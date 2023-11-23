Автоэксперты назвали самые надежные и беспроблемные автомобили с пробегом
Автоэксперты перечислили самые надежные и беспроблемные европейские машины с пробегом. Данные исследования сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» привело издание «Российская газета».
Специалисты проанализировали разные марки и модели европейских авто в возрасте до десяти лет. При этом число ремонтов каждой модели исследователи делили на ее пробег.
Самым надежным автомобилем был признан французский Renault Megane. На второй и третьей строчке рейтинга оказались немецкие Opel Corsa и Volkswagen Passat.
За ними идут седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308. Шестую строчку занимает чешская Skoda Fabia. За ней следуют еще две модели Opel: Insignia и Astra GTC.
Девятое место досталось кроссоверу Peugeot 3008, а замыкает десятку самых надежных машин Volkswagen Golf, отмечается в материале.
Самые востребованные и доступные на российском авторынке иномарки с пробегом — это Renault, Volkswagen и Skoda. Об этом сообщили аналитики сервиса для покупки и продажи машин «СберАвто».