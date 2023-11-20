Кошка номер три: первый тест электромобиля Ora 03

Вы обращали внимание, как двигается кошка? Вот она бесшумно и неторопливо скользит к только ей известной цели, вот деловито трусит по каким-то своим кошачьим делам – и мгновенно срывается в стремительный бросок, настигая жертву охоты или удирая от опасности. Ora 03 тоже так умеет: не зря на некоторых рынках эта модель называется Fancy Cat, то есть «Модная кошка», а в самом Китае – Haomao, «Хорошая кошка».

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Марка Ora молода даже по меркам совсем не старого китайского автопрома: Great Wall Motors зарегистрировал ее в 2018 году как чисто «электрическое» подразделение концерна. Собственно говоря, так поступают многие крупные китайские автопроизводители: новой технике – новое имя. При этом Ora изначально создавалась как «дизайнерская» марка, и для этого был приглашен Эммануэль Дерта, ранее работавший дизайнером в Porsche. И Дерта не подвел: выбранный им стиль «ретрофутуризма» сразу привлек к себе внимание. Уже в 2021 году, фактически через год после начала продаж, в Китае было продано 135 028 электромобилей новой марки, причем основные продажи пришлись на крохотный (и бюджетный) городской автомобильчик Ora Heimao («Черная кошка») и героя нашего рассказа, Ora Haomao. Примечательно, что при продвижении «Модной кошки» упор был сделан на женскую аудиторию. Например, во время проведения моторшоу на стендах марки были организованы маникюрные салоны…

Параллельно началось и планомерное продвижение электромобилей Ora на зарубежные рынки. Так, на сегодняшний день «Кошки» продаются в Англии, Германии, Франции, Таиланде, Бразилии. Об ориентации на внешние рынки говорит и тот факт, что Ora 03 прошла через горнило тестов EuroNCAP и уверенно заработала там пять звезд. Стоит отметить, что уже в прошлом году руководство марки решило отойти от «кошачьей темы» и перейти к чисто цифровым индексам – кошек любят не во всех странах, так что в Россию «Модная кошка» пришла уже как Ora 03. Но от этого она не стала менее интересной.

Ретрофутуризм как он есть

Начнем, как обычно, с внешности. Тут мы видим «ретрофутуризм» во всей красе. С одной стороны – никаких «новых граней», никаких резких углов, только плавные, скругленные линии. Сплошное торжество биодизайна, стиля, расцвет которого пришелся на 90-е годы прошлого века. И, как оказалось, этот стиль прекрасно сочетается с современными технологиями, в частности – с диодной светотехникой. Но хочешь ты этого или нет, а пытливый взор сразу обнаруживает сходство головной оптики с некоторыми моделями Porsche и новым Mini. А вот задняя светотехника – полностью оригинальная. Во всяком случае, я не могу припомнить ни одной модели, у которой поперечная светодиодная полоса габаритных огней (такое решение сейчас весьма популярно) располагалась бы под задним стеклом и была бы такой широкой. Эти же огни выполняют и роль стоп-сигналов, но в этом решении есть и сомнительный момент. Когда в темноте едешь за Ora 03, то габариты светят так ярко, что может показаться, что автомобиль перед тобой тормозит. То, что это не так, понимаешь, только когда его водитель действительно нажимает на тормоз.

«Модная кошка» – автомобиль действительно компактный, его длина составляет 4235 мм, а ширина – 1825 мм. Это означает, что длина кузова Ora 03 заметно меньше, чем у популярных у нас Skoda Rapid или Kia Rio. Но вот колесная база у электромобиля больше и составляет 2650 мм против 2602 и 2570 соответственно. И вся эта разница пошла на увеличение пространства в салоне, потому что багажник у нашей «Кошки» откровенно невелик. Его объем составляет всего 228 литров. В общем, получается, что по длине кузова Ora 03 попадает в сегмент B+, по колесной базе и пространству в салоне соответствует стандартам сегмента C, а по объему багажника и вовсе находится на уровне малышей сегмента A.

