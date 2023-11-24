Кот в мешке: что нужно знать при покупке авто нового для РФ бренда

Российский автомобильный рынок регулярно пополняется новыми брендами, в предложении которых трудно разобраться непрофессионалу. Соотносится ли цена с качеством автомобиля, как он на самом деле ведет себя в разных дорожных условиях, с какими проблемами придется столкнуться через несколько лет или при продаже - эти и другие вопросы беспокоят автомобилистов при выборе авто. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто, поделились с "Российской газетой" советами, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля из предложения новых для РФ брендов.

© Кирилл Брага / РИА Новости

Бренд о себе

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Знакомство с новым брендом начинается с изучения информации на официальном сайте. Стоит узнать историю компании, кем она была создана, кто возглавляет ее сейчас и производила ли она ранее другие авто, о которых у потенциального клиента уже есть сложившееся мнение. Также нелишним будет узнать, как позиционирует себя на российском автомобильном рынке новый бренд, для кого он предназначен.

Если общие вводные оказались подходящими, далее стоит изучить модельный ряд бренда, доступные технические характеристики и предлагаемые комплектации. Первичную фильтрацию вариантов необходимо провести с учетом предпочитаемого типа кузова, габаритов авто и вместимости багажника. А далее - определиться с сочетанием двигателя и коробки передач. При динамичном вождении стоит присмотреться к моделям с роботизированной или автоматизированной КПП. Если стиль вождения скорее спокойный, следует отдать предпочтение коробке CVT, то есть вариатору. Не стоит бояться "неизвестных" КПП - все чаще новые бренды не разрабатывают их с нуля, а приобретают у других, более известных и проверенных марок.

Лидеры мнений о бренде

Кирилл Брага / РИА Новости

Следует изучить обзоры автомобилей и материалы, вышедшие после тест-драйвов. Их можно найти в онлайн-медиа, журналах, на радио и телеканалах в программах, посвященных автомобильной тематике. Журналисты активно тестируют новые для страны иномарки, чтобы дать представление потенциальным покупателям о качестве и фактических, а не заявленных, характеристиках авто.

Тест-драйвы позволяют узнать о функциональности и управляемости, внешнем виде и качестве отделки салона, плюсах и минусах комплектаций, помогают "удаленно" оценить мягкость подвески и адекватность настроек двигателя. Выводы могут оказаться субъективными, однако полезно ознакомиться с разными мнениями. Если стоит выбор между двумя моделями, можно найти их обзор-сравнение.

Сайты с объявлениями о продаже авто, СМИ, аналитические ресурсы периодически формируют рейтинги. Можно узнать, на каком месте находится новая марка по определенным, важным для покупателя параметрам. Часто рейтинги составляются на основании оценки владельцев и показывают, насколько обладатели той или иной модели довольны своим авто.

Кроме внешней атрибутики и качества автомобиля важна его безопасность. Ее оценкой c 2009 года занимается Euro NCAP - европейских комитет по проведению независимых краш-тестов. На официальном сайте организации стоит проверить, "разбивали" ли интересующий автомобиль и, если да, какие результаты он продемонстрировал.

Владельцы о бренде

Один из наиболее очевидных способов определиться с решением о покупке автомобиля нового для России бренда - ознакомиться с отзывами владельцев. Их можно найти на автомобильных форумах, в чатах или сообществах в социальных сетях. Наиболее полезными окажутся отзывы владельцев авто"со стажем", которые испытали его в разнообразных ситуациях - например, на бездорожье, в ремонте или при продаже.

Стоит обратить внимание на то, как быстро растет популярность новой модели. Этот показатель анализируют не только владельцы брендов и покупатели, но и те, кому автомобили придется чинить. Чем популярнее будет модель, тем вероятнее не составит труда найти подходящие для нее запчасти в автосервисе.

Продавец о бренде

Для личного знакомства с брендом можно обратиться в официальный дилерский центр или к авторизованному представителю. Специалисты порекомендуют модель в соответствии с бюджетом и организуют тест-драйв. Во время знакомства стоит узнать все о сроке гарантийного обслуживания:

- сколько лет и километров пробега составляет гарантийный период;

- на какие детали гарантия не распространяется;

- в отношение каких деталей, узлов и механизмов устанавливается режим ограниченных гарантийных обязательств (в связи с этим рекомендуется снова обратиться к тест-драйвам и отзывам: какие детали и механизмы конкретных моделей ломаются чаще, менее качественны и более дорогие).