Как понять, что нужно срочно продавать машину

"Важным фактором для продажи автомобиля являются стиль езды владельца и его щепетильности в вопросе технического обслуживания, а также интенсивности использования транспортного средства. Поэтому стоит обращать внимание на признаки, которые со временем сигнализируют о скором техническом износе автомобиля. Например, появление ржавчины в нескольких местах на кузове, частые визиты в сервис из-за проблем в работе электроники, пневмоподвески, систем полного привода и других критически важных узлов автомобиля.Признаками амортизации машины также являются возросший расход топлива и моторного масла, что свидетельствует о изношенности двигателя или коробки передач. При этом стоимость капитального ремонта моторов российских производителей составляет от 20 000 до 60 000 рублей, для двигателей импортного производства - от 35 000 до 120 000 рублей, АКПП - в среднем 70 000 рублей, и, если поломки в них регулярны - выгоднее будет продать автомобиль. Растущие расходы на содержание автомобиля - тоже верный признак того, что его стоит поменять на более неприхотливое в эксплуатации транспортное средство. В этом преимущество имеют китайские автомобили, большинству из которых подходит 92-й бензин, а запчасти не пугают непомерной стоимостью. Да и дефицита комплектующих, а также сервисных центров для них нет", - отметил специалист.