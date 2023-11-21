Какие ошибки допускают водители при эксплуатации машины

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал "Российской газете" о главных ошибках россиян при эксплуатации машин.

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Масло

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Ситуации, когда водители вообще не проверяют уровень масла в ДВС и даже забывают о сроках замены, случаются очень часто. Потом на СТО мы обнаруживаем, что уровень не в норме, а масло очень темное. При этом в России условия эксплуатации машин можно назвать близкими к экстремальными - перепады температур, неидеальные дороги, плохая уборка снега, частые прогревы, пробки и т.д. Поэтому российским водителям я рекомендую менять масло чаще, чем указывает автопроизводитель в техрегламенте. Оптимально - каждые 5 - 7 тысяч километров.

Важно понимать, что от уровня и состояния моторного масла зависит ресурс вашего двигателя. Низкий уровень масла может привести к масленому голоданию и выходу двигателя из строя. При интенсивной городской езде температура масла растет, оно быстрее портится. А короткие поездки по городу не позволяют маслу прогреться, в результате чего образовываются отложения. Исход все тот же - дорогостоящий ремонт ДВС.

Еще одна типичная ошибка - поменять масло и оставить старый фильтр. Важно производить замену масла в комплексе с фильтрами.

Техжидкости

Российская Газета

Далеко не все автовладельцы знают о необходимости регулярной проверки и замены технических жидкостей. Для большинства водителей ТО - это замена масла в ДВС и больше ничего. Во многих автосалонах при покупке машины им рассказывают байки о том, что в некоторых узлах технические жидкости на весь срок службы. Это совершенно неверно. Для безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля необходимо своевременно менять: жидкость для гидроусилителя руля, антифриз, тормозную жидкость, трансмиссионное масло.

Иногда жидкости подбираются неверно. Например, частая история - подбор жидкости для ГУР по цвету или использование универсальной ATF. Однако при подборе жидкости для ГУР важно учитывать допуски производителя автомобиля так же, как и для двигателя, и для коробки.

Свечи

Российская Газета

Что еще забывается часто? Казалось бы, мелочь - замена свечей, можно упустить и ничего страшного. Но от их исправности зависит, как будет запускаться и работать двигатель. Замену свечей рекомендуется производить согласно регламента производителя и, конечно, опираясь на разновидность свечи.

Если обычные никелевые свечи имеют ресурс 20 тыс. км, то иридиевые легко выхаживают до 100 тыс. км - это около 5 лет эксплуатации. Важно учитывать, что на эксплуатационные характеристики и срок службы свечей влияют следующие факторы: состояние силового агрегата, манера вождения и качество топлива.

Водителям рекомендуется производить проверку свечей при каждом ТО. Это поможет поддерживать правильную работу двигателя, а также избежать серьёзного ремонта. По состоянию свечи можно многое сказать, как о состоянии самого двигателя (имеется ли расход масла), так и о состоянии системы питания. Диагностика позволит своевременно произвести обслуживание и избежать дорогостоящего ремонта авто.

Тормозные диски

Российская Газета

Если о замене колодок автовладельцы чаще всего все-таки помнят, то о проверке и при необходимости замене тормозных дисках могут и забыть.

Производители запчастей рекомендуют менять тормозные диски в зависимости от пробега. Чаще всего указывается 100 тыс. км, но в реальности износ детали наступает гораздо раньше. Я бы рекомендовал проверять диски каждые 15 тыс. км на СТО, а вместе с дисками не забывайте всегда менять и колодки.

Самые частые причины замены тормозных дисков на меньшем пробеге: слишком маленькая толщина роторной части и какие-либо повреждения поверхности детали.

Срок службы тормозных дисков зависит от большого количества различных факторов. Например, в автомобилях с АКПП или вариатором тормозные диски изнашиваются гораздо быстрее, чем в авто с механической коробкой или "роботом". Дело в том, что на механике и "роботе" в торможении помогает двигатель. Поэтому владельцам автоматов и вариаторов стоит проводить диагностику тормозной системы чаще. Кроме того, в авто с ABS диски служат дольше, чем в машинах без антиблокировочной системы.

Ремни

Российская Газета

Нередко с предупреждением о необходимости замены приводных ремней на вспомогательных агрегатах или ремня ГРМ автовладельцы ездят долго, до самых критичных последствий. Русская любовь к "авось" неизлечима, но если на ремнях есть надрывы или трещины, то с заменой лучше не тянуть.

В случае обрыва ремней на вспомогательных агрегатах мы получаем неработающий кондиционер или генератор, а иногда и оба агрегата. Без генератора двигатель можно просто не запустить после остановки. У некоторых моделей авто ещё и помпа приводится в действие ремнем. Поэтому обрыв приведет к остановке работы охлаждающей системы и перегреву, а это опять же выход из строя двигателя.

А разрыв ремня ГРМ может повлечь за собой загнутые клапана, и как следствие дорогой ремонт.

Диагностика

Самая частая ошибка автовладельцев - пренебрежение регулярными диагностиками. Даже если вас не беспокоят лишние звуки при движении на автомобиле, и о замене масла вы помните, все равно необходимо заезжать на автосервис два раза в год. Можно привязать проверку к сезону, например, при замене резины сразу проходить комплексную диагностику. Можно просто выбирать свободный день и записываться на станцию.

Почему важно приезжать на диагностику? Далеко не все неисправности сопровождаются какими-либо звуками, вибрацией или толчками, не всегда загораются соответствующие значки на панели приборов. Проблема может быть мелкой, но потенциально опасной. В автомобиле все взаимосвязано и если, к примеру, вовремя не поменять колодки, то это приведет к необходимости менять тормозные диски и другие элементы системы.