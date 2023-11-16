Когда автовладельцу стоит обжаловать штраф не в суде, а в Госавтоинспекции

Собственнику автомобиля, который попал в объектив камеры фотовидеофиксации нарушений, придется отвечать по закону. Если у него не будет совершенно неоспоримых доказательств того, что не он был за рулем. Тогда он может оспорить наказание в ГИБДД в установленный срок (10 дней). К такому выводу пришли в Верховном суде*.

© Сергей Фадеичев / ТАСС

Такова новая практика судов, складывающаяся из многочисленных дел. Вот одно из них. Некий автомобиль выехал на перекресток, где образовался затор. На перекрестке была нарисована так называемая вафельница. На ней нельзя останавливаться, если это создаст препятствие для тех, кто двигается в поперечном направлении, когда для них откроют зеленый свет.

Видео дня

Свет открыли - машина стоит, перекрывая движение. Очевидно - штраф.

Но собственник обратился в суд по той причине, что в момент правонарушения он никак не мог быть за рулем. Он предоставил исчерпывающие доказательства: машина в аренде (договор), акт приема-передачи автомобиля и даже страховой полис, согласно которому он не вписан в этот документ. То есть он никак не мог находиться за рулем этой машины.

Однако все его доводы суд отклонил. Интересное решение было принято одним из пермских судов по этому делу. Водитель, который находился за рулем в момент нарушения, сам в судебном заседании подтвердил, что это был именно его огрех. Но суд не принял эту версию, отнесясь к ней критически, как к способу помочь собственнику автомобиля уйти от ответственности.

Итак, что у нас есть? Собственник, который не мог управлять машиной в это время. И владелец, получивший машину по договору аренды, который не только мог управлять, но даже признает, что был за рулем в момент нарушения.

И что же делает суд? Он отказывается от материалов и показаний владельца на том основании, что собственник пытается избежать наказания. Ведь у него была возможность подать материалы в Госавтоинспекцию и там обжаловать вопрос. Тогда к ответственности привлекли бы реального нарушителя. Но собственник подал жалобу в суд. А пока суд рассматривал дело, сроки привлечения к ответственности владельца истекли. Поэтому суд мог, конечно, освободить собственника от штрафа, но не мог привлечь к ответственности реального виновника, даже несмотря на его чистосердечное признание. Здесь, похоже, не работает сама технология производства: один человек подал в суд, прошло время - и судья уже не может привлечь к ответственности другого, настоящего правонарушителя. Сроки истекли.

Именно поэтому в связи со сложившейся практикой ВС и принял решение о возможности оспорить штраф в ГИБДД. Но кому оно окажется на руку - вопрос открытый. А вопросов в таких ситуациях возникать не должно. Ведь по закону автовладелец может обратиться с жалобой как в ГИБДД, которая вынесла постановление, так и в суд. Иначе выходит, что привлечь собственника, который не был за рулем, можно только на том основании, что не получается наказать реального нарушителя.

*Дело N 44-АД23-15-К7

Мнения экспертов

Почему собственник машины отвечает за чужие грехи?

Кирилл Муратов, юрист:

- На мой взгляд, положения пункта 5 части 1 статьи 28.1 Кодекса об административных правонарушениях говорят не о способе обжалования, а о том, что подтвержденные в сообщении или заявлении сведения о выбытии транспортного средства являются основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. То есть, как этап административного расследования, вытекающий из материалов собранных в рамках особого производства с учетом положений статей 2.6.1 и 28.6 КоАП.

Суд рассматривает заявленные требования и не может выходить за их пределы, и, как следствие, в полномочия суда в рамках таких требований не входит обязанность по возбуждению нового дела об административном правонарушении. Он может рассматривать только конкретную жалобу. При этом в обязанность суда входит исследование и оценка всех обстоятельств дела и представленных доказательств, которые у суда могут вызвать сомнения в их подлинности или законности.

И в данном случае встает вопрос: где же находится эта грань оценки доказательств для освобождения от ответственности, как с учетом п. 5 ч. 1 ст. 28.1 КоАП, так и без них?

- Верховный суд в постановлении Пленума установил четкие доказательства того, на основании чего собственник может не отвечать за того водителя, который пользовался машиной во время нарушения. Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного средства во владении (пользовании) другого лица, могут, в частности, являться полис ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению автомобилем другого лица, договор аренды или лизинга транспорта, показания свидетелей или лица, непосредственно управлявшего машиной в момент фиксации административного правонарушения. А почему признаны недостоверными - остается только гадать.