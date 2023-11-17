Как владельцам иномарок дистанционно прогреть свои машины этой зимой

В Москву пришли морозы. Пока небольшие. Но, судя по прогнозам, всю следующую неделю столица проживет при устойчивом минусе. Удастся ли владельцам иномарок воспользоваться всеми функциями по дистанционному управлению? В этом году этот вопрос стал актуальным для поклонников целого ряда брендов. Пока что комментарии экспертов вселяют оптимизм.

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За последние месяцы сообщалось о том, что проблемы с удаленным управлением автомобилем возникали у владельцев Volvo, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, Renault и ряда других марок. А в последние дни стали появляться новости о том, что европейские машины стали превращаться чуть ли не в кирпичи из-за отключения их от серверов головных компаний.

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Эксперты призывают успокоиться и четко разделить две вещи: полную удаленную блокировку автомобиля и отключение некоторых функций по дистанционному управлению. Первого просто нет. Никаких машин-кирпичей, утверждает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков :

«Сейчас все говорят о том, что автомобили таких марок, как BMW, Mercedes, вдруг отключают от «мозгов», машины превращаются в тыкву. Честно говоря, это неправда. У нас огромное количество автомобилей сейчас приходят из-за рубежа, из Европы. Например, BMW, Mercedes везут. Везут окольными путями, но они приходят из Европы. Машины русифицированы, машины работают, ничего с ними не происходит, их можно эксплуатировать. Нам везут машины, например из Кореи, нам BMW, как ни странно, тоже везут, потому что оттуда можно привезти машину дешевле. Вот там немецкие машины продаются без русификации».

Если в России пробовать колхозным способом русифицировать машину, тогда она может заблокироваться. Но это «лечится» откатом к базовым настройкам. Что же касается отлучения россиян от комфортных опций в виде дистанционного запуска с прогревом, то тут большинство экспертов сходятся во мнении, что если эти опции были установлены штатно на заводе, а потом отключены, с этим уже почти ничего не поделать. Хотя есть и те, кто обещают исправить и это. Другое дело, что у тех же BMW удаленный запуск никто и не отключал.

Продолжает владелец независимой станции технического обслуживания BMW-ice Иван Холодков :

«На данном этапе есть слухи, что какие-то автомобили вышли из строя и превратились в недвижимость. Но мы физически пока такие автомобили не видели — ни я, ни коллеги. Были случаи, когда при русификации автомобиля возникали сложности. Это было, особенно у азиатских рынков, где иероглифы. Там была проблема. Автозапуски пока, по нашей информации, работают».

Тем, кому удаленный запуск и прогрев все же отключили, расстраиваться тоже не стоит. Проблема решается просто и относительно недорого, рассказывает сервисный консультант Николай Янковский:

«Сейчас во всех сигнализациях, даже самых простых, причем российского производства, есть два основных бренда, есть много функций. Они управляются со смартфона: и машина сообщает свое состояние, и запустить можно. Все это можно сделать с помощью дополнительной сигнализации. Есть для простых автомобилей подешевле, есть продвинутые — от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Достаточно большой ассортимент. Но это придется дополнительно устанавливать к автомобилю».