Квартира доброй бабушки

Интерьер Ora 03 тоже полностью отвечает концепции «ретрофутуризма». Очень много уютных мягких материалов, прежде всего – искусственной замши, которой отделана верхняя часть приборной панели и дверные карты. Верхняя часть кресел с не слишком явственно выраженной боковой поддержкой обтянута искусственной кожей, простроченной «в ромбик», а средняя часть спинок и подушек – все той же искусственной замшей, но уже перфорированной. Да-да, маленькая машинка предлагает не только обогрев, но и вентиляцию передних сидений, а также функцию массажа. Подобный набор смело можно назвать уникальным для сегмента! Создатели интерьера постарались сделать его максимально уютным. Не знаю, у кого как, а у меня сразу возникли ассоциации с бабушкиной квартирой, где стоят пусть старомодные, но удивительно мягкие и удобные диван и кресла, где тебя непременно напоят чаем и угостят блинами с вкуснейшим клубничным вареньем… Особенно ярко чувствуется такая ассоциация в случае двухцветных салонов. Покупатели смогут выбирать между салоном в холодных зеленовато-голубых тонах и теплых бежевых. Есть еще чисто черный вариант, ну а версия GT имеет черный салон с красными акцентами. Но даже варианты с черным салоном не выглядят слишком мрачными: панорамная крыша с люком добавляет света и ощущения «воздушности». Кстати, люк автоматически закроется в случае дождя и на скорости свыше 120 км/час.

Ora

Но вернемся в бабушкину комнату: в наше время там обязательно будет стоять современный телевизор с приличной диагональю. Вот и переднюю панель Ora 03 украшает спарка экранов с диагональю 10,25 дюйма: левый экран выполняет функцию приборной панели, правый, сенсорный, отвечает за все остальное, включая многочисленные настройки и навигацию.

Нужно сказать, что устроиться за рулем автомобиля очень просто: создатели не стали жадничать с ее функциональным оснащением, и «Модная кошка» получила сервоприводы как правого, так и левого передних кресел (причем кресло водителя – с памятью на три стандартных положения), а также руль, регулируемый по углу и вылету. В холодное время года вас порадует обогрев руля и форсунок омывателя, а также обогреваемые передние и задние стекла. Блок управления климатическими функциями вынесен на переднюю панель и представляет собой четыре хромированных тумблера в авиационном стиле. Правда, эти тумблеры обеспечивают доступ далеко не ко всем функциям. Например, чтобы изменить температуру воздуха, нужно нажать на тумблер управления кондиционером, и на сенсорном экране появится вкладка, открывающая доступ к изменению температуры, управлению распределением воздушных потоков, массажу, вентиляции и обогреву сидений. Вообще, кнопок и клавиш в салоне Ora 03 немного. Есть клавиша управления электронным стояночным тормозом и включения системы AutoHold, и есть блок клавиш в нижней части передней панели, слева от рулевой колонки. В этот блок входит и кнопка последовательного выбора одного из четырех режимов движения: «Стандартный», «Экономичный», «Спортивный» и «Автоматический», и каждый из этих режимов имеет свой баланс динамики и расхода энергии из ходовой батареи. В «Спортивном» режиме приоритет отдается скоростным возможностям, в «Экономичном» – сохранению запаса хода, а вот в автоматическом режиме электронный мозг автомобиля приноравливается к вашей манере вождения и сам выбирает тот или иной режим в зависимости от дорожной обстановки. В этом же блоке размещена и еще одна очень важная кнопка – общего включения и выключения машины. Да, в электромобиле не нужно запускать двигатель, но его, как и любой электрический прибор, можно включить и выключить.

Ora

Ora

Ora

Учиться и настраивать, настраивать и учиться

Сразу скажу, мне не очень понравился дизайн экранов, причем и правого, и левого. Слишком много информации, которая выводится мелким шрифтом, настолько мелким, что он напомнил мне шрифт, которым банки любят печатать всякие неприятные пункты в договорах на обслуживание. Например, во время вождения на приборной панели периодически всплывает окно с какими-то надписями, но я в принципе не мог их прочитать без очков. Но очки мне нужны только для чтения, автомобиль я вожу без них. Аналогичного мелкого шрифта хватает и на экранах с разнообразными настройками. А настроек этих очень много, и разобраться с ними я бы настоятельно рекомендовал до первой поездки, потому что на ходу заниматься этим весьма затруднительно. Особенно если вы запустили пакет интеграции со смартфоном (пока что прошивка Ora предлагает только Apple CarPlay) и едете по командам навигатора. Чтобы поменять что-либо в настройках, вам нужно выйти из навигационного режима, войти в главное меню и пройти пару вложенных уровней. Опять же, мне совершенно не понятно, почему конструкторы не дали владельцу право выбрать внешний вид приборной панели, ведь возможность выбрать вариант «как в спорткарах прошлого века» или «в авиационном стиле» стоила бы совсем недорого, зато душу бы порадовала.

