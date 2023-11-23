Что нужно обязательно сделать с машиной до холодов

Технический тренер франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал "Российской газете" о том, что нужно сделать с машиной до холодов. По его словам, в зимний период детали автомобиля испытывают повышенные нагрузки из-за постоянных перепадов температур, также на детали подвески и трансмиссии воздействуют реагенты на дорогах, создавая агрессивную среду. Эксперт отмечает, что зимой особенно важно проведение комплексных диагностик автомобиля, даже если к сезону автомобиль был подготовлен максимально правильно. Своевременно выявленный дефект поможет автовладельцу избежать дальнейшего дорогостоящего ремонта.

© Российская Газета

Техжидкости

Видео дня

В зимний период водителям нужно обращать внимание даже на мелочи. Обязательно регулярно проверять состояние и уровень всех технических жидкостей. Даже лёгкие отпотевания техжидкостей при отрицательных температурах может привести к возникновению течи и в дальнейшем - серьёзной поломке.

Также не стоит забывать о соответствии вязкости и температурных характеристиках жидкости в условиях зимней эксплуатации. У каждого масла есть свой индекс вязкости, она указывается на упаковке. Думаю, что все видели индексы 0W30 или 10W50. Первая цифра обозначает вязкость при низкой температуре. Чем меньше цифра, тем более жидким остается масло на морозе, а это значит, что будет проще запустить двигатель без последствий. В регионах, где зимой серьезные отрицательные температуры, я советую брать масло с индексом 0, а жителям Краснодара подойдёт масло с индексом 20W.

Резиновые детали

Внимательно отнеситесь к рекомендациям диагноста в автосервисе. Если летом с изношенным сайлентблок еще можно поездить какое-то время, то зимой лучше все-таки заменить. Мелкие трещины и надрывы на сайлентбоках зимой будут являться критичной неисправностью. Если резина уже начала надрываться, то при воздействии отрицательных температур и реагентов этот процесс ускорится в разы. Нагрузка пойдет на связанный элемент, износ ключевой детали ускорится в несколько раз. А ремонт элемента всегда дороже замены сайлентблока.

Российская Газета

То же самое касается такой мелочи, как пыльники. Зимой пыльники ШРУС даже при небольших трещинах могут порваться при первом же вывороте. Далее внутрь системы попадут реагенты, смешанные со снегом - это также приведет к рискам дорогостоящего ремонта.

Тормозные шланги зимой также подвержены повышенным нагрузкам - они легче деформируются, трескаются, рвутся. Поэтому проверка тормозной системы и своевременный ремонт - особый фокус для водителей зимой.

По сути, из-за негативного воздействия перепада температур тоже самое происходит и с остальными резино-техническими изделиями автомобиля. Например, типичная сезонная проблема - течь из-под задубевшей на морозе прокладки блока цилиндров. Данный уплотнитель теряет эластичность и перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ. Поэтому, если при осмотре механик говорит вам о трещинах на прокладке блока цилиндров, лучше сразу ее заменить.

Проверяем аккумулятор

Заранее проверьте состояние аккумулятора. Нагрузка на батарею в зимний период возрастает, а емкость в холод только падает. Энергия активно расходуется на обогрев стекол и сидений, освещение работает практически непрерывно, ведь световой день короткий.

Российская Газета

Рекомендую обратить внимание на уровень электролита, убедиться в том, что клеммы не окислены и на самом устройстве нет загрязнений. Из-за слоя грязи может ускоряться саморазрядный процесс, а также плохо проходить ток. Важно подзарядить аккумулятор специальным устройством. Проще всего проверить и при необходимости обслужить АКБ в профессиональном сервисе.

Защита кузова

Кузов автомобиля зимой подвержен воздействию реагентов, которыми обильно обрабатывают дороги. Снег и лед также негативно сказываются на лакокрасочном покрытии машины. Поэтому хорошей профилактикой будет обработка кузова автомобиля специальными составами. Самый простой вариант - обработка воском, самый действенный и дорогой вариант - полный детейлинг.

Российская Газета

Полезно также заранее обработать замки дверей, резиновые уплотнители дверей специальной силиконовой смазкой, которая хорошо переносит низкие температуры.

Мелочи

Перед наступлением холодов рекомендую заменить щетки стеклоочистителя. Видимость зимой может осложняться снегопадом, к том же рано темнеет, поэтому от исправной работы щеток зависит безопасность на дороге. Можно установить зимние варианты "дворников" с каркасом или использовать традиционные, главное, чтобы они хорошо очищали лобовое стекло.

Российская Газета