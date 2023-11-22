Специалист объяснил, что может привести к поломке двигателя зимой

Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал о том, что зимой двигатель машины может выйти из строя из-за неправильно подобранного моторного масла.

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"Часто водители используют масла, жидкости с пограничными значениями. То есть при - 25 градусах они функционируют, а вот в - 27 или - 30 градусах уже не выполняют требуемых задач, перемерзают или густеют", - рассказал специалист изданию "Газета.ru".

Как отметил эксперт, загустевшее от мороза моторное масло может выдавить сальники двигателя. Это станет причиной возникновения течи и в дальнейшем серьезной поломки мотора. То же самое может случиться с коробкой передач или усилителем руля.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что если ваш автомобиль ночует на улице, а не в теплом гараже, а на градуснике за окном - минус 15°С или ниже, то, эксплуатируя машину, вы рискуете спровоцировать целый ряд поломок. Например, могут возникнуть проблемы с двигателем и трансмиссией, подвеской, аккумулятором и резиновыми патрубками.

Кроме того, кузов автомобиля зимой страдает сильнее всего, так как на него влияют и перепады температур, и снег, и дорожные реагенты.