Два в одном: плюсы и минусы гибридных автомобилей

Эра электрического транспорта наступает быстрее, чем мы думали. В Китае, к примеру, в этом году в списке 20 самых популярных моделей половина – на электротяге. В мире автопарк электромобилей и гибридных машин – это называется NEV (новые энергоэффективные автомобили) – превысил уже 26 млн штук. Разбираемся, чем «электричка» отличается от гибрида, в чем преимущества и недостатки NEV и какие перспективы у рынка гибридных авто в России.

© Сергей Карпов/ТАСС

Два в одном

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Гибрид – это автомобиль, в котором есть и двигатель внутреннего сгорания (ДВС), и электродвигатель. Впервые такую машину разработал знаменитый Фердинанд Порше в начале прошлого века. Его серийные гибридные двигатели даже принимали участие в Первой мировой войне. Правда, устанавливали их не на автомобили (дороговато выходило), а на военные дирижабли.

Позже, с массовым развитием ДВС, про гибридные силовые установки забыли: при дешевом топливе в разработке технически сложных гибридов просто не было смысла. К теме вернулись только в конце ХХ века, когда на первое место вышли вопросы экологии. А ведь гибрид двух моторов позволяет сэкономить топливо и при этом куда меньше вредит окружающей среде.

Первой такие машины серийно начала выпускать японская корпорация Toyota еще в 1997 году. Это был хэтчбек Prius. Между прочим, латинское слово prius означает как раз «первый, изначальный». Автомобиль имел низкий уровень вредных выхлопов и малый расход топлива, за что (а также за оригинальную конструкцию) получил множество призов и наград. В том числе признавался автомобилем года в Японии, Северной Америке и Европе. Вскоре гибриды появились в модельных рядах практически всех мировых производителей. А в начале 2020-го Toyota отчиталась, что с момента запуска Prius преодолела рубеж в 15 млн проданных гибридных автомобилей по всему миру. Впечатляет.

Итак, в гибридах двигателю внутреннего сгорания помогает электродвигатель. Кроме того, есть схемы, где, наоборот, колеса вращает электромотор, а двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, подзаряжая батарею.

Существует несколько типов гибридных автомобилей. Чаще всего сегодня встречаются параллельные гибриды. При такой схеме электромотор не участвует во вращении колес. Он соединен с трансмиссией и помогает двигателю внутреннего сгорания, создавая дополнительную мощность в наиболее сложных, тяжелых ситуациях. Именно таким и был первый Prius.

Самыми современными считаются последовательные гибриды – это когда электромотор вращает колеса, а двигатель внутреннего сгорания используется как генератор для подзарядки батарей. С колесами он никак не связан. Примеры: Chevrolet Volt, BMW i3.

Существуют и промежуточные схемы. Например, последовательно-параллельные гибриды – здесь электромотор и ДВС могут работать как вместе, так и по отдельности. Автомобиль двигается на электричестве, но большие расстояния преодолевает на бензине. Их самая популярная разновидность – так называемые подзаряжаемые гибриды, или плагин-гибриды (plug-in hybrid, PHEV). В этой схеме всё работает, как и в последовательно-параллельных гибридах, однако есть возможность зарядить батарею от розетки или зарядной станции. Примеры: Mitsubishi Outlander PHEV, Hyundai Ioniq, Volvo V60, Audi e-tron.

И если достаточно большое количество специалистов и экспертов считают появление гибридов данью экологическому лобби и вообще тупиковой веткой развития (все равно в конце концов пересядем на электромобили!), то к PHEV-гибридам отношение другое. Особенно в «последовательном» варианте. Но об этом чуть ниже. А пока вкратце рассмотрим, в чем преимущества и недостатки гибридов.

Самый дешевый гибрид

Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid (PHEV, подзаряжаемый гибрид) так же, как и его старший собрат 8 Pro, получил трехмоторную силовую установку с пиковой мощностью 235 л.с. Такую отдачу обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 88 л.с. и 147-сильный бензиновый 1,5-литровый турбомотор. Увы, именно за 235 л.с. придется заплатить транспортный налог, и, в отличие от просто «электричек», здесь не предусмотрено никаких льгот ни по налогам, ни по парковкам. Зато возможно кратковременное повышение мощности до магических 325 л.с., что обеспечивает разгон с места до 100 км/ч за 7,5 секунды. А что вы хотели: суммарный крутящий момент здесь достигает 510 Н•м!

По паспортным данным, кроссовер способен проехать до 1 тыс. км на полностью заправленном 60-литровом баке (автомобиль может потреблять бензин АИ-92) и заряженной на 100% аккумуляторной батарее. Только на электротяге (можно перейти в такой режим нажатием одной кнопки) запас хода составляет до 80 км.

На нашем рынке предлагают переднеприводный кроссовер лишь в самой богатой комплектации Ultimate по цене почти 4 млн руб. С учетом всех скидок она, правда, может сократиться до 3,4 млн. Но все равно это на полмиллиона больше, чем за такой же автомобиль, но без приставки PHEV.

