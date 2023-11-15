Покупка автомобиля с помощью кредита выглядит привлекательно, но часто сопровождается дорогостоящими дополнительными услугами. Как взять машину в кредит и не разориться, Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

По словам специалиста, процентная ставка в случае покупки автомобиля в кредит фиксируется, а переплата происходит из-за включенного в стоимость КАСКО-страхования. Под видом кредитования салоны занижают стоимость машины, но добавляют другие услуги, отметил эксперт.

Сажин советует сначала обратиться в банк за кредитом без посредника, а потом с полученными средствами прийти в автосалон.