Эксперты рассказали, как радикально защитить зимние шины от выпадения шипов
Портал "Автовзгляд" дал несколько рекомендаций автовладельцам, которые помогут продлить жизнь шипов на зимней резине и тем самым сэкономить на покупке нового или подержанного комплекта резины.
Как ни странно, но один из залогов здоровья шипованных покрышек - поддержка рекомендованного давления, которое напрямую влияет на площадь и характер контакта колес с поверхностью. Немаловажно следить за подвеской, особенно за углами установки колес (развал-схождение), что позволит избежать воздействия нагрузок, сопутствующих скорейшему выходу шин из строя.
Вырвать или как минимум расшатать шип в посадочном отверстии в резине скорее "помогают" плохие дороги: резина самортизирует, а вот шипу достается изрядная нагрузка, пишет портал. Аналогичным губительным способом воздействуют рельсы, поэтому лучше избегать движения через ж-д переезды и трамвайные пути.
Далее идут более предсказуемые советы: не вращать руль, когда автомобиль стоит на месте, особенно на голом асфальте, не допускать пробуксовки при старте и резкого торможения, ну и, конечно же, менять зимнюю резину на летнюю, когда установится теплая погода (от +7 градусов).