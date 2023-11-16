Его любили все: тест-драйв BMW 5 series lll Е34

В списке самых желанных автомобилей 90-х BMW 5 серии точно будет в топе. Ее любили все, а позволить себе могли немногие. А уж какие чувства к этой модели испытывал криминалитет! Такое всенародное обожание не только сказалось на имидже «пятерки» в кузове Е34, но и повлияло на судьбу модели в России: сегодня найти живой и «неуколхоженный» экземпляр почти нереально. Но мы его отыскали!

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Я прекрасно помню первую встречу с этой машиной. На дворе стояла зима 1993 года. Запрыгиваю к приятелю в свежепригнанную, но уже наглухо затонированную 525-ю, и мы мчим по Москве… сдавать на права. Вот ведь были времена! Можно было, как мой приятель, подкатить чуть ли не ко входу в экзаменационное отделение и, не стесняясь экзаменаторов, отправиться на площадку – парковать гаишную «шестерку» в «гараж» из конусов. Все эти воспоминания накрыли меня, стоило открыть дверь идеально сохранившейся 520-й 1995 года выпуска.

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История успеха и любви

Почему же ее так любили – это просто понты или сам автомобиль настолько хорош? Нынешним стилистам иногда стоит оглядываться. Пятая серия в кузове Е34 – идеальный пример сдержанности во всем: в агрессии, динамичности и элегантности. Однако при всей этой простоте «тридцатьчетверка» стала во многом революционной. Следом за «семеркой» Е32 она избавилась от акульего носа, а культовые «ноздри» впервые в истории марки получили дополнительное обрамление и перестали быть единым целым с решеткой радиатора. Крышка багажника впервые опустилась до бампера.

Отдельно хочется снять шляпу перед инженерами-эргономистами. С момента дебюта 34-й прошло 35 лет, а посадка за рулем близка к идеальной. Развернутая к водителю центральная консоль, удобные сиденье и руль – не новость. Но, черт возьми, какое филигранное взаиморасположение! И хотя на одометре тикает третья сотня тысяч, а часть пикселей монохромного экранчика осталась где-то в прошлом, кожа по-прежнему в прекрасном состоянии. Для поиска «сверчков» в салоне придется нанять Холмса или, на худой конец, Бенуа Бланка.

Лишь пересев назад, понимаешь: вот они – годы. Это в 90-е Е34 была большим седаном европейского класса Е, а сегодня на втором ряду теснее, чем в иных моделях гольф-класса. Но у такой акселерации есть и обратная сторона. Современные машины тяжелы, а 520-я в снаряженном состоянии укладывается в полторы тонны. А это значит, что заветный рубеж энергоемкости в 100 лошадиных сил на тонну преодолен даже с базовым двухлитровым мотором.

Собственно, главная гордость скрыта именно под капотом. Первые два года Е34 выпускали с рядными «шестерками» старого поколения М20. Но с наступлением нового десятилетия под капотом «пятерки» прописалось новое семейство М50, и с этого момента Е34 задышала полной грудью. На мой взгляд, этот мотор не просто один из лучших в истории BMW. Этот двигатель – один из лучших в истории.

М50 собрал в себе все составляющие успеха. В нем нет каких-то революционных решений, кроме появившегося чуть позже фазовращателя на впуске (тогда двигатель получил прибавку TU к индексу). Но именно на его примере можно убедиться, как важно на стадии проектирования свести к минимуму все потери. Будь то уравновешенные силы второго порядка, близкое к идеальному смесеобразование или высочайшее качество изготовления. Можно долго рассыпаться в комплиментах, но выходные характеристики говорят сами за себя: двухлитровый атмосферник выдает 150 сил, а 2,5 – все 192! И это в 90-м то году.

Так что даже 520-ю версию нельзя назвать овощем. Утапливаю педаль и сразу слышу знакомый голос с чарующим «роковым» расщеплением. Можно сколько угодно спорить, что важнее – академичность звучания или его узнаваемость. Я за второй вариант – харизму. И тот факт, что М50 относится к редкой категории двигателей, которые узнаются на слух даже спустя годы, это подтверждает.