Плюсы и минусы гибридов

Основное преимущество гибридного автомобиля – экономия топлива. Обычно такие машины потребляют примерно на четверть меньше горючего, в некоторых режимах экономия даже более существенна. Второй плюс гибрида – это более высокий экологический класс и меньший уровень токсичности. Понятное дело, из-за низкого расхода топлива. Кроме того, когда двигатель внутреннего сгорания не работает, выбросов вредных веществ в атмосферу нет.

Благодаря перераспределению мощности гибридный автомобиль быстрее разгоняется (и может показывать более высокую скорость). Еще одним достоинством является то, что, когда гибрид стоит на месте или движется в электрорежиме, он не производит никакого шума. И вибрации тоже нет. Кроме того, каждое из четырех колес гибридного автомобиля может (теоретически) иметь свой собственный электродвигатель и поворотный механизм. Это позволяет многократно улучшить проходимость машины на бездорожье.

У самых популярных гибридов, построенных по схеме PHEV, есть и дополнительные плюсики. Например, появляется возможность подзарядиться от розетки (это дешевле) и проехать на одной зарядке/заправке очень далеко – до 1 тыс. км и более. Пропадает зависимость от электро-АЗС (которых пока мало), а в условиях нашего сурового климата можно очень быстро прогреть авто и салон зимой.

Ну а теперь про минусы. В числе основных – дорогие обслуживание и ремонт. Причина понятна: у гибрида куда более сложная конструкция по сравнению с машиной с ДВС. К этому добавляется и российская специфика: в нашей стране пока очень немногие специалисты умеют работать с такими транспортными средствами.

Второй (и главный) недостаток гибридов – их высокая стоимость. Как правило, гибриды на 20–25% дороже аналогичных по размерам машин с просто бензиновым или дизельным двигателем.

Модельный ряд из Китая

Отечественный рынок гибридов пока совсем невелик, особенно в сравнении с китайскими или европейскими цифрами продаж. Но перспективы у него неплохие. Мы, как известно, медленно запрягаем, зато потом быстро едем.

В 2023 году рынок электромобилей и гибридов в России может достичь 20 тыс. машин, считают в российском представительстве Great Wall. И ожидают дальнейшего роста продаж. Вообще, китайские компании все активнее выводят на рынок электрифицированные автомобили. Дилеры говорят, что существует очередь на электрокары и гибриды ряда моделей, а китайские компании активно выступают против системы параллельного импорта. При этом расширяют модельный ряд официально поставляемых машин.

В 2024 году цифра продаж может более чем удвоиться, уверен исполнительный директор Great Wall Motors (основной бренд – Haval) Андрей Акифьев. Поэтому компания в конце октября вывела на российский рынок новый электромобильный бренд Ora и показала первую модель с индексом «03», а в начале 2024-го пообещала представить гибриды под маркой WEY. Правда, о планах по объемам продаж новых марок хранит осторожное молчание.

Другой ведущий китайский автоконцерн – Chery – тоже решил предложить своим российским клиентам гибриды. С мая стартовали продажи модели Chery Tiggo 8 Pro e+, и достаточно удачно для недешевого переднеприводного кроссовера: продано свыше 400 машин. А в октябре компания объявила, что запускает две модели: Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid (это тот же автомобиль, что раньше именовался е+). Электромобили тоже обещают, но чуть позже. Причем «электрички» и гибриды появятся и у всех дочерних брендов Chery: Exeed (известно уже, что у них будет отдельный суббренд Exlantis), Jaecoo, Jetour и других.

Компания Geely весной представила на нашем рынке полноприводный Geely Atlas Pro, где применена инновационная система мягкого гибрида. В ее состав входят приводной стартер-генератор, конвертер, 48-вольтовая литий-ионная батарея и блок управления рекуперацией. Батарея заряжается автоматически при работе двигателя внутреннего сгорания и в режиме рекуперации энергии при торможении. В определенных режимах движения система улучшает разгонную динамику автомобиля, а также обеспечивает до 15% экономии топлива.

Самый дорогой гибрид

Voyah Free EVR «рисовали» в знаменитом ателье ItalDesign и постарались на славу: в его облике нет ничего типично китайского. Благородные, классические линии. Впрочем, те, кто занимался технической частью, тоже ориентировались на лучшие достижения европейского премиума. Voyah Free сразу поражает цифрами – два электромотора выдают в сумме почти 700 л.с. и 1040 Н•м крутящего момента. В салоне – просто космос. Чего только стоят три дисплея, которые выдвигаются из недр панели при нажатии на кнопку «старт». А громадная панорамная крыша с электрохромным покрытием изменяет цвет или мутнеет – в зависимости от интенсивности солнечного света (или воли водителя).

