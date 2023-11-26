Водителям напомнили о штрафах за некоторые ролики в соцсетях

Выложенные в социальные сети видео или фото, на которых запечатлено нарушение правил дорожного движения, могут привести к штрафам. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

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«Нормы административного и уголовного законодательства не только позволяют, но и обязывают должностных лиц реагировать на информацию, размещенную, например, в Telegram-каналах и содержащую признаки преступления или правонарушения, в том числе и в области дорожного движения», – уточнил Миронов.

По его словам, правоохранительные органы мониторят соцсети и если находят видео, на котором есть признаки нарушения, то начинают проверку.

«После полного сбора и оценки информации принимают решение о привлечении или непривлечении к ответственности», – рассказал адвокат.

Сама по себе публикация в мессенджерах и соцсетях фото или видео нарушений скоростного режима или проезда на красный сигнал светофора не влечет автоматического составления протокола об административном правонарушении и наложения штрафа, сообщает «Прайм». Для того чтобы автовладельца могли привлечь к ответственности, требуется процессуальная проверка.