Автоэксперт объяснил, с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанную машину
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал "Российской газете" о том, с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанную машину.
"При выборе автомобиля с пробегом особенно важно обратить внимание на тип трансмиссии, установленный на конкретной модели. Сегодня на рынке представлено множество вариантов: вариатор, "робот", гидромеханический автомат или классическая механика.
Начнем с коробки "робот", которая получила распространение на рынке последней из списка всех типов трансмиссий. Это сложный и дорогой агрегат, который очень требователен к стилю вождения. "Робот" не любит резких ускорений и частых остановок в пробках. Поэтому, если прежний владелец авто, не учитывал этих особенностей, предпочитая спортивный стиль езды в условиях города, то проблем с коробкой не избежать. В первую очередь, после 100 - 150 тысяч км пробега у таких коробок "летят" диски сцепления, подшипники и приводы. Иногда возникают проблемы похуже и подороже - с блоком управления. В целом, ремонт "роботов" самый дорогой из всех типов коробок. Из плюсов данной коробки можно отметить низкий расход топлива и самый высокий КПД. Как правило, "робот" не приносит хлопот владельцу до 100 тысяч км пробега. Но ведь речь идет о покупке б/у авто, где пробеги все-таки выше.
Вариатор, в отличии от "робота", потребует от автовладельца частых заездов на станцию. Эти агрегаты требуют бережного отношения. Обслуживать вариатор лучше всего после каждых 40-50 тысяч км пробега. Необходимо менять масло, к которому очень чувствителен вариатор, а также чистить фильтр. После 100 тысяч км пробега на вариаторе часто требуется замена цепи или ремня. Но если проводить техническое обслуживание коробки регулярно, а также соблюдать правила эксплуатации, то агрегат может работать 200 - 250 тысяч км без серьезных ремонтов. Теперь о правилах эксплуатации машины с вариатором. Они не любят пробуксовок, резких стартов и перегрева, не приспособлены к езде по бездорожью, буксировке и прицепам.
Если обобщить, то "робот" и вариатор имеет более ограниченный ресурс эксплуатации - его почти никогда не хватает на весь срок службы автомобиля", - отмечает Рузанов.
Он также добавляет, что самый распространенный тип трансмиссии - гидромеханический автомат.
"Здесь вы получаете более экономичный вариант и в обслуживании и в ремонте. Также АКПП - это более высокий ресурс работы двигателя, поскольку он предотвращает обороты до "отсечки". К тому же, современные автоматы сейчас уже не уступают по надежности механике, а 7 и более ступенчатые практически такие же экономичные в расходе топлива.
Механические коробки передач позволяют контролировать количество оборотов двигателей и, соответственно, переключение передач. Поэтому мы имеет лучшую динамику разгона. Механическая КПП позволяет сэкономить на топливе, поскольку можно переключиться в нейтраль и ехать накатом. Плюс экономия на трансмиссионном масле, его нужно заливать в 1,5-2 раза меньше, чем в автомат. У таких коробок высокая ремонтопригодность и относительно недорогой ремонт, а также самый большой КПД. Из минусов, по большей части, это неудобство вождения в городских условиях", - рассказывает эксперт.