В этой гибридной схеме разгоняют машину электромоторы, а скромный бензиновый турбомотор (108 л.с.) не имеет связи с колесами и только заряжает аккумуляторы. Такая последовательная схема гарантирует как впечатляющую динамику, так и хороший пробег на одной зарядке/заправке. Заявленный запас хода – 674 км, а у версии Long Range с увеличенной емкостью батареи (с 33 до 39 кВт•ч) – все 800 км. Для сравнения: полностью электрический Free может проехать «лишь» 500 км.Да, на «чистом» электричестве кроссовер проедет только 123 км, но при городском цикле использования этого вполне достаточно. А бензиновый мотор, как и в случае с Chery, работает и на 92-м бензине.

За «бензино-электрический» Free EVR сейчас просят 7,5 млн рублей, за Long Range – почти 8 млн. «Чисто электрический» вариант обойдется еще дороже – 8,9 млн рублей. Причем и тот, и другой вариант пользуются спросом.

Опережая моду

Но все-таки для покупки более дорогого гибрида должны быть более серьезные стимулы, чем сниженный расход топлива, тем более что моды на экологичные автомобили у нас в стране нет. Это где-то за рубежом известные актеры, спортсмены и политики массово пересаживаются на «электрички» и гибриды, а у нас признаком «крутизны» по-прежнему считается большой черный немецкий внедорожник. Бензиновый.

Российское правительство и регионы установили некоторые льготы для владельцев электромобилей (кстати, несравнимо меньшие, чем те, что предлагаются, например, покупателям в Китае). Но они не распространяются на гибридные модели. А жаль: в Европе, США и том же Китае гибриды проходят по одной графе с электромобилями…

Впрочем, первое послабление недавно сделано: в конце сентября вышло постановление правительства о снижении ставок утильсбора на гибридные автомобили. Ставки на такие модели устанавливаются на том же уровне, что и для электромобилей. Но изменения касаются только «транспортных средств, оснащенных гибридными силовыми установками последовательного типа».

Теперь ввоз гибрида возрастом до трех лет для юридических лиц в части утильсбора обойдется в 32,5 тыс. рублей (прежняя ставка была в четыре раза выше). Таких к нам пока привозят совсем мало – речь идет, например, о Nissan E-note, BMW i3, некоторых моделях нового китайского бренда Voyah. А вот такие модели, как Toyota Prius или недавно появившиеся на российском рынке гибридные кроссоверы Сhery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и 8 Pro Plug-in Hybrid, под действие постановления не подпадают, так как у них ДВС не только заряжает батарею, но и приводит в движение ведущие колеса.

Решение правительства сделает цены на некоторые гибридные модели более привлекательными и может стать дополнительным стимулом к покупке NEV-автомобиля. Кроме того, постепенно развивается инфраструктура электрозарядных станций, работает комплекс мер господдержки: льготная ставка транспортного налога, возможность бесплатной парковки и проезда по платным трассам для электромобилей.

Но хотя продажи электромобилей в России от месяца к месяцу растут, картину на рынке в целом это не изменит. А выглядит она так. За январь–сентябрь в РФ продано 8,75 тыс. новых электромобилей, из них 1,75 тыс. – в сентябре, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». По итогам года аналитики ожидают роста рынка примерно в четыре раза, до 12–13 тыс. электромобилей (без гибридов). Еще примерно 30% покупателей сделают выбор в пользу гибридных автомобилей.

Причем понятно, что в России NEV-машины из Китая могут занять самую большую долю в продажах. Кроме Chery, Great Wall и Geely, предлагающих гибриды, на рынке премиум-класса активно работает марка Voyah. Ее представляет российская компания «Моторинвест», которая выпускает также электромобили под собственным брендом Evolute. Сейчас оба бренда входят в топ продаж на рынке электромобилей.

В рейтинг наиболее популярных в России моделей NEV в сентябре попали мировые бестселлеры Volkswagen iD.4 и Tesla Model Y, а также китайский Zeekr (по данным «Автостата»). А еще на этот рынок только что официально вышла ведущая китайская компания по выпуску автомобилей класса «премиум» – Hongqi. В ее пока маленьком модельном ряду в РФ есть уже один электромобиль – внедорожник E-HS9. Будут и другие модели, в том числе и гибриды.

Один мой очень состоятельный товарищ недавно купил новый гибридный автомобиль премиальной (малоизвестной и официально не представленной у нас) китайской марки – кроссовер Li L9. Причем пересел на нее с именитой модели – Tesla Model Y. Ездит уже три месяца. Сказать, что он доволен, – значит, ничего не сказать. Столько новейших технологий собрано под одной крышей! И, что немаловажно, пробег на одной зарядке/заправке составляет 1,3 тыс. км. Его даже не очень задевает отсутствие льгот (по транспортному налогу и парковке в столице). Наверное, потому, что они ему и так положены как многодетному отцу.

Вообще, спрос на гибридные автомобили в стране есть, причем, говорят, на отдельные модели (например, Li L7 и L9) он превышает предложение. Гибриды активно завоевывают свою долю на рынке, и по итогам года их продажи наверняка составят не меньше 5 тыс. штук.