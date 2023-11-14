Что означает отметка «AS» в водительском удостоверении

В удостоверении водителя нового стандарта может использоваться отметка “AS”. Эксперты рассказали о чем она говорит.

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Водительское удостоверение может содержать дополнительные обозначения. Такие отметки используются для того, чтобы определить, какие виды транспортных средств доступны для управлению гражданину.

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Если в удостоверении есть отметка “AT”, его владелец имеет право управлять автомобилями, оборудованными АКПП. При наличии отметки “AS” можно управлять техникой, которая имеет автомобильный формат посадки.

Существуют и другие аббревиатуры в документе:

ML - запрещено управлять техникой, которая относится к категории M;

MC - можно водить технику только при наличии ручного управления;

APS - разрешено управлять техникой, оснащенной датчиками парковки;

GCL - водитель должен иметь очки и линзы, так как установлены нарушения зрения;

HA - можно управлять техникой только при наличии устройства для коррекции слуха.

Появление новых отметок в водительском удостоверении объясняется расширением ассортимента техники на рынке. Некоторые транспортные средства требуют наличия определенных навыков от пользователя. Если же водитель их не имеет, он может создать аварийную ситуацию на дороге. К примеру, при наличии отметки “AT”, автомобилист не может садиться за руль машины с механической трансмиссией. В автошколе такие ученики обучаются только на автомобилях с АКПП.

Отметка “AS" в правах указывает на то, что человек может управлять техникой, которая имеет автомобильную посадку. Как правило, она ставится в строке с категорией B1. К данной группе относят квадрициклы и трициклы - они имеют автомобильную посадку. Если в документе проставлено “MS”, значит водителю доступна к управлению техника с мотоциклетной посадкой и рулем.