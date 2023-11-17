Можно ли покупать омывайку на обочине дорог

«Из этанола делается водка, поэтому он обложен высокими акцизами. На основе изопропила делают жидкость, продающуюся в крупных магазинах. Это самый неподходящий спирт, потому что его вязкость на морозе возрастает. Если на улице -25 градусов, то он может просто замерзнуть или струя из форсунок будет бить ниже щеток стеклоочистителей. С метанолом все наоборот, он не меняет консистенцию, поэтому покупать такую жидкость можно и нужно», — пояснил эксперт.