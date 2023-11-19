Российские водители могут столкнуться с внезапной блокировкой машин

Машина превратится в «кирпич»: чьи автомобили неожиданно заблокируют
Часть российских автолюбителей может столкнуться с внезапной блокировкой своей машины.
Об этом предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Как отмечают специалисты, ввезённые по параллельному импорту автомобили могут попасть под блокировку на уровне программного обеспечения. В этом случае машина просто на просто превратится «кирпич», то есть на ней уже не получится ездить.
Как пояснили эксперты, речь идёт об авто, которые были произведены в Европе. Об участившихся случаях блокировок европейских машин сообщают дилерские центры и СТО. Как правило, это происходит при попытке обслужить автомобиль.
Отмечается, что, когда машина подключается к несертифицированному диагностическому оборудованию, встроенная защитная система распознает ошибку и блокирует доступ ко всем электронным узлам транспортного средства.
После этого владелец автомобилям уже не может использовать его полноценно. С такими проблемами уже столкнулись обладатели ввезённых по параллельному импорту BMW, Mercedes и Renault. Эксперты предрекают, что таких случаев будет становиться всё больше.