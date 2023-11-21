Tesla Cybertruck на таможне оформят как грузовик. Рассказываем обо всех ограничениях

К тому моменту, когда электромобили Tesla Cybertruck доберутся в России, они могут столкнуться с конкуренцией в виде продукции из Китая. Тем более что цена американского электрокара с учетом всех расходов на доставку составит порядка 10-13 млн рублей. Об этом Autonews рассказали эксперты автоотрасли.

Как оформить на таможне ввоз Tesla Cybertruck
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Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх предположил, что электромобиль Tesla Cybertruck будет пользоваться хорошим спросом на российском рынке.

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«Но это будет зависеть от стоимости модели, сложностей с поставкой электрокара и запчастей к нему. И, конечно, от цены и поставок электромобилей китайских брендов, которые уже завоевывают сердца клиентов на рынке России», — подчеркнул собеседник издания.

По мнению основателя компании Rucars Романа Рассудкова, цена Cybertruck на российском рынке будет варьироваться от 120 до 150 тысяч долларов (10,6-13,2 млн рублей по курсу, актуальному на момент написания новости).

«В эту стоимость входят прохождение таможни, уплата утильсбора и других налогов. Причем в обход санкций сейчас в Россию можно привезти любую машину из США по обходным каналам», — констатирует эксперт.

Минимальный вес полноприводного Tesla Cybertruck составляет 3025 кг. Грузоподъемность с учетом веса шести человек в салоне и поклажи может превысить 3,5 т. Это значит, что в России Tesla Cybertruck будет идентифицироваться как грузовик. А на такие машины есть ряд ограничений, в частности, им нельзя управлять с правами категории B, нужно будет пройти обучение и сдать экзамен на права с категорией C (вождение грузовика).

Более того, на Tesla Cybertruck будет невозможен выезд дальше второй полосы на многополосных трассах, например на МКАД. На машину распространяется запрет на стоянку грузовиков и другие ограничения. В Москве, к примеру, передвижение будет возможным только в пределах «Грузового каркаса», без въезда в Третье транспортное кольцо. Также такую машину нельзя будет ставить во дворе многоквартирного дома.

Не стоит забывать, что при прохождении таможни ставка утилизационного сбора будет рассчитана по грузовой категории. И для этой коммерческой техники нет льготных ставок при ввозе на физическое лицо для частного пользования.

В частности, за грузовик массой от 3,5 до 5 т утилизационный сбор составит 750 тысяч рублей, но Tesla Cybertruck будет проходить по документам как грузовое транспортное средство с электроприводом, и сумма утильсбора составит 1 513 500 рублей.