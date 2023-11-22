Как водителям поменять «летние» привычки

Зимой тормозить надо раньше, поворачивать аккуратнее, дистанцию увеличить.

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В этом году осень побаловала нас теплыми деньками, но в большинстве регионов России уже стартовала метеорологическая зима (устойчивый мороз днем и ночью), а с ней приходят и зимние проблемы, о которых мы уже успели подзабыть.

Зимняя езда – не летняя, и тут главное вовремя переключиться.

Советы эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Во-первых, теперь просчитываем ситуацию не на один ход вперед, а на 3–4. Обращаем внимание на покрытие дороги: снег, колея, образование льда. Внимательно смотрим именно на асфальт, по которому едем, на его состояние, особенно на мостах и эстакадах. На шоссе может быть еще снежно-водяная жижа, а на эстакаде, которая продувается всеми ветрами, уже голый лед. Тормозить начинаем раньше, поворачиваем аккуратнее, на меньшей скорости и вообще скорость держим поменьше, чем летом. И это всё при идеальных условиях, предполагая, что уже перешли на зимние шины.

Вторая часть – это «думаем за того парня». Летом это тоже нужно делать, но зимой – вдвойне актуально. Успеет ли этот водитель впереди затормозить, если что-то случится? Если понимаем, что не успеет, может, и не надо за ним так вплотную ехать, может, стоит держаться подальше. Или наоборот. Если этот парень начнёт резко тормозить – может, у него шины очень хорошие, лучше, чем у меня, успею ли я затормозить?

Внимательно смотрим по сторонам. Аккуратно выезжаем со второстепенных дорог, понимая, что тому парню, на другой машине, возможно, если мы ему помешаем, будет гораздо сложнее тормозить.

И плюс к этому должна быть исправна светотехника, её не забываем включать. Не забываем про омывайку, стекла должны быть чистыми. Не надо начинать движение с заиндевевшими стеклами, лучше подождать и прогреть машину.