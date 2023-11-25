Что будет, если смешать разные виды антифриза

Антифриз - жидкость, которая используется в системе охлаждения мотора автомобиля. Некоторые автомобилисты нарушают правила использования и заливают разные составы.

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Антифризы, представленные на рынке, отличаются по стандартам, что определяется присадками, которые есть в составе. Даже если жидкости имеют схожие составы, это не говорит о допустимости их смешивания.

Если залить в систему антифриз разных типов, последствия предсказать сложно. Самая распространенная проблема - ухудшение характеристик каждой из жидкостей. Это может приводить к поломке системы охлаждения и мотора. Неудачная смесь проявляет себя не сразу, поэтому автомобилист может не замечать никаких проблем первое время.

Порой ситуации вынуждают владельцев транспортных средств использовать разные типы антифризов. К примеру, если в загородной поездке жидкости закончилась, а приобрести аналогичную нет возможности. В таком случае стоит обращать внимание на характеристики производства. Так, составы стандарта G11 совместимы с другими антифризами, которые относятся к данной группе. В некоторых случаях их можно совмещать с жидкостями G12+, G12++ и G13, если в составе последних есть присадки, совпадающие с первыми. Можно совмещать составы, которые относятся к одному стандарту.

Некоторые автомобилисты при выборе антифриза полагаются только на его цвет. Часть производителей действительно придерживается данного правила - разграничения составов по оттенку в зависимости от стандарта. Однако большинство компаний добавляют красители по своему усмотрению, поэтому полагаться только на цвет не рекомендуется.