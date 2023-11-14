С какой коробкой передач безопаснее покупать подержанную машину

Начнем с коробки "робот", которая получила распространение на рынке последней из списка всех типов трансмиссий. Это сложный и дорогой агрегат, который очень требователен к стилю вождения. "Робот" не любит резких ускорений и частых остановок в пробках. Поэтому, если прежний владелец авто, не учитывал этих особенностей, предпочитая спортивный стиль езды в условиях города, то проблем с коробкой не избежать. В первую очередь, после 100 - 150 тысяч км пробега у таких коробок "летят" диски сцепления, подшипники и приводы. Иногда возникают проблемы похуже и подороже - с блоком управления. В целом, ремонт "роботов" самый дорогой из всех типов коробок. Из плюсов данной коробки можно отметить низкий расход топлива и самый высокий КПД. Как правило, "робот" не приносит хлопот владельцу до 100 тысяч км пробега. Но ведь речь идет о покупке б/у авто, где пробеги все-таки выше.