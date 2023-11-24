Какие компоненты авто нуждаются в прогреве в мороз

– В прогреве нуждается не только двигатель, но и трансмиссия автомобиля. Если коробка передач еще получает немного тепла от мотора и в ней даже во время стоянки при работающем моторе вращается часть элементов, то редукторы передне- и полноприводных автомобилей начинают прогреваться только в движении. Не нужно забывать, что динамичная езда больше нагружает замерзшие амортизаторы и многочисленные резинометаллические шарниры подвески, которые тоже нужно немного «размять», двигаясь помедленнее.