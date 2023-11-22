Законно ли требование инспектора «дыхнуть»

Глава ГИБДД Михаил Черников разъясняет права сотрудников на остановку транспортного средства.

Вопрос от читателя «За рулем». Евсей, Московская область:

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– Каждую субботу у нашего поселка стоит патруль ДПС, останавливающий всех водителей и проверяющий на трезвость. Однажды попытался выяснить основание для таких проверок, но нарвался на грубость инспектора. Разъясните, как я могу узнать их законность? Обязан ли я вообще останавливаться, если оснований для этого нет?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников :

– Обязанность останавливаться по требованию сотрудника полиции возложена на участника дорожного движения ПДД (пункт 1.3). Они же обязывают водителя транспортного средства проходить по требованию уполномоченного должностного лица в установленном порядке освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения (пункт 2.3.2).

Право сотрудника Госавтоинспекции останавливать транспортные средства закреплено в ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3 ФЗ «О полиции», а перечень оснований для того, чтобы им воспользоваться, конкретизирован Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264.

Так, сотрудник вправе произвести остановку транспортного средства, в том числе при осуществлении мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий, проводимых на основании распорядительных актов руководителей территориальных органов МВД России на межрегиональном, региональном или районном уровнях, руководителей подразделений Госавтоинспекции территориальных органов МВД России на региональном или районном уровнях (лиц, исполняющих обязанности перечисленных руководителей).

Иными словами, одним из оснований для остановки является проведение рейдов, направленных на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.