Суперкроссовер BMW XM подготовили к участию в мотогонках

BMW подготовила суперкроссовер XM к участию в мотогонках MotoGP.

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Кроссовер BMW XM стал первым за более чем 40 лет самостоятельным проектом отделения BMW M, выход которого был приурочен к юбилею компании. С учётом того, что новинка дебютировала сразу во флагманской версии Label Red с 745-сильной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и 196-сильного электродвигателя, ей нашлось применение в гонках. Причём в мотоциклетных и сразу в топовом классе MotoGP.

В 2024 году автомобили BMW «заряженного» M-семейства 26 год подряд будут использоваться в качестве официальных машин безопасности чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. В следующем сезоне в соревнованиях будет, пожалуй, самый необычный сейфти-кар за более чем четверть века сотрудничества BMW M и MotoGP, поскольку эту роль будет играть кроссовер BMW XM.

«Это логичный шаг для того, чтобы самый мощный автомобиль BMW M, который мы когда-либо выпускали, стал новым лидером нашего парка автомобилей безопасности в MotoGP. Первый автомобиль безопасности MotoGP с электрифицированной силовой установкой является ярким свидетельством нашего стремления к новым, ориентированным на будущее технологиям», — заявил генеральный директор M-подразделения баварской марки Франк ван Мил, представляя новинку на финале сезона MotoGP-2023 в Валенсии.

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW