Стоит ли ждать морозов, чтобы залить незамерзайку

Опубликованы любопытные результаты «сезонного» опроса – в дополнение к нашим о сезонной смене шин и поднятии настроения. С 16 по 20 октября в опросе «Автостата» на тему «Когда заливают незамерзающую жидкость» приняли участие более 3 тысяч респондентов.

Выяснилось, что из этого количества всего чуть более 1% пользуются незамерзающей жидкостью для омыва лобового стекла круглый год, поэтому их момент перехода к морозоустойчивому составу не волнует.

Более 7% ответивших предпочитают ориентироваться на первый снег. Но у основной части автомобилистов мнения разделились между тем, что нужно начинать пользоваться незамерзайкой с наступлением минусовых температур (40,7%), и тем, что стоит сделать это до прихода холодов, в середине осени (50,1%).

Автостат