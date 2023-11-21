Эксперт объяснил, когда могут появиться новые авто российской разработки

– Мировой опыт говорит о том, что невозможно разработать совершенный и современный автомобиль быстрее, чем за 4 года. Упрощенно можно считать, что первый год уходит на «постановку задачи» – изучение потребностей клиентов, автомобилей-конкурентов, тенденций рынка и так далее. Еще год – на собственно конструирование (и это если платформа уже есть, в противном случае процесс займет два-три года). Затем – год на поиск поставщиков и освоение производства, выпуск опытных образцов. И год – на испытания и доводку. Поэтому если предположить, что за разработку взялись в 2022 году, на базе существующей платформы (например, Весты), то результата я бы не ждал раньше 2026 года. Во всяком случае, такого, за который не было бы стыдно.