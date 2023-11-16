Назван популярный японский автомобиль – надежный и не ржавеет, но есть нюанс

«За рулем» рассказал, какую версию Toyota Vitz с пробегом лучше выбрать.

Какую версию Toyota Vitz с пробегом лучше выбрать
© За рулем

Toyota Vitz III (2010–2020) - это компактный хэтчбек, который в Европе продавали под названием Yaris. Оттуда к нам попадали единичные экземпляры с левым рулем – они тоже встречаются на вторичке. Правый руль представлен сотнями машин. Модель прошла два рестайлинга (в 2014 и 2017 годах). Под занавес появилась версия с мотором 1.5 и вариатором.

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Достоинства

  • Разумная цена.
  • Очень надежная машина.
  • Хорошо противостоит коррозии.

Недостатки

  • Не самые распространенные расходники и запчасти.
  • Клиренс 140 мм, маленький багажник.
  • Слабая шумоизоляция.
Toyota Vitz

Моторы

Все двигатели – бензиновые атмосферники с распределенным впрыском, без гидрокомпенсаторов, с цепным приводом ГРМ. Цепь слабовата у всех и служит 100–120 тысяч км. Ресурс ­моторов скромен: в пределах 200–250 тысяч км.

Две трети машин – с трехцилиндровым 1KR-FE 1.0 (69 л. с.). По ходу применения на Витце дважды модернизирован. В 2014 году появились масляные форсунки для улучшения смазки поршней, в 2018 м добавили фазовращатель на выпуске и улучшили систему охлаждения, снизив нагрузку на водяную помпу. В целом агрегат благополучный, хотя и склонен к вибрациям. Теоретически приемлет АИ 92, но лучше не рисковать – быстро зарастет нагаром.

Двигатель 1NR-FE 1.3 (95, 99 л. с.) знаком по Королле. Схож конструкцией с 1.0, но цилиндров здесь четыре и особых вибраций нет. Это «компенсируется» быстро засоряющимся клапаном вентиляции картера, что приводит к образованию нагара и масложору до 0,5 л на 1000 км. Клапан надо регулярно чистить либо глушить – россияне чаще идут вторым, противозаконным путем. Водяная помпа, по традиции ­Тойоты, не особо живучая. Недолго служат катушки зажигания.

Блоки двигателей алюминиевые и капремонту не подлежат – из-за малого межцилиндрового расстояния и крепко посаженных гильз.

В гибридной версии силовая установка на основе мотора 1NZ-FXE 1.5 (74 л. с.) полностью заимствована у Приуса. При втором рестайлинге появился новый двигатель 2NR-FKE 1.5 (109 л. с.), работающий по циклу Аткинсона – бензин ему предписан АИ 98. Язвы те же – нагар, помпа и катушки зажигания.

Коробки передач

Все коробки передач – Aisin. Машины с МКП не возят. Применены родственные вариаторы К410 и

К411 нескольких модификаций. Характер типовой для CVT, любовь к частой смене рабочей жидкости ярко выражена. Вообще младшие вариаторы Aisin более «ватные», чем Jatco – электроника зажимает режимы разгона, исключая пиковые нагрузки на ремень и конусы. В среднем более надежные и живучие, хотя к 150 тысячам км всё равно сказывается износ. У меланхоличных владельцев, которые никогда не спешат, вариаторы ходят до 200 тысяч км.

Полный привод возможен с мотором 1.3 (95 л. с.). Муфта очень нежная, проходимости не добавляет, лишь улучшает устойчивость на скользких покрытиях. Хлопот при обслуживании больше: обновлять смазку и сальники еще в паре узлов.

Эксплуатационные болячки

  • В подвеске, рулевой и тормозной системах, электрике, электронике регулярных болячек не выявлено. При бережной эксплуатации ремонтные работы вызревают не ранее 100–120 тысяч км.
  • Поломки вообще редки, значительных среди них нет (погасла лампочка, разболтался хомут, порвалась резинка). «Менял только расходники» – самый распространенный отзыв.
  • Нарекания сводятся к эксплуатационным качествам. Неважная «музыка», много внешних шумов, в холода литровый мотор не в состоянии прогреть салон, единственный стеклоочиститель оставляет большую неочищенную зону.

Euro NCAP: 2011 - пять звезд (Yaris с левым рулем). Водитель/пассажир 89%, ребенок 81%, пешеход 60%, системы содействия ­безопасности 86%

Самое массовое предложение на вторичке: Vitz 1.0 CVT

Оптимальный выбор: Vitz 1.3 CVT

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