Как проверить автомашину на скрытые повреждения

Толщиномер при покупке авто с пробегом – штука нынче практически обязательная. Ибо на глаз не определишь, заводская ли покраска у «ласточки» или уже нет. Об элементарных правилах пользования этим прибором напомнил сайт «За рулем».

Иногда продавцы предлагают свой толщиномер, но лучше воспользоваться собственным. И помните, что даже хороший толщиномер – не панацея! Обо всех нюансах его применения и о том, чем нужно дополнить проверку автомобиля – в нашем материале!