Названы китайские марки авто, которым не страшен российский климат и коррозия

Автоэксперты выяснили, какие автомобили китайских брендов меньше всего подвержены появлению коррозии. Именно на эти марки следует обратить внимание российским водителям.

Как рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, меньше всего к ржавчине устойчивы китайские автомобили брендов Chery, Haval и Geely. Среди них – это Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas.

Специалисты отмечают, что автомобили Geely Atlas имеют плотное заводское антикоррозийное покрытие на днище, а Haval Jolion – кузов, обработанный гальванической оцинковкой разными методами. Благодаря этому, первые признаки ржавчины могут появиться через 13 лет эксплуатации иномарки.

Что касается японских автомобилей, то, по мнению эксперта, меньше всего подвержены ржавчине такие автомобили как Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX.