Livan X3 Pro: как едет по российским дорогам один из самых дешевых китайских автомобилей

Китайский автомобиль Livan X3 Pro стоит дешевле 2 млн рублей, и сейчас это одна из самых доступных иномарок на рынке России. Корреспондент «Газеты.Ru» проехал на ней больше 2 тыс. км и протестировал автомобиль как на гладком московском асфальте, так и на разбитых дорогах в Саратовской области.

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Две обычные коробки с помидорами сразу же заняли весь 400-литровый багажник нового Livan X3 Pro, места осталось только на два пакета с картошкой и арбуз, а отказывать тестю в принятии даров огорода, которые он вырастил в деревне, себе дороже, поэтому сумки с вещами и бахчевую ягоду пришлось погрузить в салон. Получается, что первая модель китайского бренда на рынке России не совсем подходит под семейные ценности — она, скорее, для молодых водителей.

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А откуда, собственно, взялась марка Livan? Несколько лет назад лидером среди китайских автокомпаний в России был Lifan. Наверняка, помните. Та компания обанкротилась в 2017 году, чуть-чуть не дотянув до того момента, когда китайцы стали главными игроками российского рынка. Остатки Lifan подхватил холдинг Geely, который ранее удачно купил Volvo, в результате Lifan превратился в новый бренд — Livan.

Впрочем, Livan X3 Pro хоть и не строился с нуля, с машинами того старого Lifan не имеет ничего общего. В 2011 году компания Geely выпустила хетчбэк Englon SC5-RV. После череды модернизаций к 2017 году он стал продаваться, как хетчбэк Geely Vision X3, а затем, с минимальными изменениями в экстерьере и чуть большими в интерьере, получился Livan X3 Pro.

Не быстрее 120 км/ч

Длина X3 Pro составляет всего 4 метра (это почти на 30 сантиметров меньше, чем у хетчбэка Kia Rio X-Line), клиренс равен 185 мм – с такими параметрами весьма удобно маневрировать в городских условиях, не рискуя повредить бампера при парковке.

Правда, ожидать серьезной динамики от X3 Pro не стоит. Под капотом установлен атмосферный мотор объемом 1,5 литра мощностью 103 л.с., который работает с вариатором. Если 40 км/ч автомобиль набирает достаточно бодро, то после резко «сдувается». Привод у машины только передний.

Надо полагать, у владельцев X3 Pro на скоростных магистралях, наверняка, войдет в привычку выжимать до максимума педаль газа: разгон до «сотни» занимает около 14 секунд.

Впрочем, водителю X3 Pro лучше и не разгоняться свыше 120 км/ч — это прописано в инструкции по эксплуатации. При достижении этого порога автомобиль начинает предупреждать громкими сигналами. У X3 Pro есть «спортивный» режим, при включении которого вариатор допускает более высокие обороты мотора, он громко шумит, но ощутимой разницы в динамике это не дает.

Зато есть большой плюс в экономии — производитель допускает использование бензина марки «АИ-92». Узнавать расход топлива лучше по чекам, сверяя с километражем: бортовой компьютер X3 Pro не отображает средний расход, а выдает только мгновенный. Интенсивные обгоны и активная езда по трассе на скорости выше 100 км/ч побуждают искать АЗС каждые 400 км – в таких условиях расход составляет около 12 литров на «сотню». По городу в смешанном цикле машина потребляет вполне адекватные 8-10 литров на 100 км.

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Руль X3 Pro малоинформативен, бюджетная составляющая очевидна: рулю не хватает остроты, но это понятно — машина не для гонок: в поворотах хетчбэк кренится.

По-настоящему машина раскрылась в Саратовской области на загородных дорогах — с «заплатками» и дырами.

Подвеска энергоемкая, по характер отрабатывания неровностей она мне отчасти напоминает Renault Logan и Duster, которые в этом плане считаются эталонными бюджетными моделями для плохих российских дорог. Как и они, X3 Pro дарит ощущение кроссовера – автомобиль плавно сглаживает шероховатости асфальта.

Здесь он уже король дороги и способен оставить далеко позади любой седан.

На высоких скоростях на прямике, несмотря на короткую колесную базу (2,5 метра), хетчбэк здорово стоит на дороге и не требует корректировок рулем. Очень понравились штатные дисковые тормоза, мощности которых хватает с запасом — даже с учетом трех пассажиров в салоне и полной загрузки багажника хетчбэк уверенно замедляется.

Китайский формат

Скромные размеры машины прямо отражаются на посадке водителя и пассажиров. Вероятно, она проектировалась под водителей со средним ростом в районе 170 сантиметров и ниже. Поскольку руль по вылету не регулируется, остается либо отодвинуть сиденье и напрячь плечи, руля выпрямленными руками, либо сдвинуть кресло вперед, отчего некомфортно коленям. Регулировка штурвала по высоте здесь уже большой роли не играет.

При этом даже седокам с плотным телосложением спереди не будет тесно, а эргономика кресел не позволит спине устать за несколько часов непрерывной езды. Обзорность с водительского места, благодаря высокой посадке, заслуживает похвалы, а с большими зеркалами заднего вида очень удобно лавировать в городском потоке.

Переднему пассажиру не понравилась пластмассовая ручка из твердого пластика на центральном тоннеле, об которую периодически задеваешь левым коленом на неровной дороге. Спустя несколько часов езды моя супруга обнаружила синяк. Просчет китайских конструкторов удалось устранить, обмотав ручку футболкой. Если бы машина была моя, ручка была немедленно скручена, потому что и практической пользы от нее немного.

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Как и в других бюджетных китайских машинах, в салоне нового X3 Pro пахнет фенольной химией.

Если садишься в салон спустя несколько часов после того, как машина постояла под палящем солнцем, делается дурно.

На втором ряду в X3 Pro достаточно места для двух людей, которые не планируют долгую поездку. У нас были как раз два пассажира, которые на втором часу езды начали жаловаться на вертикальное положение спинки заднего дивана и просили отодвинуть подальше передние кресла. Порадовала возможность сложить спинку заднего ряда частям — в пропорции 60:40.

Бюджетный

Будь я владельцем X3 Pro, то задумался бы об улучшении шумоизоляции. Хоть у мультимедиа-системы отсутствует поддержка Apple Carplay и Android Auto, путем манипуляций водитель все же может вывести изображение с гаджета на дисплей. Для этого производитель рекомендует скачать приложение CarbitLink и подключить смартфон к машине по проводу.

Правда, у такого способа есть особенности: система дублирует экран со смартфона, поэтому тот всегда должен быть включен и разблокирован. Воспроизведения музыки по Bluetooth нестабильно, соединение с телефоном иногда пропадает (возможно, в будущем это вопрос решат с обновлением программного обеспечения).

Создатели X3 Pro оживили интерьер яркой оранжевой полосой, которая тянется через всю переднюю панель, и темно-синей накладкой под лобовым стеклом. В оранжевом цвете также выполнены вставки в дверных картах и дверные ручки.

Пока, что комплектация только одна. Помимо медиасистемы и мультируля в список оснащения вошли галогенные фары и светодиодные дневные ходовые огни, камера и задние парктроники, кондиционер, видеорегистратор, система ESP, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ и даже небольшой люк, который самостоятельно закрывается на парковке. У передних сидений есть подогрев.