Что известно о новых BMW R 12 nineT и R 12 2024 года выпуска

В самом сердце наследия BMW Motorrad, где традиции сочетаются с инновациями, открывается новая глава с представлением моделей 2024 R 12 nineT и R 12 Classic Roadster и Cruiser. Эти мотоциклы рождены из сущности оригинального R nineT 2013 года, но теперь с современными технологиями и множеством модификаций.

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Основным принципом разработки R 12 nineT является дух «nineT». Это дань уважения успешной модели R nineT, сохранившей свой вневременной облик и непревзойденные возможности индивидуализации. Контрастом к энергичному родстеру nineT является модель R 12, воплотившая в себе девиз "Дух легкости". Этот классический круизер предназначен для спокойной и расслабленной езды.

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Двигатель

Под капотом обеих мотоциклов бьется сердце двухцилиндрового двигателя объемом 1170 куб. см с воздушно-масляным охлаждением, обеспечивающего точную мощность. R 12 nineT развивает 109 л.с. при 7000 об/мин и 115 Нм при 6500 об/мин, в то время как R 12 ориентирован на крутящий момент и обеспечивает 95 л.с. при 6500 об/мин и 110 Нм при 6000 об/мин. Разница в мощности и крутящем моменте между двумя моделями обусловлена программным обеспечением. Левосторонняя выхлопная система оснащена двойными глушителями и коническими насадками, новый воздушный ящик под сиденьем, рама Classic trellis с прикрепленной болтами задней секцией. Безопасность, конечно же, всегда в приоритете: полностью регулируемые перевернутые телескопические передние вилки, задний поворотный рычаг Paralever и радиально установленные 4-поршневые моноблочные тормозные суппорты. Любители индивидуализации найдут свой вариант в серии R 12, которая предлагает индивидуальные опции с помощью фирменных аксессуаров BMW Motorrad. Стандартные режимы езды, такие как "Дождь", "Дорога" и "Динамика" в модели R 12 nineT, а также "Ролл" и "Рок" в модели R 12, отвечают самым разным предпочтениям. В стандартную комплектацию входят системы DTC (Dynamic Traction Control) и Engine Drag Torque Control, обеспечивающие динамичную и в то же время контролируемую езду.

Дизайн

Философия дизайна основана на сокращении до самого необходимого и тщательном внимании к деталям, что в итоге создает эмоциональную привлекательность. Шасси с новой цельной стальной рамой в виде решетчатого моста подчеркивает более чистый и классический внешний вид. Модульная концепция позволяет добиться большей визуальной индивидуальности благодаря взаимозаменяемым формам бака, сиденья и мушки. Модель R 12 nineT имеет алюминиевый бак, боковые панели с матовым и прозрачным покрытием, а также динамичную, восходящую линию. Модель R 12, напротив, демонстрирует классический круизерный дизайн со стальным баком, напоминающим "тостерные баки" 1970-х годов, и каплевидной формой. Внимание к деталям проявляется в каждом элементе - от замысловатых кронштейнов передних крыльев до светодиодных указателей поворота с тонированными дымчатыми линзами. Новые модели Heritage предлагают ряд привлекательных вариантов окраски, позволяя мотоциклистам проявить свою индивидуальность.

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Геометрия

Геометрия подвески R 12 nineT еще больше ориентирована на отличную управляемость и удовольствие от езды по извилистым дорогам. Модель оснащается литыми легкосплавными дисками размером 3,50 x 17″ спереди и 5,50 x 17″ сзади (шины 120/70 ZR 17 или 180/55 ZR 17). Колесная база составляет 59,5", кастер - 4,4", а угол наклона - 27,7°. Для создания более спокойного характера езды новый R 12 с оптимизированной геометрией подвески с увеличенным углом наклона, увеличенным кастером и увеличенной колесной базой. Мотоцикл также оснащен литыми легкосплавными колесами, но 2,75 x 19″ спереди и 4,00 x 16″ сзади (шины 100/90-19 или 150/80-16). Колесная база составляет 59,8", кастер - 5,2", а крен - 29,3°.

Цифровые элементы

В эпоху цифровых технологий в серию R 12 интегрированы современные технологии. Классические круглые приборы предоставляют необходимую информацию, а 3,5" микро TFT-дисплей обеспечивает цифровое восприятие. Светодиодное освещение входит в стандартную комплектацию, а опциональная адаптивная система Headlight Pro улучшает видимость в темное время суток.

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