блокировки, включить понижайку и переползти через какое-нибудь болото около вашего охотничьего домика.

Land Rover

В 2023 году стартовали продажи нового Range Rover Velar, который получил новую мультимедийную систему, способную обновить более 80% блоков по воздуху, как Tesla. Также автомобиль получил более емкую тяговую батарею, благодаря которой без запуска ДВС машина может проехать 64 километра. Также у новинки есть встроенная eSIM и голосовой помощник Amazon Alexa. Есть новая система очистки воздуха Cabin Air Purification Plus и четырехзонный климат-контроль. Разгон до сотни занимает 5,4 секунды, что очень даже недурно для автомобиля с интегрированной рамой.

Li L9

Сама компания-производитель у себя на сайте называет L9 «флагманским 6-ти местным внедорожником». Если честно, то концепция полностью электрического внедорожника пока еще плохо укладывается в сознании из-за того, что любой электрокар гораздо уязвимее автомобиля с ДВС, который можно заправить, даже если тот сидит по уши в болоте. Но время, когда большинство машин, которые мы привыкли считать внедорожниками, станет электрическими, все равно не за горами, так что будем потихоньку привыкать. Шестиместным автомобиль назван не случайно, хотя мы привыкли к пяти- и семиместным машинам. В L9 установлены шесть раздельных кресел, которые не пересекаются между собой. Это сделано для повышенного комфорта, так как сидеть троим на втором ряду уже дискомфортно, а это идет в разрез с идеологией всего авто.

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Между прочим, после первого ряда установлен достаточно большой холодильник прямо в центре салона, что весьма удобно и непривычно. Объем холодильной камеры 3,5 литра, так что туда помещается или 10 банок колы, или небольшой объем продуктов. Весь салон оснащен 256-цветной настраиваемой подсветкой, крыша полностью стеклянная, а под капотом, между прочим, 448 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Запас хода заявлен очень большой – 1300 км. Это возможно благодаря наличию бензинового двигателя, который работает как генератор. Разгон до сотни занимает 5,3 секунды, но максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Новый L9 часто сравнивают с Range Rover PHEV, на которого китайский авто крайне похож стилистически.

Porsche Cayenne

Крайне популярный во всем мире Porsche Cayenne получил уже второй рестайлинг, хотя все ожидали новый кузов в 2023 году, так как семилетний цикл закончился. Но этого не произошло, а вместо нового кузова нам предложили новые фары, измененную форму капота и другие мелочи. Автомобиль уже продается в России и, надо заметить, разброс цен впечатляет: от 15 млн с самым простым двигателем и комплектацией, до 35 млн в конфигурации Cayenne S, что далеко не "топ". Видимо, это из-за новизны машины, так как никто в здравом уме не отдаст за четырехлитровый «кайен» 35 миллионов. Такие деньги должно быть стыдно просить даже за Turbo S.

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В целом в автомобиле нет практически ничего нового, кроме передней части, увеличенных до 20 дюймов базовых колес и заднего бампера с единым фонарем. Есть неплохие внедорожные возможности благодаря наличию блокировки межосевого дифференциала и возможности переключения режимов "грязь", "снег" и "гравий". У пневмоподвески есть два режима для офф-роуда, который так и называются: «офф-роуд 1» и «офф-роуд 2». В первом положении клиренс составляет 21,5 см, а во втором – 24,5. Если заказать версию с электронно-управляемым стабилизатором, то клиренс во всех режимах уменьшится на 1 см, но улучшится управляемость и проходимость.

Ford Edge L

В начале 2023 года компания Ford представила новую модель Edge L, продаваться которая начала уже летом. Эта модель собирается в Китае на совместном предприятии компании Ford и Changan. Существуют как пяти-, так и семиместные варианты компоновки салона. Под капотом обидные два литра на еще более обидные 252 л.с. Это все из-за отсутствия прямых поставок «фордов» на российский рынок. Раньше такие цифры старались оптимизировать до 249 л.с., чтобы владелец не попадал на огромный налог, но на текущий момент этот нюанс никого не волнует.

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Автомобиль отвечает всем современным тенденциям: панорамная крыша, камеры, куча электроники и, самое главное, огромный экран диагональю 27 дюймов с разрешением 4К. Экран можно поделить на две привычные секции, а можно включить режим дополнения экранов и просматривать карту местности на огромной панели.

Jaguar F-Pace

В середине 2023 года в России появился новый Jaguar F-Pace сразу в двух модификациях: турбодизель V6 на 3 литра и 300 л.с. и бензиновый V8 мощностью 550 л.с. Полный привод и базовый набор внедорожных возможностей, конечно же, присутствует. Несмотря на некоторое родство с Range Rover, в Jaguar не уделяют такого внимания ползанью по грязи.

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Новый F-Pace – весьма компактный автомобиль, так как длина составляет лишь 4,73 метра. С другой стороны, большую машину сложно парковать, так что не будем его за это ругать. Машина красивая, а потому ее будет жаль сильно пачкать в глубокой грязевой луже, но, как показывают тесты предыдущих кузовов, F-Pace показывает очень даже неплохую проходимость. Этому, в том числе, помогает клиренс в 22 см даже при самых маленьких колесах.

Заключение