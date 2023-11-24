Как правильно ездить на «автомате»

Чтобы автоматические коробка передач без проблем служила не одну сотню тысяч километров, важно знать, как ездить на «автомате» правильно.

Автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП) отличаются удобством управления, однако для предотвращения преждевременного износа и поломок агрегата необходимо следовать определённым правилам эксплуатации, подчеркивает Тарантас Ньюс.

Вот основные рекомендации:

Избегайте чрезмерных нагрузок и перегрева — отказ от резких стартов и буксировки тяжёлых грузов поможет снизить нагрузку на трансмиссию. Осторожно переключайте режимы работы АКПП — переход из режима «Drive» в «Reverse» или «Parking» должен происходить только при полной остановке автомобиля и при нажатой педали тормоза. Правильное использование режима «Neutral» — не следует переключаться на нейтральное положение во время коротких остановок. Режим «Neutral» предназначен для перемещения автомобиля на небольшие расстояния при выключенном двигателе. Запуск двигателя «с толкача» — это действие может привести к серьёзным повреждениям коробки передач. Также не рекомендуется буксировать автомобиль с АКПП на тросе при выключенном двигателе. Регулярное обслуживание АКПП — своевременная замена масла и фильтров в соответствии с руководством производителя критически важна для сохранения функциональности и продления срока службы автоматической коробки передач.