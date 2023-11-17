Как радикально защитить зимние шины от выпадения шипов

Портал "Автовзгляд" дал несколько рекомендаций автовладельцам, которые помогут продлить жизнь шипов на зимней резине и тем самым сэкономить на покупке нового или подержанного комплекта резины.

Как ни странно, но один из залогов здоровья шипованных покрышек - поддержка рекомендованного давления, которое напрямую влияет на площадь и характер контакта колес с поверхностью. Немаловажно следить за подвеской, особенно за углами установки колес (развал-схождение), что позволит избежать воздействия нагрузок, сопутствующих скорейшему выходу шин из строя.

Вырвать или как минимум расшатать шип в посадочном отверстии в резине скорее "помогают" плохие дороги: резина самортизирует, а вот шипу достается изрядная нагрузка, пишет портал. Аналогичным губительным способом воздействуют рельсы, поэтому лучше избегать движения через ж-д переезды и трамвайные пути.