Стоит предварительно освоить и джойстик управления адаптивным круиз-контролем: при езде он намертво перекрыт широкой левой спицей руля, так что посмотреть, что и как нужно нажимать, на ходу у вас не получится. Сразу скажу: работает адаптивный круиз-контроль просто отлично, изрядно облегчая жизнь на скоростных трассах. Тут только единственное замечание: в окрестностях Сочи очень много участков, на которых разрешенная скорость меняется непредсказуемым образом, причем без видимых для этого причин. Только что была разрешена скорость 90, и вдруг появляется знак 70… И непременная камера. Если вы едете за «правильным» лидером, который исправно реагирует на ограничивающие знаки, то и вам ничего не грозит, но если вы катите в свободном левом ряду, а круиз у вас настроен на ненаказуемые 108 км/ч, то нужно следить за знаками и вовремя реагировать. А вот на горных серпантинах активный круиз лучше выключить.

В рамках идеологии Mini

Вообще, в ходе теста я убедился, что Ora 03 построена в рамках той же идеологии, что и Mini – компактный автомобиль с комфортабельным салоном и оригинальным дизайном, с динамикой и управляемостью карта. Но все это обеспечено совершенно иной технической базой. Начнем с того, что основой для «Кошки» послужила модульная платформа L.E.M.O.N. E, специальная «электрическая» версия платформы GWM L.E.M.O.N., на которой построены такие популярные модели концерна, как Jolion и Dargo. В отличие от многих конструкторов электрокаров, создатели Ora собрали все силовые агрегаты – двигатель с редуктором и приводами, систему охлаждения, преобразователи энергии и зарядное устройство – в передней части автомобиля, так что под капотом Ora 03 совсем не пусто. Двигатель, кстати, весьма мощный для такой малышки: он развивает 171 л.с. и выдает 250 Нм крутящего момента, причем, как и положено электромотору, практически в любом диапазоне оборотов. Этого достаточно, чтобы Ora 03 набирала 100 км/ч за 8,6 с, и это весьма приличный показатель! Но еще важнее, что «Кошка» умеет мгновенно ускоряться даже с трассовых скоростей, что делает обгоны делом достаточно необременительным. Разработчики даже ограничили максимальную скорость хода 150 километрами в час, но это сделано исключительно для экономии заряда батареи и недопущения слишком быстрого сокращения запаса хода.

Такие динамические возможности оказываются совсем не лишними и в условиях города. По крайней мере, ситуация, когда нужно выехать из бокового проезда и влиться в достаточно плотный поток, не вызывает особых проблем. Мне кажется, что водитель автомобиля, перед которым вы занимаете место в потоке, не успевает ничего понять: вот только что он ехал за одной машиной, а теперь перед ним – совершенно другая.

Что же касается ходового аккумулятора, то он традиционно размещен в полу пассажирского салона в пределах колесной базы. Это устройство, поставляемое фирмой CATL (а она считается мировым лидером), заключено в прочный алюминиевый корпус и имеет емкость 63,1 кВт*ч, что обеспечивает до 500 км пробега на одной зарядке (по циклу CLTC), относится к так называемому «тройному» (никель-кобальт-марганцевому) типу, который гарантирует очень высокую плотность энергии и повышенную термостойкость. Зарядить его можно тремя способами. При подключении через разъем Type 2 к обычной бытовой сети зарядка с 15% до 80% требует примерно 24 часа. Такой вариант подходит для ночной стоянки. Если подключить тот же провод к специальной зарядной станции, то ток мощностью до 22 кВт обеспечит зарядку за 6 часов 30 минут. Порт CSS для быстрой зарядки доведет запас энергии с 15% до 80% примерно за 40 минут.

