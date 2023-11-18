Назван топ наиболее бюджетных авто с пробегом

Традиционно представителями бюджетного класса на вторичном рынке считались авто со средней стоимостью в 500 тысяч рублей, однако в современных реалиях ценовой порог увеличился до миллиона рублей, сказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал топ наиболее бюджетных авто с пробегом.

Среди отечественных моделей автоэксперт выделил весь модельный ряд АвтоВАЗа: Lada 2114, Lada 2107, Lada 2109, Lada Priora, LADA 2190 Granta, Lada Niva. По его словам, приобрести эти машины можно, потратив до 700 тысяч рублей. Например, LADA Granta 2012 года можно найти за 549 тысяч рублей, LADA 2121 (4x4) 2016 года выпуска — за 599 тысяч рублей.

«Например, Kia Rio 2010 года выпуска можно приобрести за 899 тысяч рублей, Nissan Note 2010 года — за 969 тысяч рублей. Малый объем двигателя и не самая высокая мощность перечисленных авто позволяет существенно экономить на топливе, которое считается одной из основных статей расходов на содержании авто. Таким образом, ликвидность этих авто на протяжении нескольких лет остается высокой», — добавил собеседник «Ленты.ру».