Автоэксперты назвали самые надежные и беспроблемные автомобили с пробегом

Автоэксперты перечислили самые надежные и беспроблемные европейские машины с пробегом. Данные исследования сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» привело издание «Российская газета».

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Специалисты проанализировали разные марки и модели европейских авто в возрасте до десяти лет. При этом число ремонтов каждой модели исследователи делили на ее пробег.

Самым надежным автомобилем был признан французский Renault Megane. На второй и третьей строчке рейтинга оказались немецкие Opel Corsa и Volkswagen Passat.

За ними идут седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308. Шестую строчку занимает чешская Skoda Fabia. За ней следуют еще две модели Opel: Insignia и Astra GTC.

Девятое место досталось кроссоверу Peugeot 3008, а замыкает десятку самых надежных машин Volkswagen Golf, отмечается в материале.