Довольно быстро, невероятно долго

Конечно, если доводилось ездить на 525-й Е34 (не говоря уже про М5), то возможности двухлитровой «пятерки» уже не так удивляют. Но она едет! И особенно это заметно, если вспомнить о динамических возможностях какой-нибудь Оптимы или Кэмри с двухлитровым «атмосферником» той же мощности. Но стоит сделать одну важную поправку, которая справедлива к любому «немцу» 80-х и начала 90-х. Если хотите прочувствовать автомобиль, выбирайте только механическую коробку. Любой автомат тех лет убивает всю химию отношений.

В сегодняшних реалиях тяжело поверить, что эта BMW считалась эталоном управляемости для больших седанов. Да, машина живая и «аналоговая», но реакции на поворот руля тут идут с задержкой, заметны и крены. А вот тридцать лет назад это был прорыв. Особенно если тут же пересесть на 124-й Мерседес. Это сейчас разница в поведении «немецкой тройки» свелась к нюансам, а тогда даже с завязанными глазами можно было точно определить, на чем вы едете – Audi, BMW или Mercedes.

По сегодняшним меркам Е34 кажется мягкой и вальяжной. Но тридцать лет назад это был образцовый спорт-седан.

Все сказанное лишь часть легенды Е34. При всей своей технологичности она проявила еще и чудеса надежности и выносливости. Высокая точность изготовления двигателя автоматически запустила приятный бонус – ресурс. Даже при наплевательском отношении двигатель М50 преодолевал 350-400 тысяч километров без капитального ремонта. А если владелец попался рачительный, то цифры на одометре могут стать неприличными. Недаром М50 вошел в элитный клуб «миллионников». Я охотно в это верю, ибо собственными глазами видел экземпляр с пробегом в 980 тысяч километров. И «капиталкой» там не пахло.

Неудивительно, что Е34 стала бестселлером у не самой законопослушной части нашего населения. Еще бы – крепкий седан с мощным и надежным двигателем, способный быстро эвакуировать из любой передряги. Но эта популярность сыграла с Е34 злую шутку – найти сейчас живой экземпляр сродни чуду. Причем чем мощнее мотор, тем меньше шансов отыскать автомобиль не при смерти.

Как и у их хозяев, у большинства Е34 судьба непростая. Много экземпляров погибло в ДТП, какие-то уехали в другие регионы или закончили жизнь на разборках, а те, что выжили, бьют рекорды по количеству собственников в ПТС. И все же иногда чудеса случаются. Редкие экземпляры, такие как наша сегодняшняя 520-я, сохраняют первозданный облик. Ей повезло выжить, и теперь впереди – счастливая законопослушная старость. Если даже при обычной эксплуатации «тридцатьчетверка» демонстрировала чудеса живучести, представьте, сколько она проживет теперь, в заботливых руках коллекционера.

Мотор, снято!

Разумеется, не обошла Е34 и кино. Хотя по большей части роли у нее были второстепенные, как минимум две из них весьма запоминающиеся. В отечественном кино Е34 блеснула в фильме Алексея Балабанова «Жмурки». Черная комедия о буднях «братвы» из 90-х не могла объехать стороной БМВ – Боевую Машину Вымогателей. Специально для съемок «пятерку» ушатали до предсмертного состояния.

Фото: zhmurki

Если же хочется посмотреть, на что действительно способно шасси Е34, то стоит нагуглить шпионскую драму 1998 года «Ронин» режиссера Джона Фракенхаймера с Робертом Де Ниро и Жаном Рено. Финальная погоня по улицам Парижа с участием BMW M5 в кузове Е34 снималась по старинке – с настоящими автомобилями и настоящими трюками. Она до сих пор входит в различные топы лучших кинопогонь. Особенно зажигает момент движения по встречной полосе, где отлично видно, как грамотно и четко BMW, словно хищная рыба, перекладывается из ряда в ряд. Если до сих пор не видели – срочно посмотреть!