При этом размещение аккумулятора в полу дает очень низкий центр тяжести, ну и вместе с передним силовым модулем обеспечивает отличную развесовку. Это в свою очередь позволило достичь отличной управляемости даже при условии применения компактных подвесок – передней типа МакФерсон и задней полузависимой с торсионной балкой.

Достаточно одной педали

А рулится Ora 03 действительно великолепно! Петли серпантина, ведущего к Солохаулу, перед которыми стоит знак «30», можно смело проходить на скорости 60-70 км/ч, причем с большим запасом по скорости. В какой-то момент я буквально уткнулся в багажник мощного кабриолета S-класса с его огнедышащим V8 и на широченной резине. Водитель пытался изобразить что-то вроде скоростной езды, но в поворотах Ora была быстрей как минимум раза в полтора, да и на прямиках Mercedes не мог оторваться. Одним словом, как только мы этакой парой доехали до одного из двух участков на этом маршруте, где были возможны безопасные обгоны, я топнул по педали газа, и «Кошка» обошла Mercedes чуть ли не как стоячего.

Но для того, чтобы в полной мере использовать все возможности электромобиля, нужно было проделать определенную подготовительную работу и покопаться в настройках. Во-первых, электроусилитель Ora 03 имеет возможность менять усилие на руле, и тут однозначно стоит выбрать вариант «Спорт». Да, усилие на руле будет изменяться искусственно, но оно зависит от скорости и обеспечивает правильные ощущения. Во-вторых, стоит выбрать максимально возможный уровень рекуперации, при котором в случае торможения электромотор превращается в генератор, и энергия замедления не рассеивается в виде тепла, а возвращается в аккумулятор. Более того, на той же вкладке можно выбрать «Режим одной педали», и вскоре ты понимаешь, что тебе вообще практически не нужно пользоваться педалью тормоза, разве что для окончательной остановки и включения AutoHold. В остальных случаях достаточно просто уменьшить нажатие на педаль газа или снять с нее ногу, как начинается «торможение двигателем», причем интенсивность замедления зависит от хода педали газа. Тряхани меня, электричество! – оказалось, что это так удобно! Одновременно ты видишь, что происходит с потоками энергии: при интенсивном разгоне правую часть приборной панели заливает красный цвет, при энергичном торможении с рекуперацией – зеленый.

Насколько эффективно работает такая система? Судите сами. Маршрут второго дня тест-драйва, из Сочи в природный парк Солохаул, составил порядка 150 км, и по возвращении в отель система «списала» из возможного запаса хода 180 км. Как мне кажется, неплохой результат, учитывая, что ехал я очень энергично, специально электричество не экономил, а во время съемки автомобиль довольно долго стоял с включенной светотехникой.

… и немного маркетинга

Ну и теперь – немного маркетинга. Первое замечание: марка Ora пока что не собирается развивать собственную дилерскую сеть, и реализация всех «Кошек» (и «Модной», и более крупной «Кошки-молнии», которая скорее всего будет у нас продаваться как Ora 07) пойдет через салоны марки Tank. Предусмотрено всего две комплектации: Premium (стоимостью 3 899 000 рублей) и GT (стоимостью 3 999 000) рублей. От обычных Ora 03 «гэтэшки» отличаются наличием «лаунч-контроля», сокращающего время разгона до сотни на 0,3 секунды, системы предупреждения о приближении объекта спереди в поперечном направлении и системы помощи при выезде с автоматическим торможением. Остальные отличия чисто имиджевые: красные тормозные суппорты, красные элементы в бамперах, красные буквы GT на боковинках козырька-дефлектора над задним стеклом, ну и красно-черный салон. Собственно, на этом различия и исчерпываются. Ответственно свидетельствую: «обычные» Ora 03 едут ничуть не менее задорно, чем GT. А вот возможности проверить эффективность системы Launch Control у нас, увы, не было.

Ну и последний вопрос: а кто будет покупать эти машины? По мнению руководства марки, это будут «прогрессивные городские жители 25-45 лет, увлеченные современными технологиями и электромобильностью, популяризующие альтернативные источники энергии и считающие инновационное будущее уже привычным сегодняшним явлением». Наверное, все так и есть, но с несколькими важными ограничениями.