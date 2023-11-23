«За рулем» выяснил, какая минусовая температура предельна для машины

Автопроизводители нарушают закон?

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Если автопроизводители начнут строго следовать действующим стандартам, зимой на дорогах останется разве что спецтехника. Ведь согласно ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества», бензиновый мотор в базовом оснащении обязан пускаться до минус 20 оС, а дизельный – до минус 10 оС.

Поэтому надежный пуск мотора на 40-градусном морозе ни один производитель не гарантирует. Эксплуатируете машину в таких условиях – устанавливайте электронагреватели, пользуйтесь пускозарядными устройствами, паркуйтесь в теплых гаражах. Или не глушите моторы зимой, как поступают водители на Севере.

Комментарий эксперта

Денис Загарин, директор Центра испытаний НАМИ:

– Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» обязательные требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Они находятся в диапазоне от минус 40 °С до + 40 °С.

Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в руководстве по эксплуатации.

Нормативные значения диапазонов рабочих температур и предельных рабочих температур также приведены в ГОСТ 15150-69. Для транспортных средств климатического исполнения «У» (умеренный климат) эти значения составляют от минус 40 °С до плюс 40 °С.

В соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 50992-2019 для частных автомобилей изготовителем может быть установлен более узкий диапазон рабочих и предельных рабочих температур.

Положения стандартов ГОСТ 15150-69 и ГОСТ Р 50992-2019 в настоящее время носят рекомендательный характер.

Двигатель запустится?

Существуют также требования, регламентирующие пусковые качества двигателей (ГОСТ Р54120-2010). Например:

– для бензиновых моторов температура холодного пуска – минус 20 °С в базовом оснащении, а с применением устройств облегчения пуска –минус 30 °С;

– для дизелей с камерой в поршне, турбонаддувом и степенью сжатия не ниже 15 температура холодного пуска составляет минус 10 °С, а при применении устройств облегчения пуска – минус 20-25 °С.

– при применении систем тепловой подготовки двигателя для техники народно-хозяйственного назначения температура холодного пуска составляет минус 45 °С.

Технические жидкости не замерзнут

С бензином проблем не будет: он замерзает примерно при минус 70 °С. С дизтопливами ситуация сложнее: летнее ДТ рассчитано на температуру не ниже минус 10 °С, межсезонное – минус 15 °С, зимнее – минус 35 °С, а арктические – минус 65 °С. Поэтому при первых морозах, когда в баках часто еще летняя солярка, машины с дизелями не заводятся.

У охлаждающих жидкостей температурный запас тоже есть. ГОСТ 28084-89 указывает на значения в минус 40 °С и минус 65 °С соответственно для антифризов ОЖ-40 и ОЖ-65.

С моторными маслами при правильном выборе проблем быть не должно. «Нулевки» (например, 0W-20) могут обеспечивать проворачивание коленвала при минус 35 °С и прокачиваемость масла при минус 40 °С.

Если температура в вашем регионе редко опускается ниже минус 30 оС, совсем не обязательно заливать «нулевку». Вполне подойдут масла-«пятерки» (5W-30 или 5W-40) – они на 25-30% дешевле.

Батареи на морозе

ГОСТ Р 53165-2008 оговаривает стойкость АКБ к воздействию температур в минус 40 °С. Только речь идет о хранении, а не о работоспособности. К примеру, токи холодной прокрутки (максимальный ток, который батарея может отдать стартеру) проверяют при гораздо более скромной температуре в минус 18 °С.

Куда важнее, что на морозе батарея практически не принимает заряд, пока не согреется. Но отдавать ток в нагрузку кое-как может!

Из-за частых коротких поездок в морозы даже новые АКБ садятся без дополнительной подзарядки буквально за неделю. Это – одна из особенностей зимней эксплуатации любой машины.

Что обещают производители?

Ни один автопроизводитель не напишет, что при температуре ниже -20 оС пользоваться машиной нельзя. Такой автомобиль просто не станут покупать. И вот что производители гарантируют автолюбителям.

Автомобили Lada предназначены для перевозки людей и багажа при температуре окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 45 °C.

Эксплуатация автомобилей Chery допускается в диапазоне от минус 30 до плюс 45 °C.

У Hyundai стандартная «нижняя» температура – минус 30 °C. Для машин, поставлявшихся в РФ, была проведена адаптация до минус 40 °C.

На Renault производитель гарантирует пуск двигателя при температуре до минус 30 °C.

Для автомобилей Evolute – от минус 24 до плюс 49 °C.

Для Porsche и Mazda ограничения не указаны.