Что означает отметка «AS» в водительском удостоверении
В удостоверении водителя нового стандарта может использоваться отметка “AS”. Эксперты рассказали о чем она говорит.
Водительское удостоверение может содержать дополнительные обозначения. Такие отметки используются для того, чтобы определить, какие виды транспортных средств доступны для управлению гражданину.
Если в удостоверении есть отметка “AT”, его владелец имеет право управлять автомобилями, оборудованными АКПП. При наличии отметки “AS” можно управлять техникой, которая имеет автомобильный формат посадки.
Существуют и другие аббревиатуры в документе:
ML - запрещено управлять техникой, которая относится к категории M;
MC - можно водить технику только при наличии ручного управления;
APS - разрешено управлять техникой, оснащенной датчиками парковки;
GCL - водитель должен иметь очки и линзы, так как установлены нарушения зрения;
HA - можно управлять техникой только при наличии устройства для коррекции слуха.
Появление новых отметок в водительском удостоверении объясняется расширением ассортимента техники на рынке. Некоторые транспортные средства требуют наличия определенных навыков от пользователя. Если же водитель их не имеет, он может создать аварийную ситуацию на дороге. К примеру, при наличии отметки “AT”, автомобилист не может садиться за руль машины с механической трансмиссией. В автошколе такие ученики обучаются только на автомобилях с АКПП.
Отметка “AS" в правах указывает на то, что человек может управлять техникой, которая имеет автомобильную посадку. Как правило, она ставится в строке с категорией B1. К данной группе относят квадрициклы и трициклы - они имеют автомобильную посадку. Если в документе проставлено “MS”, значит водителю доступна к управлению техника с мотоциклетной посадкой и рулем.
Для получения обозначения “AS” нужно успешно сдать экзамены в автошколе и ГИБДД на категорию B. При этом подкатегорию B1 и отметку “AS” ставят автоматически. Чтобы в правах была “MS”, нужно иметь открытую категорию “A”. Получение такой отметки отдельно не предусматривается.