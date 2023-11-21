Как собирают электромобили Evolute в Липецкой области

Компания "Моторинвест", который выпускает электромобили под брендом Evolute, не просто сумела закрепиться на российском рынке, но и активно расширяет свое присутствие на нем. Впрочем, все по порядку. На данный момент модельный ряд Evolute включает в себя три модели - i-Pro, i-Joy и i-Sky.

© Егор Васильев/РГ

Выпуск электромобилей в Липецкой области происходит в строго в соответствии с текущим объемом спроса на "электрички". 25-45 машин в сутки покидают конвейер, отправляясь по дилерским центрам компании более чем в 50 городах. Казалось бы, чего в этом необычного и удивительного? Ну, завод. Ну, выпускает машины по технологии крупноголовой сборки. Подобных предприятий на территории России пруд-пруди. Однако есть нюанс. Речь идет исключительно об электромобилях. Других на территории завода "Моторинвест" просто не делают. И это уже любопытно. Ведь электрическая мобильность - это в каком-то смысле будущее автопрома. По крайней мере, если речь идет о городах. А как же происходит процесс рождения электрокара?

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На территории завода "Моторинвест" осуществляется крупноузловая сборка. А это значит, что на старте конвейера оказывается почти собранный кузов с установленным салоном, проводкой, дверям и стеклами. Впрочем, несмотря на внешнюю схожесть, это еще не автомобиль. Ведь у него отсутствует подвеска, аккумулятор, мотор, бамперы и прочие мелочи, без которых машина представляет из себя просто хоть и красивую и дорогую, но неподвижную инсталляцию.

Давайте разберемся с тем, как происходит процесс крупноголовой сборки российских "электричек". На первом посту конвейера на кузов при помощи специального принтера наносится VIN-номер. После чего кузов совмещается с блоком аккумуляторных батарей. При этом до его непосредственного монтажа, который называется свадьбой, еще далеко. Затем на автомобиль монтируется задняя подвеска. После чего 14-ю болтами крепится аккумуляторная батарея. И затем наступает очередь передней подвески.

После этого в автомобиль устанавливается силовой агрегат. То есть электромотор с силовым блоком управления. И это, пожалуй, самая сложная конвейерная операция, которая требует от рабочих больших усилий по инсталляции сложного агрегата. Так что это вторая свадьба, которую празднует автомобиль за короткий промежуток времени. Затем на машину навешивают бамперы, брызговики и защиту колесных арок. После чего устанавливается уже 12- вольтовый аккумулятор. Казалось бы, зачем? А затем, чтобы обеспечивать работу низковольтных узлов и агрегатов электрички. А дальше происходит чудо.

Егор Васильев/РГ

Автомобиль оживает. Происходит инсталляция программного обеспечения и проверка его работоспособности. Именно с этого момента машина становится практически разумным существом, способным мыслить и реагировать на внешнюю среду. Затем в автомобиль заливаются технические жидкости - антифриз для системы охлаждения, хладагент для кондиционера и жидкость омывателя стекла. И устанавливаются колеса. И все? Нет, не все.

В конце конвейера автомобиль попадает на пост финишного контроля качества. Проверяются моменты затяжки критически важных соединений и оценивается качество покраски. Но и после этого он еще не готов к встрече с реальностью. Впереди новорожденный электрокар ожидают еще калибровка тормозов и систем активной безопасности, тест на герметичность, в специальной дождевальной камере, и тестовый заезд по испытательной трассе. И если на протяжении всех этих непростых экзаменов автомобиль проявит себя безукоризненно, он оказывается на складе готовой продукции. После чего отправляется к дилеру.

На самом деле завод "Моторинвест" обладает существенно большим потенциалом производства. Ведь у него есть и мощности для сварки, и для окраски кузовов. И, скорее всего, уже в ближайшем будущем эти операции также будут осуществляться в России. И есть еще одна любопытная вещь. В компании планомерно реализуются планы по увеличению локализации производства. И возможности для этого есть. Было заключено соглашение по поставке электромоторов. Будем надеяться, что в ближайшее время мы сможем увидеть полноценную мелкоузловую сборку электромобилей с высоким уровнем локализации. Есть и еще одна любопытная вещь.