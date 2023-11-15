В России дешевеют машины с пробегом

Эксперты отмечают, что спрос на подержанные машины в целом по РФ за неполный ноябрь снизился на 5,5 % по сравнению с началом октября. На фоне роста ключевой ставки число выданных кредитов сократилось на 5 %.

Как сообщил «Коммерсанту» директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Жолобов, ситуация на текущий момент сложная. В холдинге даже начали распродажу авто, ввезенных по параллельному импорту.

«Дилеры снижают цены на автомобили с пробегом и делают клиентам интересные предложения, чтобы взбодрить спрос. Однако граждане реагируют на ценовые предложения значительно хуже, чем, например, в мае-июне», – сказал он.

Отмечается, что стоимость машин с пробегом постоянно росла с апреля. Цены стали стабилизироваться в октябре, а сейчас на цены «давит» увеличившееся предложение. По данным «Автостата», всего с начала года средняя стоимость машины увеличилась на 15,4 %, до 1,52 млн рублей.