Пиропатрон в автомобиле — что это такое и для чего используется

Пиропатрон - устройство в конструкции подушек и ремней безопасности. Оно используется для определенных целей во время эксплуатации автомобиля.

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Изначально пиропатроны применялись в среде авиации для активации катапульт. С их помощью активируется заряд системы, который выталкивает кресло летчика при падении самолета. Пиропатрон - это цилиндрическая латунная гильза, наполненная порохом. Внутри предусматривается электрический детонатор.

В современных автомобилях пиропатроны могут использоваться в трех видах устройств: газогенератор моментального раздува подушек, система ремней безопасности, аварийный деактиватор аккумулятора. В каждом случае пиропатрон управляется электронным блоком.

Пиропатрон при активации воздействует на газогенератор. Его рабочее пространство заполняется натриевой кислотой. Если происходит столкновение средней степени тяжести, в действие приводится только один пиропатрон. Если речь идет о сильном столкновении, срабатывают оба пиропатрона.

Еще одна сфера применения - ремни безопасности. Такие устройства с преднатяжителем позволяют избежать перемещение пассажира в зоне кресла. Пиропатрон в такой схеме нужен для того, чтобы дополнительно натянуть ремень. В системе образуются газы, которые повышают давление на поршень, а он воздействует на катушку инерционного механизма.

Чтобы не допустить короткое замыкание в случае ДТП, в конструкции современного транспорта предусматривается размыкающее устройство. В блоке для деактивации содержится пиропатрон. Как правило, он находится на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.