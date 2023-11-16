«За рулем» рассказал, какую версию Toyota Vitz с пробегом лучше выбрать.

Toyota Vitz III (2010–2020) - это компактный хэтчбек, который в Европе продавали под названием Yaris. Оттуда к нам попадали единичные экземпляры с левым рулем – они тоже встречаются на вторичке. Правый руль представлен сотнями машин. Модель прошла два рестайлинга (в 2014 и 2017 годах). Под занавес появилась версия с мотором 1.5 и вариатором.

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Достоинства Разумная цена.

Очень надежная машина.

Хорошо противостоит коррозии.

Недостатки Не самые распространенные расходники и запчасти.

Клиренс 140 мм, маленький багажник.

Слабая шумоизоляция.

Toyota Vitz

Моторы

Все двигатели – бензиновые атмосферники с распределенным впрыском, без гидрокомпенсаторов, с цепным приводом ГРМ. Цепь слабовата у всех и служит 100–120 тысяч км. Ресурс ­моторов скромен: в пределах 200–250 тысяч км.

Две трети машин – с трехцилиндровым 1KR-FE 1.0 (69 л. с.). По ходу применения на Витце дважды модернизирован. В 2014 году появились масляные форсунки для улучшения смазки поршней, в 2018 м добавили фазовращатель на выпуске и улучшили систему охлаждения, снизив нагрузку на водяную помпу. В целом агрегат благополучный, хотя и склонен к вибрациям. Теоретически приемлет АИ 92, но лучше не рисковать – быстро зарастет нагаром.

Двигатель 1NR-FE 1.3 (95, 99 л. с.) знаком по Королле. Схож конструкцией с 1.0, но цилиндров здесь четыре и особых вибраций нет. Это «компенсируется» быстро засоряющимся клапаном вентиляции картера, что приводит к образованию нагара и масложору до 0,5 л на 1000 км. Клапан надо регулярно чистить либо глушить – россияне чаще идут вторым, противозаконным путем. Водяная помпа, по традиции ­Тойоты, не особо живучая. Недолго служат катушки зажигания.

Блоки двигателей алюминиевые и капремонту не подлежат – из-за малого межцилиндрового расстояния и крепко посаженных гильз.

В гибридной версии силовая установка на основе мотора 1NZ-FXE 1.5 (74 л. с.) полностью заимствована у Приуса. При втором рестайлинге появился новый двигатель 2NR-FKE 1.5 (109 л. с.), работающий по циклу Аткинсона – бензин ему предписан АИ 98. Язвы те же – нагар, помпа и катушки зажигания.

Коробки передач

Все коробки передач – Aisin. Машины с МКП не возят. Применены родственные вариаторы К410 и

К411 нескольких модификаций. Характер типовой для CVT, любовь к частой смене рабочей жидкости ярко выражена. Вообще младшие вариаторы Aisin более «ватные», чем Jatco – электроника зажимает режимы разгона, исключая пиковые нагрузки на ремень и конусы. В среднем более надежные и живучие, хотя к 150 тысячам км всё равно сказывается износ. У меланхоличных владельцев, которые никогда не спешат, вариаторы ходят до 200 тысяч км.

Полный привод возможен с мотором 1.3 (95 л. с.). Муфта очень нежная, проходимости не добавляет, лишь улучшает устойчивость на скользких покрытиях. Хлопот при обслуживании больше: обновлять смазку и сальники еще в паре узлов.

Эксплуатационные болячки В подвеске, рулевой и тормозной системах, электрике, электронике регулярных болячек не выявлено. При бережной эксплуатации ремонтные работы вызревают не ранее 100–120 тысяч км.

Поломки вообще редки, значительных среди них нет (погасла лампочка, разболтался хомут, порвалась резинка). «Менял только расходники» – самый распространенный отзыв.

Нарекания сводятся к эксплуатационным качествам. Неважная «музыка», много внешних шумов, в холода литровый мотор не в состоянии прогреть салон, единственный стеклоочиститель оставляет большую неочищенную зону.

Euro NCAP: 2011 - пять звезд (Yaris с левым рулем). Водитель/пассажир 89%, ребенок 81%, пешеход 60%, системы содействия ­безопасности 86%

Самое массовое предложение на вторичке: Vitz 1.0 CVT