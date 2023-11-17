Личный опыт: "С запчастями — просто беда! А в остальном машина хорошая"

Пользователь сайта поделился отзывом о новом легковом автомобиле FAW Bestune B70. Эта модель вышла на российский рынок в 2023 году.

Мой первый китаец, попробуем, что сейчас предлагает китайский автопром. Лифтбек FAW Bestune B70, комплектация Control: основное всё есть, не хватает только обогрева руля и лобового стекла. Двигателя хватает вполне — здесь бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 217 л. с. и моментом 340 Нм.

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Автомобиль пробежал первые 5000 км, и сейчас уже можно написать более-менее полноценный отзыв про FAW Bestune B70. Самое главное — технических проблем, за исключением замены аккумулятора на более мощный, не было. Всё работает исправно!

Начнём с плюсов

Мотор. Очень тяговитый, мощности хватает всегда. И со средних скоростей, и на высоких от 160 км/ч разгоняется уверенно. Расход ровно на 217 л. с. — он не супер экономичный, но и не прожорливый.

Салон и багажник. Вместительный удобный салон, сиденья, несмотря на отсутсвие поясничного подпора, очень удобные с длинной подушкой. Багажник в кузове лифтбек не нуждается в комментариях. Материалы рано, конечно, оценивать на износостойкость, но на вид отлично.

Комплектация. Как уже говорил, есть всё, кроме обогрева лобового стекла и руля.

Цена. Других седанов и тем более лифтбеков за такую стоимость рядом нет.

Теперь минусы

Основной минус — это сервис, точнее, отсутствие запасных частей (я не имею в виду фильтры и колодки). К сожалению, мне не повезло, и на трассе из-под встречного грузовика вылетел камень в лобовое стекло. Ездить можно, но стекло под замену. Обзвонив почти всех дилеров в Ростове, Краснодаре и трёх в Москве, понял — стёкол и в целом крупных запчастей нет вообще. И заказать пока невозможно. Слушал много разговоров по телефону, что цена примерно 20-25 тысяч рублей и срок доставки от 3 до 5 месяцев, но когда я предлагал приехать, оплатить и заказать, все сливались. Возможно нужно подождать и после Нового года ситуация изменится.

wroom.ru Головное устройство. Пока это железный кирпич. Прошивки нет, а платить 60 тысяч рублей за левое ПО я не готов.

Система старт-стоп. Машина, когда заводится, сильно дёргает вперёд. Настроена отвратительно.

Управление тягой на малых оборотах. Проблема общая, нажимаешь на газ и… пару секунд там никого, а потом резкий рывок. Со временем принаровился нажимаю посильней и, как только начинает набирать, отпускаю газ. Но в целом неудобно.

Иногда (у меня очень редко) глючит электроника. Пару раз не включались задние фонари (после перезапуска машины всё работает), слетают время и дата, сбиваются настройки стеклоподёмников (приходится учить заново).

Горячий мотор. Заметил сразу: мотор как камин, можно дом обогреть если открыть капот. Жар отдаёт и в салон. У нас на юге летом это проблема.

Сделал нулевое ТО — замену масла и фильтра у дилера, где покупал машину. Цена составила 7200 рублей. Масло G-Energy, объём 6,2 литра.

wroom.ru

Что изменилось в поведении за 5000 км? Машина стала мягче, чуть разработалась подвеска. Плюс переход на 18-дюймовые диски сделал своё дело. Ездить стало значительно комфортней. Также появился небольшой скрип в районе центральных стоек при переезде крупных неровностей.