Чем опасны тестеры для тормозной жидкости

– Для ТЖ одного производителя такой прием может применяться – обычно именно эти производители и рекламируют такие тестеры. Но проблема состоит в том, что разные производители ТЖ применяют разные наборы модифицированных присадок. А именно их пакет и влияет на показания прибора! Иными словами, такой тестер может признать негодной свежезалитую ТЖ, но может спокойно прозевать ТЖ другого состава, вобравшую в себя за несколько лет влагу. Единственный гарантированный результат может дать только так называемый метод Фишера, но этот химический анализ – для специализированных лабораторий с дорогим оборудованием.