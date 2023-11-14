Зачем во Франции Renault Master превратили в копии скоростных поездов TGV

Французская сеть высокоскоростных железных дорог TGV по сей день является одной из лучших в Европе. Оригинальный поезд Train à Grande Vitesse, поступивший в эксплуатацию в 1981 году, был настолько быстрым, что потребовалось изобретение особой беспроводной кабинной сигнализации.

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Но для того, чтобы убедить людей сменить самолёты на поезда, потребовались гораздо более медленные транспортные средства: несколько фургончиков Renault, стилизованные под локомотивы.

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Эти автомобили с изменённой носовой частью были заказаны французской национальной железнодорожной сетью SNCF в 1981 году. Они должны были принять участие в велогонке Тур де Франс 1981 года, в параде спонсорских автомобилей, которые проезжали перед велосипедами. По замыслу, эти фургоны должны были помочь людям привыкнуть к внешнему виду скоростных поездов.

SNCF обратилась к Durisotti, одному из крупнейших французских производителей коммерческих автомобилей, с просьбой переоборудовать четыре фургона Renault Master в копии железнодорожных локомотивов.

Какую именно версию фургона взяли за основу, не сообщается. Скорее всего у них был передний привод, пятиступенчатая механическая коробка передач и, вероятно, четырехцилиндровые дизельные двигатели. В задней части сделали смотровые площадки, как у классических пассажирских поездов, а окраска соответствовала поездам TGV Sud-Est.

Кампания, очевидно, оказалась столь же успешной, как и продвигаемая ею железнодорожная линия. Но самими фургонами управлять было не очень весело, как вспоминал один водитель на французском железнодорожном форуме Trains du Midi:

«Первые два года ими было очень сложно управлять по двум причинам: во-первых, тормозная система не была адаптирована к требованиям горных этапов велогонок. Вторая проблема возникла из-за установки генератора для питания звуковой системы внутри фургона, а выхлопные газы выводились как раз в районе задней площадки, что делало работу персонала там невыносимой».

Однако, похоже, фанатам фургоны понравились, потому что в 1988 году SNCF создала их второе поколение. На этот раз они были созданы по образу поездов TGV Atlantique второго поколения и были окрашены в сине-серые цвета.

Было построено всего два экземпляра, а их фотографий почти не сохранилось. Однако известно, что они были устроены немного иначе: часть борта с пассажирской стороны открывалась, превращая фургон в мобильный рекламный стенд или, возможно, торговый киоск.