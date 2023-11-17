Автоэксперт Колодочкин назвал метаноловую незамерзайку самой оптимальной для зимы

Продающуюся на обочинах дорог незамерзающую жидкость с метанолом можно покупать и использовать в бачке стеклоомывателя автомобиля. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. А вот жидкости из этанола или изопропилового спирта, по его словам, не подходят для этого по ряду критериев.

Можно ли покупать омывайку на обочине дорог
© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Из этанола делается водка, поэтому он обложен высокими акцизами. На основе изопропила делают жидкость, продающуюся в крупных магазинах. Это самый неподходящий спирт, потому что его вязкость на морозе возрастает. Если на улице -25 градусов, то он может просто замерзнуть или струя из форсунок будет бить ниже щеток стеклоочистителей. С метанолом все наоборот, он не меняет консистенцию, поэтому покупать такую жидкость можно и нужно», — пояснил эксперт.

Как отметил Колодочкин, 20 лет назад в России вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о запрете метанола для использования в автохимии. В нем говорилось, что никакого вреда такой спирт при применении по назначению не оказывает, но в связи с низкой культурой населения использовать его нельзя.

«Другими словами, вместо того, чтобы метаноловую жидкость заливать в бачок стеклоомывателя, некоторые граждане заливали ее внутрь. А последствия самые тяжелые – отравление организма, слепота, отказ внутренних органов», — отметил специалист.

По словам автоэксперта, незамерзающие жидкости на основе метанола используют в Северной Европе, а также в Канаде, где температура зимой достигает -40 градусов по Цельсию.

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