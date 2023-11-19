Российские водители могут столкнуться с внезапной блокировкой машин

Часть российских автолюбителей может столкнуться с внезапной блокировкой своей машины.

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Об этом предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Как отмечают специалисты, ввезённые по параллельному импорту автомобили могут попасть под блокировку на уровне программного обеспечения. В этом случае машина просто на просто превратится «кирпич», то есть на ней уже не получится ездить.

Как пояснили эксперты, речь идёт об авто, которые были произведены в Европе. Об участившихся случаях блокировок европейских машин сообщают дилерские центры и СТО. Как правило, это происходит при попытке обслужить автомобиль.

Отмечается, что, когда машина подключается к несертифицированному диагностическому оборудованию, встроенная защитная система распознает ошибку и блокирует доступ ко всем электронным узлам транспортного средства.