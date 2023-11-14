Как установить видеорегистратор, чтобы его не украли

"Покидая автомобиль, не оставляю ценные вещи на виду в салоне, чтобы не спровоцировать злоумышленника. После поездки видеорегистратор можно снять и оставить, например, в перчаточном ящике. Чтобы защитить прибор, особенно объектив, от случайных царапин при хранении, я сделал для него крепление под торпедо. Вырезанную из толстого пластика по форме кронштейна регистратора пластину привинтил к облицовке под панелью приборов двумя винтами М5 с потайной головкой. Винты зафиксировал с обратной стороны гайками. Отверстия под винты расположены так, чтобы их головки оказались напротив штатных магнитов крепления в корпусе регистратора".