Снизить процент по автокредиту можно, передав автомобиль в залог банку

«Чтобы снизить ставку по займам на покупку автомобиля, нужно оформить потребительский кредит с целью покупки машины. А спустя два месяца передать автомобиль под залог банку. Так можно снизить ставку до 16,6—24% годовых. Если этого не сделать, ставка повысится на 11 процентных пунктов», — рассказал сотрудник банка корреспонденту агентства.

Собеседник агентства добавил, что при залоге банк не совершает никаких действий с автомобилем. Машину могут отобрать только в том случае, если клиент не вносит ежемесячный платеж. Также особенность беззалогового кредита в том, что клиент банка может купить автомобиль как в салоне, так и у частного продавца. При этом к конкретному региону покупатель не привязан и может выбрать машину в Пермском крае или за его пределами. «Покупатель приходит в салон с наличными деньгами. Ему не нужно оформлять кредит в автосалоне. То есть дилеры не навяжут дополнительные платные услуги сверх стоимости автомобиля», — сообщили в банке.