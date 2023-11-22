Тянуть или дергать: как выбрать буксировочный трос

Возить с собой трос в багажнике – это хорошая привычка. Особенно зимой, когда он может выручить и того, кто его с собой возит, и того, кто его не возит, но неожиданно застрял где-то на обочине или в сугробе. А если вы счастливый обладатель машины с механической коробкой передач и слабым аккумулятором, то трос иногда может заменить и стартер, причём сделать он это может очень эффективно. Есть только один вопрос: как этот трос выбрать?

Буксировать или вытаскивать?

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Любители внедорожных покатушек про тросы знают всё и даже чуть больше, а вот рядовым и особенно не очень опытным автовладельцам напомним, что существуют разные типы тросов, которые можно поделить на две основные группы: динамические и простые буксировочные.

Динамические (они же рывковые) тросы – это тросы, которые умеют растягиваться. Принцип их действия можно сравнить с пружиной: при натяжении буксировщиком динамические тросы тянутся, накапливая энергию, затем начинают сокращаться и вырывают застрявшую машину из засады. Ну или не вырывают, если засада слишком серьёзная. Главное – ими не получится дёрнуть машину резко, ударом. А ещё они замечательно накапливают усилие, отчего именно выдёргивать ими проще, чем просто тянуть за собой. Такие тросы любят джиперы. Хотя, если честно, они любят всё – от такой динамической стропы до железного троса на своей лебёдке, потому что у каждого троса есть свои преимущества, если уметь им пользоваться. А джиперы обычно это умеют.

Обычные буксировочные тросы не растягиваются. Если попытаться не вытянуть, а выдернуть застрявшую машину таким тросом, можно получить хороший удар от неожиданного жёсткого рывка и клюнуть лицом в руль. А можно и вырвать буксировочный крюк или кусок кузова очень старой и слишком гнилой машины. В первую очередь это относится к стальным тросам, но умеючи можно развалить машину и простой эластичной стропой с хорошим тяговым усилием.

Простые тросы (не динамические) могут быть неметаллическими (ленты или канаты) или металлическими. Чтобы понять, какой трос подойдёт лучше всех, нужно определиться, зачем он вообще нужен.

С джиперами всё ясно: их машины частенько застревают, так что им в первую очередь требуется трос для эвакуации застрявшего автомобиля. Тут, как говорили выше, все средства хороши: иногда хватит динамической стропы, иногда потребуется лебёдка со стальным тросом да ещё и с каким-нибудь полиспастом. Иногда – всё сразу. Оставим эти развлечения любителям колесить по диким местам – их вкусы слишком специфичны, и они сами знают, что им выбрать. Обычному автолюбителю таскать с собой неприлично дорогую десятиметровую динамическую стропу с заявленным тяговым усилием тонн в 12 необходимости нет. Но тем не менее именно динамическая стропа – отличный вариант троса для вытаскивания застрявшей машины. Если, например, приходится зимой регулярно ездить куда-нибудь на дачу, где никогда не чистят дороги, или просто за городом, то динамический трос может очень пригодиться. И уж тем более, если коробка передач автомобиля – какой-нибудь вариатор, который очень боится буксировки. Таскать такую машину «на галстуке» всё равно нельзя (если что – придётся вызывать эвакуатор), а выдернуть её из снежного плена будет удобнее именно динамическим тросом.

Другое дело – автомобиль с механической коробкой передач, да ещё и не совсем новый. Такие старенькие повидавшие жизнь машины могут подбрасывать некоторые неприятные сюрпризы, а буксировки тросом они не боятся. В багажник такой машины лучше бросить простой трос: его стоимость ниже, чем хорошего динамического, а буксировать машину проще таким тросом. Да, рывок при старте с ним, конечно, заметнее, чем с динамическим тросом, зато его длина неизменна, и часто это удобнее, чем следить за натяжением динамической стропы. Если что, простым тросом проще запустить мотор едущей «на галстуке» машины, что в случае со старым автомобилем особенно актуально.

Теперь перейдём ко второму вопросу: если с динамической стропой всё понятно (берём пачку денег и идём в магазин), то с простым тросом немного сложнее. Какой лучше выбрать: канат, ленту или металлический трос?

Главное – петли

У металлического троса есть только одно преимущество: его сложнее порвать. Правда, пока он не проржавел и не прогнил. Пока он новый, иногда он может действительно выручить. Но хлопот с ним много.

Во-первых, его лучше не трогать руками без перчаток: со временем он может начать «лохматиться», и повредить им руку проще простого. Во-вторых, после каждого использования его желательно просушить, иначе он будет ржаветь. В-третьих, он занимает много места в багажнике. Ну и, наконец, он практически не способен растягиваться, отчего буксировать им нужно умеючи: рывок при старте с металлическим тросом получается серьёзным. Допустим, вы умеете буксировать, но уверены ли вы, что тот, кого вы попросите о помощи, умеет это делать не хуже вас? Не факт. Одним словом, такой трос – это больше для фанатов металла.

Неметаллического троса хватит в большинстве случаев. Им, так же, как динамической стропой, можно вытащить машину из сугроба, а при необходимости – и отбуксировать автомобиль до дома или автосервиса. Выбор его типа – полиэстеровая лента или канат – не так уж важен. Важнее, как сделаны его концы. Трос редко рвётся по живому, и наиболее его слабые места – это петли. Поэтому при выборе неметаллического троса важно оценить, как они сделаны. Если на петлях ленты торчат нитки – это очень плохо. Хорошая петля прошита не только периметру, но и крест-накрест. Петли каната могут быть разными: они могут быть вплетены в канат и обжаты металлической обоймой, могут быть просто привязаны или их может вовсе не быть. В последнем случае канат придётся либо привязывать к буксировочной проушине (или петле), или использовать такелажные скобы – шаклы. Второе, конечно, предпочтительнее, но если слово «шакл» наводит ужас, можно сделать на канате петлю и продеть в неё баллонный ключ – надёжный дедовский метод фиксации троса. А вот привязывать трос (любой неметаллический) прямо к проушине – это слегка безрассудно, потому что этот узел может так затянуться, что трос придётся разрезать. А это делать обидно. Так что если с вязанием узлов у вас в жизни как-то не сложилось, обратите внимание на наличие петли или крепёжного устройства. На лентах эти вещи есть всегда, на некоторых канатах их нет.

Кстати, карабины, которыми часто оснащены не самые дорогие тросы, – вещь тоже не самая надёжная. Конечно, выглядит легко: защёлкнул такой карабин на буксировочной петле или крюке автомобиля, дёрнул, отстегнул – и всё. В жизни часто бывает иначе: защёлкнул карабин, дёрнул, он разогнулся и полетел под действием натянутого троса в машину. А это не просто обидно, но и опасно, поэтому лучше не цеплять его к проушине, а протянуть через проушину трос, и уже на нём защёлкнуть карабин. Получится что-то типа полиспаста, что сильно снизит нагрузку на карабин.

В чём опасность?

Буксировка – занятие на самое простое, и подходить к нему надо ответственно. В первую очередь нужно вспомнить про существование правил дорожного движения. Не случайно мы ничего не сказали о длине троса – её особо выбирать не приходится, потому что она прописана в ПДД и должна составлять от четырёх до шести метров. И ещё трос должен быть обозначен флажками или щитками – это тоже правило. Тут выбора нет. Выбор есть в отношении указанной производителем рабочей и разрывной нагрузки, но и тут нет необходимости ломать голову. В обычной жизни достаточно посмотреть в свидетельстве о регистрации массу своей машины и умножить её на два. Получится та рабочая нагрузка, на которую должен быть рассчитан трос. То есть, для двухтонной машины вполне хватит троса с рабочей нагрузкой четыре тонны. Повторю ещё раз: всё это относится только к нормальным людям, а не джиперам, у которых требования выше.

Самое плохое, что может случиться с тросом, это его обрыв. От этого никто не застрахован, поэтому свести к минимуму его последствия необходимо. Для этого нужно использовать гасители, которые требуется повесить на трос. Можно купить специальные гасители – утяжелители, которые продаются в магазинах. А можно просто повесить на трос куртку, которая не даст порвавшемуся тросу залепить крюком в машину или в того, кто окажется поблизости.

Второй момент касается вкручиваемых буксировочных крюков, которые сейчас обычно используются на легковых машинах. Штука, конечно, классная, с претензией на эстетику, но имеет одну особенность – может сломаться в районе резьбы. Поэтому вкручивать её нужно до конца, а дёргать за неё лучше строго соосно, а не на изгиб. Иногда это невозможно, и машину приходится тащить вбок, и в этом случае лучше делать это не рывком и обязательно – с гасителем на тросе. И без лишних зрителей в непосредственной близости. Впрочем, техника буксировки – это уже другая тема.